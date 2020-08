EN DIRECT DES MARCHES : Air France, Airbus, Genkyotex, Atari, Carlsberg, Cisco, Swisscom, Wirecard, Uber...

En France

Pas de répit. Les États-Unis ont maintenu leurs surtaxes aéronautiques de 15% visant les produits européens, au grand dam d'Airbus. Une surtaxe de 25% concerne aussi des produits français et allemands. Les appels de représentants de l'UE et de législateurs américains en faveur d'une baisse des droits de douane sur les produits alimentaires, les vins et les spiritueux n'ont pas été entendus, mais les services américains n'ont pas ajouté de droits de douane sur la vodka, le gin ou la bière, comme cela avait été évoqué. Plus de détails ici.

Air France obtient le soutien de ses pilotes. Le syndicat de pilotes SNPL a voté en faveur du plan de réorganisation du réseau domestique français d'Air France-KLM, qui passe notamment par le transfert de certaines rotations à Transavia. "L'avenant à l'accord de groupe prévoit que Transavia France puisse opérer des lignes sur le réseau domestique et fait évoluer les garanties d'activité Moyen-Courrier en cohérence avec les perspectives d'activité envisagées sur le réseau domestique pour les années à venir", explique le transporteur. La compagnie espère renouer avec les bénéfices sur son réseau domestique, lourdement déficitaire.

Un rachat à 2,80 EUR l'action… au moins. Calliditas a signé un accord en vue de prendre 62,7% du capital de Genkyotex à 2,80 EUR l'action, avec une offre publique à suivre sur les minoritaires. Cela valorise 100% du capital à 32,2 M€. L'action Genkyotex cotait hier soir 2,19 EUR. Le rachat du bloc de contrôle devrait intervenir en octobre. Les actionnaires de la société française pourraient obtenir des bonus, puisque l'accord prévoit le versement de primes liées au franchissement de certaines étapes dans le développement de setanaxib. Le montant additionnel pourrait aller jusqu'à 55 M€.

En bref

Mediaset a confirmé que la porte est ouverte pour des négociations avec Vivendi, afin de solder leur contentieux.

Noxxon présentera des données de phase I/II sur NOX-A12 lors de l'ESMO 2020.

Les fonds Isatis Capital détiennent environ 33% du capital de Makheia après une conversion de créances.

Auplata Mining Group annonce la prolongation de la durée de validité du permis d’exploitation de Dorlin.

Atari a dégagé un bénéfice net de 2,3 M€ au terme de l'exercice clos le 31 mars dernier.

Dans le monde

Résultats d'entreprises

Carlsberg : le brasseur danois s'attend à une contraction organique de 10 à 15% de son chiffre d'affaires 2020, a-t-il annoncé en marge de la publication de ses résultats trimestriels.

Cisco : les résultats du second trimestre sont meilleurs que prévu, mais les prévisions sont jugées décevantes, si bien que le titre perd plus de 6% hors séance.

Deutsche Telekom : les bénéfices se sont contractés au second trimestre, à cause des coûts de rapprochement entre T-mobile US et Sprint. L'opérateur allemand a ajusté en hausse ses anticipations annuelles pour tenir compte de cette intégration.

Lyft : le chiffre d'affaires du second trimestre légèrement supérieur aux attentes, ce qui n'entraîne guère de réaction au niveau de l'action.

RTL Group : le chiffre d'affaires a baissé de 16,4% au premier semestre, avec un Ebitda divisé de moitié à 258 M€. Le ralentissement de la publicité va s'atténuer au troisième trimestre, mais la société ne peut fournir de prévisions sur l'exercice entier.

Straumann : le chiffre d'affaires de 605,1 MCHF a un peu mieux tenu que prévu au 1 er semestre, mais il baisse de 22,4 %, et l'exploitation est passée dans le rouge à -73,8 MCHF, alors que les analystes espéraient un bénéfice. Le management ne peut fournir de prévisions annuelles.

semestre, mais il baisse de 22,4 %, et l'exploitation est passée dans le rouge à -73,8 MCHF, alors que les analystes espéraient un bénéfice. Le management ne peut fournir de prévisions annuelles. Swisscom : l'opérateur suisse a enregistré une légère contraction de ses résultats au premier semestre, mais continue de miser sur un Ebitda d'environ 4,3 MdsCHF en 2020, tandis que son chiffre d'affaires sera plus proche de 11 MdsCHF que des 11,1 MdsCHF attendus. Pour donner de la visibilité, le management estime qu'il sera en mesure de proposer un dividende de 22 CHF au titre de l'exercice 2020.

Swiss Life : le bénéfice net recule de 13% à 533 MCHF au terme du premier semestre. Les primes encaissées baissent de 17% à 11,6 MdsCHF. Le management estime être en ligne avec ses projections 2021.

ThyssenKrupp : le groupe a encaissé une perte opérationnelle de 679 M€ au cours du trimestre écoulé, le 3 e de son exercice, mais voit des signes de stabilisation.

de son exercice, mais voit des signes de stabilisation. TUI AG : la société, qui a reçu un nouveau plan de soutien de l'Etat allemand, a vu ses revenus sombrer de 98% à 75 M€ sur le dernier trimestre écoulé (T3 de l'exercice clos fin septembre). La perte opérationnelle a atteint 1,1 Md€ sur la période.

Microsoft revient dans le smartphone. Microsoft lancera le 10 septembre un nouveau Smartphone à double écran, le Surface Duo. Ce terminal à 1399 USD marquera le retour de la société sur ce compartiment. Il fonctionnera sous Android. Chaque écran fait une taille d'environ 13 centimètres en diagonale, et le double écran fait 22 cm.

Les cartes de GM intéressent la banque. Le Wall Street Journal a appris que Goldman Sachs et Barclays lorgnent les cartes de crédit de General Motors. Cette division gère environ 3 Mds$ de créances. Le constructeur pourrait également conserver son prestataire actuel, Capital One. Goldman Sachs a lancé sa première carte de crédit l'année dernière avec Apple.

Francfort veut cacher Wirecard sous le tapis. Deutsche Börse veut se débarrasser de Wirecard, encombrant dernier entrant dans le DAX, sans doute au profit de Delivery Hero. L'opérateur de la bourse de Francfort a introduit une nouvelle règle, qui permet de retirer des indices les sociétés insolvables avec deux jours ouvrables de préavis. Et toc.

En bref

Le directeur général d'Uber, Dara Khosrowshahi, n'exclut pas une fermeture de son service de VTC en Californie après la décision de justice reconnaissant à ses chauffeurs le statut de salarié.

Aux dernières rumeurs, le conglomérat indien Reliance discuterait avec ByteDance d'une entrée au capital de Tik-Tok.

Palantir pourrait entrer en bourse par cotation directe à la fin du mois de septembre.

Un bloc de 17 millions d'actions Altice USA a fait l'objet d'un placement privé.

Ça publie. China Mobile, Deutsche Telekom, Netease, Applied Materials, Zurich Insurance, Mitsubishi Corporation, Swisscom, RWE, Carlsberg, Straumann…