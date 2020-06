EN DIRECT DES MARCHES : Air France, EDF, Seb, Vallourec, Focus Home Interactive, Nike, Wirecard, Novartis...

En France

Bouygues rachète le plus gros alernatif télécom français. On comprend mieux pourquoi NRJ Group a soldé ses parts minoritaires dans Euro-Information Telecom. Bouygues Telecom va racheter la société au Crédit Mutuel pour 530 M€ fixe plus un complément qui sera compris entre 140 et 325 M€, selon des critères financiers. BT gagne ainsi 2 millions de clients et conclut un partenariat de distribution exclusif avec la banque.

Paix des braves. La manne de sauvetage d'Air France-KLM s'étoffe avec 3,4 Mds€ de prêts directs ou garantis des autorités néerlandaises à KLM. La France et les Pays-Bas se sont entendus sur ce montant, après que l'Hexagone eut débloqué 7 Mds€. Chaque pays détient 14% du capital du transporteur aérien. Dernièrement, des tensions étaient nées du renforcement des Pays-Bas dans le tour de table. Un compromis aurait été trouvé sur la base d'un administrateur néerlandais sans droit de vote, mais disposant des pouvoirs nécessaires pour s'assurer que l'argent dépensé servira effectivement à KLM.

Sur le gril. L'actuel PDG (Lévy) et son prédécesseur (Proglio) d'Electricité de France convoqués à une commission des sanctions de l'AMF aujourd'hui. Le régulateur avait ouvert en 2013 une enquête sur la communication financière du groupe. Mais aucune information plus précise n'a filtré sur la teneur des débats attendus aujourd'hui.

Plus de peur que de mal. Finalement, l'impact du coronavirus sur les ventes du Groupe Seb sera nettement moins prononcé que prévu au second trimestre. Initialement, l'entreprise s'attendait à une perte de chiffre d'affaires comprises entre 450 et 500 M€ au second trimestre, mais elle devrait se limiter à 200 M€. Cela devrait permettre au résultat opérationnel d'activité de la période de rester dans le vert, alors que l'entreprise s'attendait à une perte. A ce stade, Seb préfère toutefois maintenir ses projections annuelles prudentes, compte tenu de l'incertitude qui perdure.

Vallourec fait des efforts. Vallourec aligne ses objectifs environnementaux sur l'Accord de Paris. Le groupe, qui se définit déjà comme un faible émetteur de gaz à effet de serre, a prévu de réduire ses émissions directes de 20% et directes et indirectes de 25% en 2025 par rapport à 2017.

En bref

Dans le monde

Pas de miracle. Nike a accusé une perte de 790 M$ au cours du dernier trimestre de son exercice fiscal décalé, avec un chiffre d'affaires en baisse de 38% à 6,3 Mds$, pénalisé par la fermeture de nombreux magasins durant la période de confinement (le titre perdait environ 4% hors séance après l'annonce). La vente en ligne, bien que très dynamique, n'a pas suffi à compenser l'absence de magasins physiques.

Le gendarme en garde à vue. L'Europe va enquêter sur le comportement de la BaFin vis-à-vis de Wirecard. Le régulateur financier allemand semble avoir fait preuve d'une grande légèreté dans le dossier, d'autant qu'il a tiré à boulets rouge sur les détracteurs de l'entreprise. A-t-il manqué à sa mission ? Est-il sorti de son rôle ? Il faudra patienter pour en savoir plus.

Autorisation de décoller. Les actionnaires de Deutsche Lufthansa ont soutenu hier en assemblée générale le projet de sauvetage de la compagnie par les pouvoirs publics. Une opération qui va faire entrée l'Allemagne dans le capital, pour sauver un maximum d'emplois et permettre au transporteur de traverser la crise actuelle.

En bref

Jane Hertzmark Hudis prend du galon chez The Estée Lauder, en accédant au poste de présidente du groupe exécutif.

AMS AG a démenti les articles de presse évoquant l'ouverture d'une enquête de l'autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers sur ses dirigeants.

Verizon a décidé de supprimer ses publicités sur Facebook.

Le régulateur financier suédois inflige une amende de 107 M$ à Skandinaviska Enskilda Banken (SEB AB) dans le cadre de l'enquête sur le blanchiment d'argent dans les pays jouxtant la mer Baltique.

Novartis et Alcon sanctionnés à hauteur de 347 M$ par la SEC pour des montages de corruption en Grèce, en Corée et au Vietnam.

Macy's va supprimer 3000 emplois dans ses fonctions administratives.

Bain Capital va racheter Virgin Australia. La biotech belge Iteos vise le Nasdaq.

Helvetia finalise la reprise de Caser.

Ça publie. Tesco, Medion, Cineplex…