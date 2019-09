EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, Alstom, LVMH, CGG, General Motors, Boeing, easyJet...

Un fauteuil pour deux. La reprise d'Aigle Azur devrait se jouer entre deux offres, celle combinée d'Air France-KLM et du Groupe Dubreuil et celle d'un transporteur étranger (possiblement easyJet), que le tribunal de commerce d'Évry examinera ce jour. Le gouvernement espère un repreneur capable de sauver au moins 90% des emplois du transporteur exsangue, qui dispose notamment de créneau entre Orly et l'Algérie. La décision du tribunal ne sera pas nécessairement rendue aujourd'hui.

Victimes collatérales. LVMH, Kering et consorts pourraient être des victimes collatérales des conclusions d'un arbitrage de l'OMC reconnaissant le droit aux Etats-Unis de répliquer aux aides accordées à Airbus : Washington pourrait imposer des surtaxes douanières aux produits de luxe (vins, maroquinerie…) si aucun compromis n'est trouvé entre les Etats-Unis et l'Union européenne. Le rapport d'arbitrage de l'OMC pourrait être publié d'ici la fin du mois.

Alstom à Marseille. Les informations de La Lettre A laissent penser qu'Alstom serait très proche de remporter le contrat de rénovation des lignes M1 et M2 du métro de Marseille. Le groupe était opposé à un consortium entre le français Thalès et l'espagnol CAF.

En bref en France. Sanofi et Abbott s’associent pour intégrer les technologies de mesure de la glycémie et d’administration d’insuline. Officiis Properties perd son statut SIIC après que son actionnaire principal a dépassé le cap des 60% du capital. Sercel (CGG) lance GPR, un nouveau node innovant pour les études fond de mer. GeNeuro publie des données montrant des effets neuroprotecteurs à long terme de temelimab dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente.

Débrayage chez GM. Le puissant syndicat américain UAW a appelé les 46 000 travailleurs intérimaires de General Motors à cesser le travail dans la nuit de dimanche à lundi, après l'échec de négociations sociales avec la direction du constructeur, dont les propositions ont été jugées insuffisantes. Il faut remonter une douzaine d'années plus tôt pour retrouver trace d'une grande grève chez le constructeur américain.

Retour sur le réseau. Siemens et Orascom ont décroché un contrat de 1,3 Md$ avec l'Irak pour réhabiliter l'une des principales centrales électriques du pays. Les opérations dureront environ 28 mois, mais ne démarreront qu'une fois le contrat ratifié par le gouvernement. Elles devraient permettre de remettre en ligne 1700 MW de capacités de production.

Retrofit de l'ingénierie. Boeing est en train de réfléchir à une vaste réorganisation de son ingénierie après l'affaire du 737MAX. Un conseil d'administration devrait aborder cette question cette semaine, selon le New York Times.

Le prix de la pollution. Volkswagen AG va payer 127 MAUD (79 M€) pour éteindre des procédures judiciaires collectives d'automobilistes australiens après le scandale des moteurs truqués. L'accord va permettre à environ 97 000 propriétaires de voitures dans le pays de demander des dédommagements.

Chacun chez soi. Robert Iger a démissionné du conseil d'administration d'Apple la semaine dernière. Le directeur général de Walt Disney n'a pas donné les raisons de ce départ, mais on peut facilement imaginer que le Californien n'avait pas vraiment l'intention de partager les secrets de sa nouvelle offre Apple TV+ avec un groupe qu'il va concurrencer.

En bref ailleurs. La famille Sackler, au cœur du scandale des opiacées via son groupe Purdue Pharma (sous Chapter 11 depuis hier soir), est accusée par une procureure américaine d'avoir transféré 1 Md$ vers des banques suisses. Roche a obtenu le feu vert de l'Agence américaine du médicament pour vendre son système de diagnostic Cobas pro integrated solutions. AMS réduit niveau minimum de réussite de son OPA sur Osram de 70 à 62,5%. Wirecard étend sa collaboration avec le chinois UnionPay.

Ça publie. Virbac, Learning Technologies, Avon Rubber, Aegean Airlines, Cast…