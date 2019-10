EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, Alstom, LVMH, CGG, General Motors, Boeing, easyJet...

Dilemme. Le gouvernement a donné pour feuille de route à Electricité de France la construction de six réacteurs EPR sur 15 ans en France, pour assurer l'approvisionnement énergétique, annonce Le Monde. Le quotidien évoque un courrier adressé au président de l'énergéticien. "La filière nucléaire estime qu’une construction en série est le seul moyen de faire baisser les coûts et de donner de la visibilité aux sous-traitants", écrit Le Monde. Même si la transition énergétique est engagée, il faudra bien assurer la production d'électricité en France, assurée à 70% par un parc nucléaire en fin de vie. Un débat passionnant à aborder sans dogmatisme.

Lapeyre vers la sortie ? La rumeur d'une cession de Lapeyre par Saint-Gobain a fait son retour hier. Le groupe, engagé dans une vaste cure d'amaigrissement, pourrait se séparer de cette filiale de distribution qui ne s'inscrit pas forcément dans la stratégie future. Saint Gobain avait acheté Lapeyre en 1996.

L'usine du futur en Pharmacie. Sanofi inaugure sa première usine digitale de fabrication en continu dans le Massachussetts. Cette installation construite à Framingham est une première mondiale, assure le laboratoire. Sanofi a prévu de déployer une "transformation digitale" sur d'autres sites : Toronto (Canada), Suzano (Brésil), Waterford (Irlande), Sisteron (France) et Geel (Belgique).

Un beau contrat. TechnipFMC a décroché un contrat "significatif", c'est-à-dire compris entre 75 et 250 M$, pour la construction d'un gazoduc au Vietnam. L'accord signé avec PetroVietnam porte sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction de la seconde phase du projet Nam Con Son.

Feu vert réglementaire. Le projet d'OPA de Capgemini sur Altran a été validée par l'Autorité des marchés financiers. Le projet est libellé à 14 EUR, alors que le titre cote actuellement 14,37 EUR, soutenu par la fronde de certains actionnaires minoritaires, épaulés par le fonds activiste Elliott, qui cherchent à obtenir davantage.

Le recentrage continue. Arkema va vendre à SK Global Chemical son activité polyoléfines fonctionnelles sur la base d'une valeur d'entreprise de 335 M€. Cette activité représente une centaine de salariés en France, qui génèrent 250 M€ de revenus annuels. La vente devrait être finalisée au second trimestre 2020.

En bref en France. Marie Brizard estime que son EBITDA annuel 2019 se situera entre -20 M€ et -25 M€. Publicis aurait obtenu une grosse part du budget Walt Disney, selon un mail interne consulté par Agefi Dow Jones. Wendel s'offre Crisis Prevention Institute. Andrea Rossi quitte la direction générale de la division de gestion d'actifs d'Axa, Axa IM. Vinci se lance dans les travaux de modernisation de l'aéroport de Toulon Hyères. Eiffage remporte en groupement la seconde tranche de l'opération Campus Bordeaux. Le trafic des aéroports parisiens de Groupe ADP a progressé de 0,4% en septembre. Mediawan va s'engager dans une coentreprise avec Canal+ en Afrique. Spineway obtient l'homologation du Mont-Blanc MIS au Japon. Les actionnaires de Cybergun ont voté en faveur du plan de redressement par monétisation de la dette. Onxeo va obtenir un nouveau brevet européen. Crossject signe un accord de R&D avec les autorités américaines. Eurobio Scientific, Idsud, Osmozis, Société Foncière Lyonnaise, Don't Nod, Stentys ont publié leurs comptes.

Une stratégie risquée pour J&J. La presse américaine, notamment le Wall Street Journal, souligne la pression qui s'accroît sur Johnson & Johnson, dans l'œil du cyclone à cause de ses pratiques commerciales agressives et de sa politique d'information des consommateurs. Le groupe, confronté à des plaintes en provenance de plus de 100 000 personnes, "a adopté la stratégie agressive de s'attaquer à plusieurs de ces affaires devant les tribunaux. Et il est en train d'en perdre. Beaucoup", écrit le WSJ.

Libre à vous de partir. Après Visa, PayPal ou eBay, c'est Booking qui abandonne le navire Libra. L'association de pilotage de la cryptomonnaie a toutefois été mise sur pied hier à Genève, par 21 membres fondateurs, dont le français Iliad. Son secrétaire général, Bertrand Perez, n'a pas exclu un déploiement plus tardif que prévu après la mobilisation des autorités, qui craignent les conséquences du projet.

WeWork, son cœur balance. Softbank cherche à prendre le contrôle de WeWork à la faveur d'un plan de refinancement, mais la société préférerait s'endetter auprès de JPMorgan Chase, selon les dernières rumeurs qui circulent. Le Japonais pourrait ainsi avoir un meilleur contrôle sur son investissement jusque-là mal aiguillé, puisqu'on parle désormais d'une valorisation inférieure à 10 Mds$ pour l'entreprise, alors que des sommes approchant les 50 Mds$ étaient encore évoquées durant l'été.

En bref ailleurs. UAW a donné rendez-vous aux représentants locaux de ses adhérents jeudi pour un point sur les discussions avec General Motors, après un mois de grève. Pour le CEO de Royal Dutch Shell interrogé par Reuters, il n'y a pas d'alternative actuellement, il faut investir dans le pétrole : "malgré ce que beaucoup d'activistes disent, il est légitime d'investir dans le pétrole et dans le gaz parce que le monde le demande". Harley-Davidson cesse la production de sa première moto électrique après la découverte d'un souci sur le système de chargement. Uber va supprimer 350 emplois pour rééquilibrer ses comptes. Implenia décroche un chantier de 270 MCHF à Vernier. Lonza et Genmab ont étendu leur partenariat de développement et de fabrication. Indivior a relevé ses prévisions.

Ça publie. JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Wells Fargo, Citigroup, Rio Tinto, Goldman Sachs, J.B. Hunt, Merlin Entertainment, Soitec, Hays, Vilmorin…