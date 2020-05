EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, ArcelorMittal, Legrand, Natixis, Peugeot, Eurofins, Zalando, Facebook...

En France

Les principales publications de résultats trimestriels :

Air France-KLM : le groupe a perdu 1,8 Md€ au premier trimestre, et s'attend à une performance encore plus dégradée au second.

ArcelorMittal : sans surprise, le groupe réduit ses perspectives et renonce à verser un dividende.

Legrand : l'activité s'est contractée de 7,3% au premier trimestre, mais l'entreprise est parvenue à conserver une marge opérationnelle ajustée de 18,7%. La visibilité reste mauvaise pour l'année entière. Le dividende, initialement proposé à 1,42 EUR, est ramené à 1,34 EUR (comme cela avait déjà été annoncé).

Natixis, en pertes de 204 M€ au T1, repousse à la fin 2021 l'annonce de son nouveau plan stratégique.

Nexans : la société fait le dos rond en attendant des jours meilleurs, tout en négociant un prêt garanti de 280 M€ avec l'État français et en renonçant à verser un dividende.

Combat d'arrière-garde ? Washington attaque une fois encore certains droits de douane de l'UE visant Boeing, dans le prolongement du bras de fer sur les subventions d'Airbus. Le feuilleton devant l'OMC continue. Cocasse, alors que les Etats injectent des dizaines de milliards pour protéger le secteur aéronautique.

PSA repense profondément son organisation. Peugeot a présenté ses nouveaux principes de mode de travail. Notamment, le groupe a pris une décision particulièrement novatrice en prenant le parti de "renforcer le travail à distance et d’en faire la référence pour les activités non liées directement à la production". Les explications détaillées figurent dans le communiqué. Certaines catégories de salariés pourraient ne se déplacer sur site que sur un ou un jour et demi par semaine. Intéressant, en attendant les retours des salariés.

En bref. Telenor Maritime retient Eutelsat pour des services de connectivité maritime. Assystem remporte un contrat stratégique avec le Ministère britannique de la Défense. Eiffage décroche un contrat de 141 M€ pour la conception, la réalisation et la maintenance de l'hôpital Paris-Saclay. Eurofins émet 600 M€ d'obligations 2026 à 3,875% et annonce un nouvel outil de détection du Covid-19. Microwave Vision vend son premier StarWave. Hybrigenics signe un partenariat avec SGH Healthcaring. Les dernières OCA Awox ont été émises. La FDA autorise un essai de phase I avec NBTXR3 de Nanobiotix dans le cancer du pancréas. Une deuxième tranche d'obligations convertibles Noxxon émise dans le cadre de l'accord Atlas. Audiovalley signe avec Tuneln. Safe Orthopaedics entre en négociation exclusive pour l’acquisition de LCI Medical. Biosynex renforce ses capacités de production en France.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Genkyotex (assemblée générale), Inventiva (assemblée générale), Lisi (assemblée générale), ABC Arbitrage (assemblée générale), Fnac Darty (assemblée générale), Synergie (dividende), Bolloré (assemblée générale), Abionyx (assemblée générale), Onxeo (assemblée générale), Pharmasimple (activité).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Rubis, Valneva, Akka, Nexity, Cellectis, MRM, Trigano, Groupe Tera, Erytech, Hexaom, Tessi, Ateme, Transgene, Neurones…

Sur les autres marchés

Les principales publications de résultats trimestriels :

Enel : l'énergéticien italien a subi une contraction de 12,2 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais son Ebitda est en légère hausse et son bénéfice net est stable à 1,25 Md€.

Lyft : l'entreprise accroît ses revenus et réduit ses pertes dans des proportions supérieures à ce qui était prévu (+17% post-séance).

Equinor : le groupe norvégien a suspendu ses objectifs de production de pétrole et de gaz en 2020. Le bénéfice avant impôt est légèrement supérieur à 2 Mds$ au premier trimestre, ce qui est proche du consensus. L'entreprise s'en tient toutefois à ses objectifs de moyen terme, à l'horizon 2026.

HeidelbergCement : les résultats du premier trimestre ont bien tenu, mais l'avenir s'annonce suffisamment flou pour que le numéro deux mondial du ciment réduise sa proposition de dividende de 2,20 à 0,60 EUR.

Metro : le chiffre d'affaires trimestriel a légèrement progressé, mais la perte s'est creusée, tandis que le contexte reste difficile tant que l'hôtellerie et la restauration resteront fermés.

PayPal : publie un chiffre d'affaires en hausse et un résultat inférieur aux attentes au premier trimestre, tout en renonçant à ses objectifs annuels (+8% post-séance).

Peloton Interactive : les ventes du spécialiste du fitness dopées par le confinement (+10,7% post-séance).

T-Mobile US : les résultats publiés laissent le marché de marbre (+0,7% post-séance).

Zalando : le groupe allemand s'attend à une croissance de 10 à 20% de son chiffre d'affaires cette année.

Méga fusion dans les télécoms britanniques. Confirmant des informations du Financial Times, O2 (Telefonica) et Virgin Media, la filiale britannique de Liberty Media se sont entendus sur une fusion. O2 est valorisé 12,7 Mds£ et Virgin Media 18,7 Mds£. Pour assurer une fusion 50-50, O2 sera transféré net de dette dans la coentreprise tandis que Virgin Media apportera sa dette, des compensations financières en numéraire étant prévues à la finalisation pour chaque partie. La conclusion est attendue au milieu de l'année 2021.

Du pain sur la planche. Facebook a annoncé la composition de son "conseil des sages" dédié aux contenus, qui comprend des profils de tous horizon (une ancienne Première ministre danoise, un lauréat du prix Nobel de la Paix, des juristes internationaux…). Le détail des membres.

En bref. Sixt obtient un crédit syndiqué de 1,5 Md€ auprès de plusieurs banques allemandes. Austrian Airlines (Lufthansa) prévoirait de supprimer environ 1100 postes. Les parlementaires américains demandent des compagnies aériennes qu'ils ont sauvées de la faillite (United Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines, American Airlines) de s'engager sur la protection de leurs salariés de leurs passagers.

Les Etats-Unis autorisent le Tabrecta de Novartis contre certains cancers du poumon. Dexcom et Domino's vont remplacer Allergan et Capri Holdings dans le S&P500. Symboliquement, le chiffre d'affaires de Costco Wholesale connaît sa première baisse mensuelle depuis 2008. ABB LTD décroche un contrat de 180 M$ auprès de Stadler.

Ça publie. Bristol-Myers Squibb, Danaher, Linde, Anheuser-Busch Inbev, Equinor, Ahold Delhaize, Telefonica, Cellnex, DSM, Legrand, Continental, Zalando, ArcelorMittal…