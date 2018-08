EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, Berkshire Hathaway, ADP, RBS...

Ben Smith, le patron opérationnel d' Air Canada , devrait prendre les rênes d' Air France KLM , selon les dernières rumeurs. Un conseil d'administration pourrait officialiser la nomination jeudi.Le trafic passagers des Aéroports de Paris a progressé de 3,7% en juillet et de 3,1% sur sept mois, a fait savoir l'opérateur hier soir.Le Canada a donné son feu vert au rapprochement entre Thales et Gemalto , mais c'est seulement le 4ème antitrust sur les 14 nécessaires à se prononcer.Les positions à découvert ont été augmentées cette semaine sur Casino et Ingenico , qui restent parmi les quatre dossiers français les plus vendus, selon les données transmises à l'AMF. SII et les Bains de Mer Monaco ont dévoilé leurs trimestriels. Royal Bank of Scotland paiera 4,9 milliards de dollars aux autorités américaines pour solder un contentieux relatif à la période 2005 à 2008 dans le domaine des créances immobilières titrisées. Berkshire Hathaway a renforcé ses positions en Apple Southwest Airlines et Delta au second trimestre, selon son dernier dépôt de trimestriels. Diamondback Energy va dépenser 9,2 milliards de dollars en titres pour s'offrir Energen . Les deux américains opèrent notamment dans les pétrole et gaz de schiste.Les autorités chinoises auraient gelé les autorisations de commercialisation de jeux vidéo le temps de restructurer leur agence dédiée, a appris Bloomberg.Cerberus serait candidat à un investissement dans Swissport, dont HNA veut céder une part, voire la totalité, selon Bloomberg. Il y a quelques semaines, le nom de Temasek avait aussi circulé.Les bourses de Séoul et Bombay fermées le 15 août. Ankara surtaxe lourdement les importations américaines. Washington confiant sur les négociations avec Pyongyang. Pékin confirme ses objectifs économiques malgré les tensions commerciales. L'Inde veut envoyer un homme dans l'espace d'ici 2022.