EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, Renault, Vallourec, Scor, Google, Repsol, Volkswagen...

Orly

. Aigle Azur aurait reçu 14 offres de reprises, dont celle d' Air France-KLM , dont le titre a lourdement chuté hier après cette nouvelle mais surtout sur des commentaires prudents sur les tendances de réservations. Les prétendants lorgnent notamment les créneaux d'Aigle Azur à Orly, notamment vers l'Algérie. EasyJet s'est aussi montrée intéressée, comme la maison-mère d'Air Caraïbes, le Groupe Dubreuil. Electricité de France a publié ce matin un communiqué précisant que sa filiale Framatome a prévenu le groupe "d’un écart au référentiel technique de fabrication de composants de réacteurs nucléaires". Cet écart porte sur le non-respect de plages de températures sur certaines zones sur des soudures de générateurs de vapeur et concerne "des matériels en service et des matériels neufs qui ne sont pas encore en service ou installés sur un site". Des analyses approfondies sont en cours. EDF a informé l'ASN de ses premières analyses hier. Des informations additionnelles seront fournies via le site dédié de l'énergéticien . Selon les derniers bruits de couloirs obtenus par Les Echos, l'été a réchauffé les relations entre Renault et Nissan , avec des avancées sur plusieurs dossiers. Le quotidien parle d'un "big bang" en préparation. Le Japonais, on le sait depuis hier, va remplacer son directeur général, Hiroto Saikawa, le fossoyeur de Carlos Ghosn. Il quittera le groupe mi-septembre, après avoir été mis en cause dans une affaire de rémunérations indues. Vallourec a décroché un contrat de 900 M$ avec ADNOC pour la fourniture de tubes OCTG (tubes pétroliers sans soudure) pendant 5 ans, plus une option de 2 ans. Un contrat qui fait du bien, puisqu'il s'agit d'un des plus importants jamais remportés par le groupe à l'international. Les premières livraisons sont attendues au second semestre 2020, en provenance des usines situées en Europe, en Amérique du Sud et en Chine, sans que Vallourec n'ait fourni de répartition plus précise.. La banque franco-belge en déconfiture gérée en défaisance depuis la crise des subprimes pourrait quitter la cote. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 16 octobre "afin de statuer sur le retrait des actions Dexia de la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles". En cas de feu vert, la forme dématérialisée des actions serait supprimée elle aussi. Un peu moins de 2 millions d'actions sont cotées sur Euronext Bruxelles, soit moins de 0,5% du capital, le solde étant détenu par la Belgique (52,78%) et la France (46,81%), qui avaient sauvé la banque de la faillite. Compte tenu de la procédure de résolution ordonnée, les actions Dexia n’ont plus aucune perspective de se voir attribuer un dividende ou un boni de liquidation. Dassault Systèmes place 3,65 Mds€ d'obligations. S&P confirme le "AA-" de la Scor . Des investisseurs prennent 8% de Pharmasimple Groupe Flo nomme Finexsi comme cabinet indépendant pour évaluer l'offre de rachat du Groupe Bertrand. GeNeuro va présenter des données sur temelimab dans le SEP lors du congrès CTRIMS. Gévelot rachète le canadien Cougar. CrossJect Delta Plus ont publié leurs comptes.. Un groupe de 50 procureurs généraux, qui représentent la quasi-totalité des états fédérés américains, a lancé une enquête antitrust visant Google en raison de sa position dominante sur Internet, confirmant les rumeurs récentes. Compte tenu de l'ambiance actuelle, on voit mal comment d'autres acteurs clefs du web, on pense à Amazon.com , pourraient y échapper. Par ailleurs, Apple tiendra à partir de 17h00 (heure de Paris) sa conférence de rentrée, normalement riche de nouveaux produits et services, en particuliers des iPhones. Telefonica devrait lancer un vaste plan de départs volontaires en Espagne, avec pour objectif de réduire ses troupes d'un quart, soit 5 000 personnes sur 25 000. Reuters a appris que l'opérateur devrait proposer à tous ses salariés âgés de plus de 53 ans de quitter l'entreprise. Repsol serait bien placé pour racheter plus d'1 Md$ d'actifs d' Exxon Mobil dans le Golfe du Mexique. Les informations obtenues par Reuters font état de discussions avancées pour des actifs en eau profonde. L'Américain aurait commencé à mettre en vente neuf actifs situés dans la région à la fin de l'année dernière. Volkswagen a dévoilé hier une berline compacte électrique, ID.3, que le groupe espère élever au rang de classique à l'image de la Coccinelle ou de la Golf. L'annonce a été faite en amont du salon de Francfort, qui ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui pour les journalistes. Même si beaucoup de marques ne feront pas le déplacement, la manifestation sera l'occasion de découvrir les innovations concernant le véhicule électrique, vers lequel les constructeurs avancent à marche forcée. "On a des voitures qui vont coûter entre 10.000 et 15.000 EUR de plus que la voiture thermique. On ne sait pas si les clients vont se précipiter dessus ou pas. Et on a une contrainte à respecter qui impose à tous les constructeurs de vendre un certain volume de véhicules électriques", a résumé un cadre de PSA, présent à travers Opel mais pas ses autres marques.. Les Etats-Unis pourraient privatiser Fannie Mae et Freddie Mac. La dette de Ford Motor passe en catégorie spéculative après l'abaissement à "Ba1" décidé par Moody's. Le directeur financier de la Deutsche Bank estime que sa restructuration n'a, pour l'instant, pas eu autant d'impact que cela était redouté sur la banque d'investissement. Sage songe à vendre sa division paiement, Sage Pay. Softbank , l'un des principaux actionnaires de WeWork, demande à la société de reporter son introduction en bourse, a appris le Financial Times, après des interrogations sur la valorisation. Le directeur financier d' Interroll quitte le groupe. Chez la Compagnie Financière Richemont , c'est le directeur des maisons de mode et accessoires, Eric Vallat, qui démissionne pour des raisons personnelles. Dexia , FPP et Akka notamment.