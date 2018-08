EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, Sanofi, BNP Paribas, Suez, Apple...

Le marché automobile français était en hausse de 18,9% en juillet, selon le CCFA, portant la progression des immatriculations à 6,5% sur 7 mois.aurait commencé il y a un an à stocker des médicaments afin de disposer de 14 semaines d'approvisionnement contre 10 en temps normal, pour pallier les conséquences du Brexit, selon le 'WSJ'. Alstom vend 5 Pendolino à Italo pour 330 millions d'euros avec 30 ans de maintenance incluse. L'Oréal va racheter les Thermes de La Roche-Posay et la société allemand Logocos, dans deux transactions séparées. CNP Assurances a écopé d'une amende de 8 millions d'euros de l'ACPR pour des insuffisances dans son dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.Le groupe a annoncé avoir remporté une vingtaine de contrats en France au cours du premier semestre, totalisant 1 milliard d'euros. Saint-Gobain a vendu sa branche de pose de verre au Royaume-Uni à une filiale de Cobe Capital.Les rumeurs vont bon train sur la méforme d' Iliad en France. Orange en aurait profité, selon Bloomberg. Accor a pris 85% de 21c Museum Hotels, une société mêlant art contemporain, hôtellerie et restauration. Bouygues et Colas ont finalisé la reprise de la division services d' Alpiq pour 850 millions de francs.Les industriels britanniques de l'automobile alertent sur les conséquences d'un Brexit dur. Amadeus discuterait du rachat de TravelClick avec Thoma Bravo, qui en voudrait 3 milliards de dollars. ThyssenKrupp a averti que ses objectifs annuels seront en bas de fourchette, ce qui fait désordre en pleine lutte contre les fonds activistes. Dialog Semiconductor renonce à racheter Synaptics, qui aurait pu lui permettre de réduire sa dépendance à Apple. Ryanair menace de délocaliser des emplois en réponse à la grève. Apple en hausse post-séance après une publication trimestrielle solide. Pour l'anecdote, Huawei a pris la seconde place mondiale du secteur en écoulant 54,2 millions d'unités sur le dernier trimestre, soit 16% du marché, derrière Samsung (21%) mais devant Apple (12%). Unicredit va faire distribuer des solutions de crédit à la consommation dans les agences de Poste Italiane Donald Trump voudrait faire passer de 10 à 25% les droits de douanes sur les produits chinois. Theresa May interrompt ses vacances pour aller voir Emmanuel Macron sur le Brexit. Un juge américain bloque l'impression 3D pour les armes. Plus bas de 8 mois pour le PMI manufacturier chinois.