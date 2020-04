EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM, Sodexo, Renault, Airbus, Genfit, Seb, UBS, Disney, Zoom...

Air France-KLM dans le dur. Profitons-en, c'est le dernier avant que la situation ne s'améliore. Air France-KLM a publié les chiffres de son trafic du mois de mars, et l'on comprend pourquoi la compagnie ne tient pas spécialement à en fournir d'autres avant l'amorce d'un redémarrage de l'activité aérienne. Le groupe (Air France, KLM, Transavia) a vu son trafic plonger de 50,6% pour des capacités en baisse de 35,5% et un coefficient d'occupation de 67,1%. Dans le fret, le trafic a baissé de 28,8%, les capacités de 27,8%, pour un coefficient de remplissage de 61,5%. Pour avril et mai 2020, le groupe prévoit que plus de 90% de la capacité prévue sera suspendue. Par conséquent, les communications mensuelles de trafic sont elles aussi suspendues.

Un premier bilan pour Sodexo. Avec son exercice décalé (1er semestre fiscal clos le 29 février), Sodexo fait partie des indicateurs avancés du marché, qui plus est sur un secteur sévèrement touché par les conséquences du coronavirus. Le groupe a été que peu touché sur la première moitié de son exercice, mais il s'attend à de lourdes conséquences au second (mars à août) : 2,4 à 2,8 Mds€ de revenus en moins (sur un CA semestriel de l'ordre de 11 Mds€) et les conséquences sur les résultats que l'on peut imaginer : grâce aux efforts mis en place, le résultat d'exploitation devrait être amputé de 25% de la baisse du CA.

Régime sec pour Renault ? Le conseil d'administration de Renault doit se prononcer dans la journée sur le maintien ou non du dividende au titre de 2019. A ce stade, le constructeur n'a rien laissé filtrer sur sa proposition de dividende initiale, 1,10 EUR, mais les difficultés du secteur et la présence de l'Etat au capital laissent penser que le coupon est à risque.

Coup d'aérofrein logique. Airbus a réduit d'un tiers de sa cadence de production d'avions pour s'adapter à la demande, faisant face à peu d'annulations à ce stade, mais beaucoup de demandes de report. La cadence de production de la famille A320neo va passer de 60 à 40, tandis que la baisse sur les gros porteurs (A330, A350) atteint ou dépasse 40%. Airbus a livré 122 avions au 1er trimestre, soit 25% de moins qu'il y a un an. 60 avions produits au T1 n'ont pas été livrés à cause du coronavirus. L'entreprise va aussi devoir parquer les avions.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Solvay (objectifs) Seb (objectifs, dividende), Iliad (assemblée générale), Altamir (dividende), Hexaom (objectifs), Mersen (objectifs), Bonduelle (objectifs), Mare Nostrum (activité, assemblée générale), Getlink (assemblée générale).

Compte à rebours enclenché. Genfit publiera d'ici fin mai les résultats de sa phase III dans la NASH avec Elafibranor. Le management pense que le contexte de coronavirus actuel entraînera des retards d'un à deux mois pour les échéances réglementaires dans la NASH. Si Elafibranor franchit la dernière étape clinique avec succès, un dossier de demande de mise sur le marché américain devrait être déposé au premier semestre 2021. Le laboratoire avait annoncé dernièrement que ses autres programmes cliniques étaient suspendus, le temps d'y voir plus clair. Genfit n'a pas fourni de prévisions budgétaires puisque tout repose sur le verdict de la phase III.

En bref en France. Capgemini émet 3,5 Mds€ d'obligations. Bolloré dépose son projet d'offre publique d'achat simplifiée à 17 EUR sur Blue Solutions. Delta Drone prêche pour sa paroisse en soulignant l'intérêt de la livraison par drone dans le contexte actuel et à l'avenir. McPhy accompagne deux projets dans la mobilité zéro-émission. En difficultés à cause du Covid-19, Ymagis en quête de financements. Carbios annonce la publication d'un article sur sa technologie de recyclage enzymatique dans Nature. La filiale chimie d'Aurea s'emploie à continuer à alimenter ses clients. Safe Orthopaedics, Genfit, Paulic, Ekinops, U10, Akwel, Bourse Direct, Tessi, Biocorp, AdVini ont publié leurs comptes.

On coupe la poire en deux. Crédit Suisse et UBS Group divisent par deux leurs propositions de dividende pour intégrer les recommandations de la Finma, mais prévoient de verser la moitié manquante à l'automne si les conditions s'améliorent. C'est le compromis qui a été trouvé par les deux établissements. La Finma a salué cette décision tout en rappelant que les deux établissements sont solides. Ailleurs en Europe, de nombreuses banques ont renoncé totalement à leur dividende, en particulier dans la zone euro et au Royaume-Uni.

PIF (met la main à la) poche. Le fonds d'investissement souverain de l'Arabie Saoudite a pris 1 Md$ de participation dans quatre majors pétrolières européennes (Equinor, Royal Dutch Shell, Total, ENI) en profitant de la chute des cours selon les informations obtenues par le Wall Street Journal. Le PIF (Public Investment Fund) aurait pris environ 200 M$ d'actions Equinor la semaine dernière, seul montant obtenu de ses sources par la publication américaine. Mais le total des engagements approche le milliard de dollars.

Disney+ franchit un cap symbolique. Le service de streaming de Walt Disney, Disney+, franchit le cap des 50 millions d'abonnés dans le monde cinq mois après sa création. "Nous sommes honorés que Disney+ plaise à des millions de personnes et cela augure bien de notre expansion à venir en Europe de l'Ouest, au Japon et dans toute l'Amérique latine plus tard cette année", a déclaré le groupe. Mais on sait que la jungle du streaming est un marathon plus qu'un sprint. Il faudra attendre un peu avant de juger du succès de l'offre. A titre de comparaison, Netflix comptait 167 millions d'abonnés en janvier.

En bref ailleurs. Starbucks abandonne ses objectifs 2020. Costco Wholesale enregistre une progression de 9,6% de ses ventes au mois de mars, un peu moins que prévu. Le ministère allemand des affaires étrangères restreint l'utilisation de Zoom Video, pour des questions de sécurité. La Fed autorise Wells Fargo à prêter davantage aux PME. Chugai, le partenaire chinois de Roche Holding, va démarrer un essai de phase III avec Actemra dans le Covid-19. Selon Nikkei, Nissan cherche à obtenir des lignes de crédit représentant 4,6 Mds$ pour garantir sa pérennité en cette période de crise. SAP SE revoit ses objectifs.