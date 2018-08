EN DIRECT DES MARCHES : Air France KLM tient son DG, Atlantia sombre...

Comme prévu, le conseil d'administration d' Air France KLM a nommé Benjamin Smith au poste de directeur général. Il était numéro deux d'Air Canada. Les syndicats sont vent debout contre l'arrivée du dirigeant. On lui a même reproché de ne pas être Français. Hum !Au moins trois consortiums en lice pour la privatisation d' Aéroports de Paris , l'un emmené par Vinci et les deux autres par des fonds anglo-saxons (GIP et IFM), a appris Reuters. Sans vouloir décourager la concurrence, Vinci a quelques longueurs politiques et capitalistiques d'avance.La filiale indonésienne de LafargeHolcim aurait suscité l'intérêt de plusieurs prétendants asiatiques. Le cimentier espérerait en retirer 2 milliards de dollars, révèle Bloomberg.En juillet, Airbus n'a reçu que 8 commandes et a livré 77 appareils. Sur sept mois, Airbus a reçu 214 commandes nettes (269 brutes) et a livré 380 appareils.Rome a ouvert une enquête contre Autostrade ( Atlantia , -22% hier), le concessionnaire en charge du viaduc qui s'est effondré à Gênes. Une période très compliquée s'ouvre pour le groupe, dont le principal actionnaire est la famille Benetton.Un ado australien a déjoué les défenses d'Apple pour récupérer des données mais il s'est fait pincer. Il n'aurait pas eu de mauvaises intentions.Berlin met en concurrence MBDA ( Airbus Leonardo ) et Lockheed Martin pour un nouveau système de défense anti-missile. Wal-Mart s'est adjugé hier plus de 9% à la clôture après de solides résultats, tout l'inverse de J C Penney et ses -27%, après des chiffres plus qu'inquiétants. AP Moller-Maersk réfléchirait à une scission de sa division forage plutôt qu'à une vente. Le danois poursuit sa cure d'amaigrissement. Il avait cédé sa division pétrolière à Total en début d'année pour près de 5 milliards de dollars.Le constructeur est visé par la SEC pour sa communication financière en 2017, selon le 'WSJ'. Une enquête qui vient s'ajouter à celle, plus que probable, sur les dernières saillies d'Elon Musk concernant le retrait de la cote. En outre, un ancien salarié a attaqué la société, qu'il accuse d'espionner ses employés. Il est peut être temps que Tesla quitte la cote…Washington promet de nouvelles sanctions contre Ankara si le Pasteur Brunson n'est pas libéré. L'Arabie Saoudite va mobiliser 100 millions de dollars pour la stabilité de la Syrie. Le Pentagone a peur que l'armée chinoise ne s'entraîne à frapper les intérêts américains. Trump n'est pas pressé de boucler les négociations sur l'Aléna.