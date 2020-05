EN DIRECT DES MARCHES : Air France, Total, Neoen, Marie Brizard, Lufthansa, Roche, Boeing, Hertz...

En France

-40% sur le réseau domestique d'Air France. Air France-KLM va réduire de 40% son offre sur les vols nationaux français d'ici 2021. "La capacité va être réduite de 40% sur la période d'ici à 2021, avec la fermeture de destinations, lorsqu'il y a une alternative ferroviaire à moins de 2H30 et lorsque ce service n'alimente pas le hub de Roissy-Charles-De-Gaulle", a précisé le directeur général, Benjamin Smith, lors de l'assemblée générale du transporteur aérien. Une annonce qui n'est évidemment pas du goût des syndicats, qui craignent d'importantes conséquences sociales, alors que le groupe a bénéficié d'un gros soutien public. Cette réduction de voilure permettra toutefois d'améliorer l'empreinte écologique de la compagnie.

Les salariés adhérent. 40% des salariés éligibles de Total ont souscrit à une augmentation de capital qui leur était réservée, pour 339,4 M€. Les actions ont été proposées à un cours de 26,20 EUR pièce, alors que la cotation actuelle ressort à 34 EUR. Les actions nouvellement émises représentent 0,5% environ du capital du groupe pétrolier. La participation des salariés s'élèvera à l'avenir à 5,85% du capital. En dépit du contexte économique, le taux de souscription des salariés est supérieur à celui de 2019.

170 M€ de convertibles "vertes". Neoen lance une émission obligataire "verte" pour 170 M€. La dette prendra la forme d'une convertible de type OCEANE d'échéance 2025, avec un intérêt compris entre 2 et 2,5%. Le produit de l'opération sera affecté au financement ou au refinancement de projets de production d'énergie renouvelable ou de stockage d'énergie. Neoen vise toujours 5 GW de capacités installées fin 2021.

En bref. Scor SE rejoint la "Net-Zero Asset Owner Alliance" en faveur d'une économie bas carbone. April reporte son assemblée générale annuelle. Korian, Groupe Open, Néovacs, Mauna Kea et OSE Immuno tiendront leurs assemblées générales à huis clos. Omdia place Verimatrix au premier rang pour son dynamisme sur le marché de la sécurité des contenus vidéo. Société Foncière Lyonnaise émet 500 M€ d'obligation à sept ans avec un coupon de 1,5%. MND muscle son management. Medincell obtient un prêt garanti par l'Etat de 10,9 M€. LDC, Dietswell, Manutan, NextStage, Marie Brizard, Quadient ont publié leurs comptes.

Sur les autres marchés

Le feuilleton continue. Le conseil de surveillance de Lufthansa a refusé d'approuver en l'état le plan de sauvetage de 9 Mds€ proposé par l'État allemand, au motif que les concessions réclamées par Bruxelles (notamment la restitution de "slots" importants) sont trop pénalisantes. Le conseil estime toujours que le plan proposé par Berlin est la seule solution viable, mais se prépare à étudier d'éventuelles alternatives.

En duo contre la Covid. Roche et Gilead lancent une phase III conjointe contre la Covid-19, via une combinaison actemra / roactemra associée à du remdesivir. L'étude baptisée Remdacta doit recruter 450 patients.

Amazon botte en touche. Lors de l'assemblée générale annuelle d'Amazon.com, des actionnaires ont soumis des propositions, rejetées, visant à réformer les politiques du groupe sur plusieurs sujets de société, comme l'écologie et l'égalité au travail. "Dans de nombreux cas, nous soutenons déjà des initiatives ou nous partageons les inquiétudes exposées dans certaines propositions, et nous avons souvent déjà pris des mesures pour y répondre", s'est défaussée l'entreprise dans les commentaires en réponse.

Reprise et départs chez Boeing. Boeing a relancé la production du B737Max dans l'État de Washington, à cadence faible pour l'instant. Le monocouloir n'est toujours pas autorisé à reprendre l'exploitation commerciale. La date du premier vol d'essai après les modifications exigées par les régulateurs n'est d'ailleurs pas encore certaine. En parallèle, l'industriel a annoncé 12 000 suppressions d'emplois, dont 7 000 départs volontaires dès cette semaine. 10 000 de ces emplois concernent le berceau de l'entreprise, l'État de Washington. Boeing avait prévenu en avril qu'il allait supprimer environ 10% de ses 160 000 emplois.

C'est la reprise. Nissan va rouvrir ses usines américaines à compter du 1er juin. La production reprendra à cette date à Canton, dans le Mississippi et à Decherd, dans le Tennessee, puis le 8 juin à Smyrna, dans le Tennessee.

Dans le dur. American Airlines doit réduire le personnel de ses fonctions support d'environ 30%, selon un courrier transmis par la compagnie à ses salariés. Un niveau identique à celui annoncé par United Airlines.

Icahn prend ses pertes. Carl Icahn sort du capital de Hertz avec de lourdes pertes. L'investisseur milliardaire est loin d'avoir fait sa meilleure affaire avec le loueur de véhicules, qui s'est placé il y a quelques jours sous la protection de la loi sur les faillites. Il possédait 39% du capital de l'entreprise, qui ont été vendus mardi à 0,72 USD par action, pour une montant brut de l'ordre de 40 M$, alors que les titres valaient encore 700 M$ fin 2019.

En bref. Marfrig Global Foods et Archer-Daniels-Midland ont créé une coentreprise alimentaire en Amérique du Sud et du Nord. Les résultats d'HP Inc ne convainquent pas les investisseurs (-5% hors séance). Selon un document interne obtenu par Reuters, Chevron pourrait couper entre 10 et 15% de ses effectifs. C'est Apple qui produira le prochain film de Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui sera distribué en salles par Paramount (ViacomCBS). Givaudan rachète la française Alderys, spécialiste de l'ingénierie biologique.

Ça publie. Salesforce.com, Costco Wholesale, VMware, Dell Technologies, Knorr-Bremse, CD Projekt, Lufthansa…