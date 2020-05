EN DIRECT DES MARCHES : Air France, Ubisoft, Eurazeo, Solocal, Genfit, Uber, Disney, Moderna...

En France

Piano, piano. Air France (Groupe Air France-KLM) va reprendre progressivement ses vols d'ici la fin du mois de juin, avec environ 15% de sa capacité (75 avions sur 224). À mesure que les restrictions seront levées, le transporteur prévoit d'augmenter graduellement ses fréquences et ses destinations, en France métropolitaine, outre-mer et en Europe. Actuellement, la compagnie ne dessert que 43 destinations, soit moins de 5% de son programme habituel.

Eurofins se finance. Eurofins Scientific a levé 535 M€ en émettant des actions nouvelles pour financer des tests de dépistage du coronavirus. 1 million d'actions ont été vendues à 535 EUR pièce via un placement privé.

Ubi vise haut. Ubisoft attaque en justice un éditeur chinois (Ejoy, connu aussi comme Qookka, filiale d'Alibaba) pour plagiat et Apple et Google qui distribuent le titre sous forme d'App. L'éditeur français trouve que le jeu Area F2 ressemble un peu trop à Rainbow Six: Siege. Ubi va en justice après avoir échoué à faire retirer à l'amiable l'application des magasins en ligne.

ANR à 78,40 EUR pour Eurazeo. La société de portefeuille a publié ses performances du premier trimestre 2019 ce matin. Elle affiche 18,8 Mds€ d'actifs sous gestion au 31 mars, et un actif net réévalué représentant 78,40 EUR par action (vs. un cours de bourse de 41,62 EUR actuellement), avant valorisation des actifs non cotés, qui ne sont testés que chaque semestre. La baisse de l'ANR est la conséquence des reculs des titres cotés (Europcar et Farfetch), qui pèsent désormais moins de 2% du total chez Eurazeo.

L'histoire sans fin. Solocal négocie un prêt garanti par l'Etat et n'honorera pas un coupon obligataire le 15 juin. Les difficultés se répètent pour la société, qui n'est pas aidé par un contexte très compliqué, qui a provoqué une forte réduction des encaissements depuis le début de l'année. Sur l'exercice 2020, l'entreprise redoute une baisse d'environ 20% de ses revenus et pense pouvoir dégager 130 M€ d'Ebitda. Le management a fait l'effort de détailler la trajectoire 2020/2023 assez précisément. L'Ebitda devrait retrouver en 2023 son niveau de 2019, soit environ 190 M€. Les négociations se poursuivent avec les créanciers sur la dette.

Après la tempête. Après l'énorme déconvenue sur Elafibranor dans la NASH, qui a fait perdre au titre 75% en cinq séances, Genfit a communiqué ses résultats du 1er trimestre. La société disposait encore de 252 M€ de trésorerie au 31 mars. Elle donne rendez-vous à l'automne pour une communication sur sa stratégie future.

En bref. Total et PureCycle Technologies scellent un partenariat stratégique dans le recyclage des plastiques. La distillerie Bruichladdich de Rémy Cointreau certifiée B-Corp Europlasma regroupe 2000 actions anciennes en 1 nouvelles à partir du 7 juillet. Ekinops obtient une ligne de financement complémentaire de 12 M€ sous forme de prêt garanti par l'Etat. Soitec présente sa gamme de substrats pour l'automobile. Esker propose un nouveau membre dans son conseil de surveillance. GEEV retient Madvertise. Cellectis muscle son management. Theradiag obtient le feu vert pour commercialiser un test Covid-19 de Mikrogen. Cotation des actions Cybergun regroupées à partir de ce jour. Implanet va céder sa gamme de prothèses de genou Madison. Dedalus Italia déposé une OPAS à 0,70 EUR sur Dedalus France. Genomic Vision exerce une nouvelle tranche de son plan de financement. 2CRSi participe à la levée de fonds de Gamestream.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Visiomed (activité), Visiativ (assemblée générale), Tour Eiffel (assemblée générale), Pixium Vision (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Plastiques du Val-de-Loire, Invibes, Freelance.com, Auplata, Precia…

Sur les autres marchés

Plouf. Sans surprise, les immatriculations européennes de véhicules neufs ont chuté de 76,3% dans l'Union européenne en avril 2020, le premier mois de confinement total dans plusieurs économies. Le nombre de véhicules vendus est passé de 1 143 046 unités en avril 2019 à 270 682 unités le mois dernier. Tous les marchés ont connu des contractions très importantes, en particulier l'Italie et l'Espagne, avec des baisses qui dépassent 96%. Sur les quatre premiers mois de l'année, la contraction des immatriculations atteint 38,5% dans l'UE.

Mariage(s) en vue. ThyssenKrupp a confirmé en partie les rumeurs récentes, selon lesquelles il cherchait un partenaire pour sa branche acier et sa division construction navale militaire. Dans la sidérurgie, les noms de SAAB et Baosteel ont circulé, tandis que Tata Steel resterait aussi dans la course malgré l'échec du rapprochement l'année dernière, à cause de l'antitrust. "ThyssenKrupp examine aussi des solutions possibles de consolidation pour l'activité acier et garde toutes les options ouvertes", indique l'entreprise.

Mayer, de Disney à TikTok. Le patron du streaming de Walt Disney, Kevin Mayer, va prendre les rênes de TikTok. La presse spécialisée souligne que Mayer est le "père" de Disney+, et qu'il a été déçu de ne pas prendre la direction générale du groupe, confiée récemment à Bob Chapek, son alter ego dans les parcs d'attraction du groupe. TikTok appartient au chinois Bytedance Technology.

Uber taille encore dans ses effectifs. Uber va supprimer 3000 salariés supplémentaire. Cela représente environ un quart des effectifs de la société, sévèrement éprouvée par la chute du transport de personnes à cause du confinement. "Compte tenu de l'impact dramatique de la pandémie et de la nature imprévisible de toute reprise éventuelle, nous concentrons nos efforts sur nos principales plateformes de mobilité et de livraison, et redimensionnons notre entreprise pour qu'elle corresponde aux réalités de notre activité", a indiqué le directeur général Dara Khosrowshahi. Début mai, l'entreprise avait déjà congédié 3700 de ses employés.

Tour de vis sur le Nasdaq ? Le Nasdaq a prévu de durcir sa réglementation en matière d'introduction en bourse, notamment en restreignant l'accès aux entreprises chinoises. Pour l'instant, il s'agit juste de rumeurs, sur la foi d'informations obtenues par l'agence Reuters. Les entreprises chinoises ne devraient pas être spécifiquement ciblées, mais l'opérateur boursier devrait se protéger derrière les standards comptables. En parallèle, le Nasdaq pourrait aussi fixer un plancher de levée de fonds, pour éviter que la cotation aux États-Unis ne constitue qu'une vitrine.

Moderna en profite. Après avoir annoncé des résultats cliniques prometteurs pour son vaccin contre le Covid-19, Moderna lance une augmentation de capital de 1,3 Md$. Un timing évidemment parfait après l'engouement dont a fait preuve le titre hier, prolongeant une période faste en bourse, qui a vu le laboratoire quadrupler de valeur depuis le 1er janvier.

Walmart rassure. Le bénéfice et le chiffre d'affaires trimestriels de Walmart sont supérieurs aux attentes dopés par la vente en ligne. Le titre progressait avant la séance, malgré une révision baissière des objectifs annuels.

Kohl's limite les dégâts. Kohl's a soufflé le chaud et le froid, avec des résultats en berne mais un chiffre d'affaires moins dégradé que prévu, qui reçoit bon accueil en avant-bourse.

Home Depot souffre. Le distributeur spécialisé dans le bricolage a publié ses chiffres moins solides que prévu et a renoncé à ses objectifs.

EasyJet hacké. La compagnie a été la cible d'une cyberattaque "très sophistiquée" ayant exposé les données d'environ neuf millions de ses clients et les informations bancaires de plus de 2.000 personnes. EasyJet va communiquer avec chacun des clients exposés.

En bref. L'activité va reprendre partiellement à compter d'aujourd'hui dans les entrepôts français d'Amazon.com. Alcon émet 750 M$ d'obligations 2030 à 2,6%. Compagnie Financière Richemont place 2 Mds€ d'obligations en trois tranches. La FDA homologue le Tecentriq de Roche Holding en monothérapie de 1ère ligne dans le NSCLC. Moody's déclasse la dette de Carnival en catégorie spéculative. West Pharmaceutical remplace Helmerich & Pain dans le S&P500. Sony Corp va racheter les minoritaires de sa division financière, Sony Financial Holdings. Baidu encaisse des revenus en baisse de 7% à 22,5 MdsCNY au 1er trimestre, mais reste bénéficiaire. Salt et Sunrise s'allient dans la fibre optique. L'EMA autorise Novartis à commercialiser le Zolgensma.

Ça publie. Walmart, Home Depot, Netease, Imperial Brands, Sonova, Julius Bär, Homeserve, Eurazeo…