EN DIRECT DES MARCHES : Air Liquide, Michelin, ArcelorMittal, Suez, Carrefour, Amazon, T-Mobile...

Le chaud et le froid. Michelin a publié hier soir des résultats annuels en ligne avec ses attentes, mais entrevoit un recul de ses résultats en 2020, hors impact de la crise du coronavirus. Commentaire de Jefferies ? La génération de cash-flow est bien meilleure que prévu, mais les prévisions sont prudentes : l'analyste reste acheteur en visant 118 EUR. Il faudra attendre le 8 décembre prochain pour connaître les projections de moyen terme du groupe.

Florange, bis repetita. ArcelorMittal pourrait fermer dès 2022 ou 2023 la cokerie du site de Florange, qui emploie 230 à 250 personnes. Initialement, la fermeture était programmée 10 ans plus tard. L'aciériste explique ce changement de stratégie par les plans d'investissement envisagés pour réduire les émissions de CO2 de plus de 30% d'ici 2030. Dans cette configuration, le besoin en coke devrait reculer si bien que le site de Dunkerque serait autosuffisant à court terme.

Gros sous. Les avocats de Nissan et Mitsubishi ont accusé lundi Carlos Ghosn d'avoir utilisé la coentreprise de droit néerlandais entre les deux groupes pour majorer son salaire. L'ancien dirigeant conteste son limogeage, et réclame 15 M€ aux deux constructeurs. Dans cette procédure, la première audience a eu lieu hier à Amsterdam.

Charger la barque. TechnipFMC prend 2,4 Mds$ de dépréciations après la chute de sa valeur boursière. L'entreprise doit publier ses résultats détaillés le 26 février. Dans les semaines à venir, elle se scindera en deux : Technip Energies, basée à Paris et TechnipFMC, basée à Houston, qui conservera les activités subsea. Une belle illustration de la mystification que constitue le concept de "fusion entre égaux", puisque le rapprochement entre Technip et FMC avait été présenté comme tel en 2016/2017. Quelques années plus tard, c'est FMC qui a choisi le redécoupage des activités. Seule satisfaction, les dépréciations concernent peu les actifs récupérés par la branche française, dont les perspectives se sont dégagées.

Ça bouge chez Carrefour. Au Brésil, la filiale de Carrefour a confirmé l'ouverture de négociations sur la reprise de certains magasins de son rival Makro, mais a nié un rachat en bloc pour 1,05 Md€. En France, le distributeur écope de 2,93 M€ d'amende pour non-respect des règles de négociations commerciales 2019.

Rémunération transparente. Le nouveau directeur général de Renault, Luca de Meo, sera mieux payé que son prédécesseur si les résultats et la hausse du titre sont au rendez-vous. Conformément à la réglementation, les éléments de rémunération fixe et variable ont été rendus publics sur le site Internet de la marque. L'ancien patron de Seat a négocié une rémunération fixe de 1,3 M€ par an, des actions de performance et un variable représentant jusqu'à 150% de son fixe. Les actionnaires de Renault espèrent qu'il sera à la hauteur des enjeux.

Cure d'amaigrissement. Suez serait en train de plancher sur la vente de plusieurs filiales déchet en Europe, notamment en Suède et au Benelux, selon les informations de Bloomberg. La filiale suédoise pourrait rapporter environ 400 M€ et celle du Benelux encore plus, selon les sources de l'agence américaine. Ces opérations permettraient au groupe de se désendetter et de dégager des ressources pour investir dans d'autres métiers.

En bref en France. Groupe ADP a vu ses bénéfices légèrement se contracter l'année dernière, tout en prévenant que les conséquences du coronavirus pourraient avoir un impact dans les semaines à venir. Ipsos entre au capital d'Askia, spécialiste des technologies pour les études de marché. Dalet signe un beau contrat. Eurobio intègre un test coronavirus dans sa gamme. Voltalia retenu par Smartenergy pour la construction et la maintenance de 134 MW de solaire. Agripower lance une nouvelle unité de méthanisation. Nanobiotix obtient un "fast track" de la FDA pour NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou. Akka Technologies réussit son OPA sur Data Respons. Medicrea obtient l’homologation par la FDA de la 1ère cage intersomatique sur mesure pour la colonne vertébrale. IDI entre au capital de CDS Groupe. Mediawan prend le contrôle de Black Dynamite pour renforcer son offre de documentaires. Atari acquiert les droits d'utilisation de la plateforme WonderOS. Altran, Plastiques du Val-de-Loire, Cafom, Metabolic Explorer, Kumulus Vape ont publié leurs comptes.

CeLe dénouement approche. Aux dernières rumeurs, la justice américaine pourrait autoriser dès aujourd'hui la fusion entre T-Mobile US et Sprint. Il s'agirait d'une victoire majeure pour les deux gros, alors que les avocats généraux de nombreux Etats fédérés cherchent à faire interdire ce rapprochement, sur fond de craintes de réduction de la concurrence. L'opération ramènerait le nombre d'acteurs majeurs aux Etats-Unis de 4 à 3.

Trump encore à la barre ? Amazon.com veut faire témoigner Donald Trump dans le contentieux sur son éviction du gros contrat avec le Pentagone. Le groupe estime que sa filiale AWS a été écarté sous la pression du Président américain, dont l'inimitié pour Jeff Bezos est notoire (la réciproque est vraie).

En bref ailleurs. L'action Slack s'est envolée de 15,6% hier, après des rumeurs de Business Insider sur la signature d'un gros contrat avec International Business Machines. William Hill signe un accord avec ViacomCBS pour trouver de nouveaux prospects. Avis Budget nomme l'ancien patron de Kraft Heinz, Bernardo Hees, comme président. Infosys s'offre Simplus. Morgan Stanley place plus de 6 millions d'actions Uber. Daimler propose un dividende en bas de fourchette des attentes et estime que ses résultats 2020 seront nettement supérieurs à ceux de 2019.

Ça publie. Dominion Energy, Air Liquide, Daimler, Hilton, Delivery Hero, Hasbro, Ocado et Randstad notamment.