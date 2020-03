EN DIRECT DES MARCHES : Air Liquide, Sanofi, SES, Albioma, Qiagen, Swiss Re, Xerox, Apple...

Une petite cession. Air Liquide négocie la vente de Cryopdp au fonds Hivest Capital Partners. Une petite opération à l'échelle du géant des gaz industriels, puisque cette entité spécialisée dans la fourniture de solutions de transport international sous température pour la recherche clinique et la thérapie cellulaire et génique emploie 250 personnes sur les 67 000 que compte le groupe.

Changement de paradigme. L'action SES s'est effondrée de 30% hier, une baisse quasiment incroyable pour un dossier qui représentait, il y a encore quelques années, l'archétype du sanctuaire dans les marchés baissaient. Le groupe paie un lourd tribut à la mutation sectorielle, souligne AlphaValue, après la nette révision en baisse des objectifs et du dividende. Plus rien ne sera comme avant. Beaucoup d'autres analystes revoient en baisse marquée leurs anticipations.

Nouveau traitement pour Sanofi. La FDA approuve le Sarclisa de Sanofi pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire. Sarclisa est un anticorps monoclonal qui se lie au récepteur CD38 des cellules du myélome multiple, issue de la recherche ImmunoGen.

Croissance externe dans le design. Sopra Steria rachète cxpartners, une petite société britannique de conseil en design. Les modalités de l'opération n'ont pas été communiquées. Il s'agit toutefois d'une petite acquisition, puisque la société basée à Bristol emploie une cinquantaine de personnes.

En bref en France. Au Brésil, Voltalia va construire son plus grand parc solaire et vendre l'énergie produite à Braskem. Herige boucle le rachat de six centrales à béton. Metabolic Explorer signe un partenariat avec Alinova pour la commercialisation en France du premier Acide Butyrique d'origine naturelle pour la nutrition animale. La division biotechnologies de DMS (diagnostic Medical Systems), qui comprend Hybrigenics, publiera d'ici la fin du mois les résultats de son essai sur les cellules du tissu adipeux dans le traitement de l'arthrose. L'AP-HP et Median Technologies concluent un contrat de collaboration de recherche autour de la plateforme iBiopsy. Le système Prima de Pixium Vision fait l'objet d'un article dans la revue Ophthalmology. Albioma, Altarea, Altareit, ont publié leurs comptes.

Bis repetita pour Qiagen. Des rumeurs circulent sur de nouvelles discussions de rachat de Qiagen par Thermo Fisher. La société européenne avait annoncé en fin d'année dernière avoir reçu plusieurs manifestations d'intérêt, et il était apparu que l'Américain était déjà sur les rangs. Mais Qiagen, qui menait une revue stratégique de ses options, avait décidé de rester indépendante. Toutefois, les informations obtenues par Bloomberg laissent penser que les tractations ont repris.

Obsolescence programmée ? Apple a accepté de payer jusqu'à 500 M$ aux détenteurs d'anciens modèles d'iPhone, qui accusent le groupe d'avoir favorisé des baisses de performance pour inciter les utilisateurs à acheter des modèles plus récents. "Après deux années de contentieux et de lutte acharnée, les parties sont parvenues à un accord", a fait savoir la justice californienne. Apple avait reconnu en 2017 avoir ralenti certains de ses terminaux pour compenser un vieillissement de la batterie. Mais il avait nié une obsolescence programmée.

L'OPA hostile est déposée. Xerox Holdings a lancé son offre publique d'achat hostile en numéraire et en actions sur HP Inc, libellée à 24 USD par titre. Les relations entre les deux entreprises sont tendues, HP allant même jusqu'à introduire une "pilule empoisonnée" pour compliquer le projet de Xerox. L'activiste Carl Icahn, présent au capital de deux entreprises, pousse en faveur de leur mariage. Xerox pèse 7 Mds$ et HP 31,7 Mds$.

Reconversion. Selon des indiscrétions obtenues par AWP, Sergio Ermotti pourrait prendre les rênes de Swiss Re après son mandat chez UBS Group. Une nomination confirmée par le réassureur dans un communiqué. Ermotti fera son entrée au conseil d'administration cette année, avant de remplacer Walter B. Kielholz à la présidence en 2021.

En bref ailleurs. Sandoz (Novartis) va payer 195 M$ à la justice américaine pour éteindre une affaire d'entente sur les prix des médicaments génériques entre 2013 et 2015 aux États-Unis. Visa révise à son tour en baisse ses anticipations à cause du coronavirus. Volkswagen ne développera plus de voitures au gaz naturel, après avoir vendu 110 000 GNV l'année dernière, un nombre insuffisant pour justifier la poursuite du développement. Elon Musk (Tesla) a twitté son soutien au pétron de Twitter Jack Dorsey, attaqué par le fonds activiste Elliott. Herbalife a provisionné 40 M$ pour ses contentieux pendants pour corruption. Takeda cède des actifs OTC à Acino. Honda va réduire les cadences de production dans ses usines japonaises, à cause de soucis d'approvisionnement. Le CEO de Softbank promet aux investisseurs américains qu'il sera plus prudent à l'avenir.

Ça publie. Target, Beiersdorf, Lindt, Hewlett Packard Enterprise, Intertek, OC Oerlikon, Interparfums, Manitou…