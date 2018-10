EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Adocia, Maurel et Prom, Sears, Tencent...

Adalimumab)

. EssilorLuxottica a déposé comme prévu auprès des autorités italiennes l'offre de rachat des derniers titres Luxottica à Milan. Airbus plancherait sur un A321neo survitaminé. Pour contrer Boeing et son possible appareil de taille moyenne à long rayon d'action, l'Européen pourrait ressortir des cartons son A321neo XLR.. Bruxelles tranchera le cas Thales Gemalto d'ici le 8 janvier. L'acquéreur avait annoncé hier que la finalisation n'aurait lieu que début 2019 et pas fin 2018 comme prévu, à cause des feux verts antitrust encore à obtenir.. Le groupe a porté plainte pour délit d'initiés dans le cadre de soupçons autour de la dernière assemblée générale. Lagardère soupçonnerait certains fonds d'avoir manipulé son titre. Eli Lilly contre-attaque dans le bras de fer juridique qui l'oppose à Adocia . L'Américain conteste la désignation d'inventeur dont bénéficie le Français sur deux de ses brevets.. Les aéroports opérés par Vinci ont enregistré une croissance de trafic de 2,8% au 3ème trimestre. Groupe ADP et Fraport ont aussi publié leurs trafics respectifs ce matin.. Le groupe va fournir des bus électriques au Chili. Le contrat a été signé pour 100 exemplaires et tous les services nécessaires à leur fonctionnement. Royal Dutch Shell négocierait la vente de ses 40% dans la compagnie vénézuélienne Petroregional del Lago à, a appris Reuters. Wendel boucle la vente de ses titres Saham Group.devrait céder les Girondins de Bordeaux d'ici la fin du mois. Imerys boucle la vente de sa division toiture à Lone Star. Wells Fargo et Citigroup aux Etats-Unis.. Sears Holdings ne paie plus certains fournisseurs. La demande de placement sous Chapter 11 est attendue ce jour.. Sandoz ( Novartis ) enterre la hache de guerre avec AbbVie sur le générique d'Humira (. Les conditions financières de l'accord ont été tenues secrètes. Tencent renoncerait à l'IPO de sa division musique à cause du coup de tabac sur les marchés.. Le groupe suisse Ceva a repoussé une offre de DSV, libellée à 1,5 milliard de francs, soit 27,75 CHF par action. Le conseil a repoussé le projet unanimement.. Plusieurs fonds prétendent au papier toilette et aux mouchoirs de Kimberly-Clark en Europe. Centerbridge, Goldman Sachs CP et PAI Partners sont cités. La division pourrait rapporter 1 à 2 milliards d'euros.