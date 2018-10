EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Air France KLM, Total, Vivendi, ADP, Engie...

. Guillaume Faury, actuel patron de la division commerciale d' Airbus et ancien chef de la division hélicoptères, pourrait prendre la place de Tom Enders, qui partira l'année prochaine : la confirmation est attendue incessamment sous peu. Total et Sonatrach ont renforcé leurs accords gaziers en Algérie, en lançant le développement du champ d'Erg Issouane et en projetant une coentreprise pétrochimique.. Le ton monte encore un peu plus entre Vivendi et le fonds Elliott, qu'il accuse de tenter de déstabiliser Amos Genish, le CEO de Telecom Italia . L'ambiance en conseil d'administration doit être électrique.. Les administrateurs d' Engie ont examiné l'avenir de la participation de 32% dans Suez , indiquent 'Les Echos', et ont décidé de se laisser un peu de temps, même si un scénario de cession tient la corde. La participation pèse actuellement 2,5 milliards d'euros.. La foncière a réalisé son premier investissement international, 112 millions d'euros pour la construction de sept maisons de retraite médicalisées dans le nord de l'Italie (Piémont, Vénétie et Lombardie). Les livraisons sont prévues par Icade entre fin 2019 et fin 2021.. Bruno Le Maire a réaffirmé que le futur propriétaire d' Aéroports de Paris sera "français" : Vinci , qui était déjà sur un boulevard, se retrouve sur une piste d'atterrissage ? Des fonds étrangers minoritaires seraient tolérés. Le patron d'ADP s'attend à passer dans la sphère privée l'année prochaine. Ramsay Générale de Santé a relevé son prix d'OPA sur Capio de 48,5 à 58 SEK pour tenter d'emporter l'adhésion des actionnaires.. Le management d' Air France a proposé une hausse de 4% aux personnels, 2% rétroactifs et 2% au 1janvier 2019, pour rattraper les gels passés, selon le SNPL. La compagnie a précisé qu'il s'agissait de discussions et non de négociations. La compagnie a aussi publié son trafic de septembre. Norsk Hydro devrait reprendre la production d'aluminium au Brésil après des engagements environnementaux, mais à mi-capacité. L'annonce de l'arrêt de la production avait provoqué la chute du titre la semaine dernière. 4 700 emplois sont en jeu.. Rome souhaiterait conserver 15% d', après l'énième plan de sauvetage dont bénéficiera la compagnie nationale, qui profite déjà d'un prêt-relais de 900 millions d'euros jusqu'en décembre, pour assurer le fonctionnement. L'information émane du quotidien 'Il Sole 24 Ore'. Ford a confirmé une vaste restructuration dans le monde, qui pèsera sur l'emploi. Le détail des décisions n'a toutefois pas été précisé. Environ 11 milliards de dollars de charges sont attendues sur 3 à 5 ans en relation avec ce plan.. La banque suisse est sur le banc des accusés à partir de ce matin en France, dans l'affaire du démarchage de résident français pour leur permettre d'échapper au fisc. Deux personnes morales et six personnes physiques sont concernées.. L'entrée en bourse d'Aramco serait finalement pour fin 2020 ou 2021, a indiqué le Prince héritier saoudien, alors que le Royaume voulait ouvrir le capital de son géant du pétrole et de la pétrochimie dès cette année. Il a encore évoqué une valorisation de 2 000 milliards de dollars, soit deux Apple Amadeus a bouclé le rachat de TravelClick pour 1,5 milliard de dollars auprès de Thomas Bravo. La société sera intégrée dans la division "Hospitality" du groupe espagnol.. Le groupe suisse de services financiers a prévu de lancer un nouveau fonds en 2019, selon Bloomberg, qui pourrait collecter 5,7 milliards de francs.. Le Giec propose un plan d'attaque pour limiter le réchauffement climatique à 1,5° à une échéance moyenne. Le candidat de droite Jai Bolsonaro largement en tête du 1tour au Brésil. Le président d'Interpol, retenu en Chine par une enquête, serait démissionnaire. La banque centrale chinoise (PBOC) réduit le taux de réserve de ses banques. Brett Kavanaugh intègre finalement la Cour suprême américaine. S&P confirme le "AA" souverain de la France, perspective "stable".