EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Alstom, Pernod Ricard, Schneider, Euronext, Nestlé, Sprint...

Un mariage majeur. Le Handelsblatt est persuadé qu'Alstom va racheter Bombardier Transport pour 7 Mds€, après avoir échoué à se marier avec la division transports de Siemens à cause de l'antitrust européen. Un conseil d'administration a eu lieu hier soir chez Alstom, mais rien n'a encore filtré. Une telle opération créerait un nouveau champion sectoriel.

Du virus dans le pastis. Pernod Ricard a été contraint de revoir en baisse ses prévisions, à cause des incertitudes géopolitiques et de l'impact attendu du coronavirus. L'entreprise a adopté une vue conservatrice, en redoutant un impact "très significatif" du Covid-19.

A220 et résultats. Airbus et le Gouvernement du Québec récupèrent les parts de Bombardier dans le programme A220, qui pourrait enregistrer un nouveau client puisque des rumeurs laissent entendre que Green Africa négocie une centaine d'appareils. La cession des 33,58% rapportera 591 M$ à Bombardier. Airbus a par ailleurs publié des résultats déficitaires après une nouvelle charge de 2,1 Mds€ sur le programme A400M et la charge de 3,6 Mds€ pour solder l'affaire de corruption aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

RIB vers Schneider. Schneider Electric rachète l'allemand RIB Software pour 1,4 Md€ (29 EUR l'action). Cette entreprise a développé un logiciel pour la planification, le calcul des coûts et le suivi de la construction en temps réel, ce qui en fait un leader du marché plus large de la modélisation des informations sur les bâtiments (BIM). La transaction devrait avoir un effet immédiat neutre positif sur le bénéfice par action, tandis que le retour sur capitaux investis (ROCE) devrait couvrir le coût moyen pondéré du capital (WACC) en 5 ans. L'OPA (amicale) doit encore réussir.

La défense européenne avance. La France et l'Allemagne sont parfois capables de s'entendre en matière de défense, comme le démontre la signature, hier, du contrat cadre initial qui lance le système de combat aérien du futur. Il implique Dassault Aviation, Airbus, Thales, Safran, MBDA et MTU Aero. Les démonstrateurs vont pouvoir être conçus, avec pour objectif de démarrer les essais en vol en 2026. Le programme comprend quatre volets, un jet de combat, des drones, un cloud militaire et des moteurs.

Prétendant déclaré. Euronext s'intéresserait à Borsa Italiana si la société était à vendre, selon son PDG. C'est un peu un serpent de mer du marché. Stéphane Boujnah n'a jamais caché son intérêt. Le hic, c'est que le propriétaire, le London Stock Exchange, n'a jamais donné l'impression de vouloir se séparer de la Bourse de Milan. Euronext lorgne aussi d'autres places, notamment Madrid.

En bref en France. Isabelle Kocher partirait d'Engie avec 18 à 24 mois de salaire, soit 3 à 4 M€, selon Libération. Unibail-Rodamco-Westfield va céder cinq centres commerciaux français à une coentreprise Crédit Agricole Assurances / La Française. Capgemini s'offre Purpose. CGG obtient l'extension d'un contrat pluriannuel avec Total. La Française des Jeux nomme un censeur. Lafuma reçoit une offre d'achat pour Oxbow. OSE Immuno collabore avec MabSilico. Nouvelle gouvernance chez Makheia. Unibail-Rodamco-Westfield, Ipsen, Française des Jeux, Euronext, Imerys, Mercialys, Rexel, Capelli, WeAccess, Cogelec, Pixium Vision, Tikehau, Kerlink, Poxel ont publié leurs comptes.

Pas encore gagné ! T-Mobile US chercherait à renégocier les termes de son rachat de Sprint, juste après avoir reçu le feu vert pour mener l'opération à son terme croit savoir le Financial Times. Le quotidien a appris d'une bonne source que l'acquéreur aimerait renégocier à la baisse le prix, compte tenu de la dégradation des performances de sa cible depuis deux ans que traîne le mariage.

De mal en pis. Nissan pourrait revoir ses objectifs pour l'exercice qui se clôturera fin mars, après une nette détérioration de ses résultats sur le dernier trimestre, selon Yomiuri.

Deux places sur le podium. WhatsApp revendique 2 milliards d'utilisateurs, ce qui en fait le second réseau social du monde derrière sa maison-mère Facebook (2,5 milliards). En 2014 lors de son rachat, la société comptait environ 500 millions d'utilisateurs. Facebook avait dépensé à l'époque 19 Mds$.

Côté résultats. Cisco fait mieux que prévu mais entrevoit une poursuite de la baisse de ses revenus. Altice USA baisse post-clôture après des chiffres décevants. Le bénéfice du Crédit Suisse en hausse de 70 % en 2019. Le bénéfice net de Nestlé dépasse les attentes après une croissance organique de 3,5% en 2019. Les résultats de ThyssenKrupp sont en berne. Les pertes de la Commerzbank se réduisent.

En bref ailleurs. Le congrès des télécoms de Barcelone, la grand-messe du secteur, est annulé à cause du coronavirus. Le régulateur australien a autorisé le rapprochement entre Vodafone Hutchison Australia et TPG. Tesla rappelle 15.000 Model X en Amérique du Nord à cause d'un défaut supposé d'un composant du système de direction assistée, tandis que Ford Motor rappelle 230 000 véhicules nord-américains pour un problème d'amortisseurs. Alimentation Couche-Tard a soumis une offre améliorée à 35,25 AUD par action à Caltex Australia. Le PDG de MGM, Jim Murren, va passer la main.

Ça publie. Alibaba Group, Nestlé, PepsiCo, NVidia, Airbus, Linde, Zurich Insurance, Pernod Ricard, Orange, Crédit Suisse, Vivendi, KBC Group, Legrand, DSM, Capgemini…