EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Alstom, Safran, Faurecia, Carrefour, Toyota, General Motors...

Pas de Leap pour COMAC ? Selon le Wall Street Journal, Washington réfléchirait à empêcher la vente de moteurs d'avions à la Chine, en l'occurrence les Leap-1C produits pour le C919 de Comac par la coentreprise entre Safran et General Electric. Les Etats-Unis craignent les transferts de technologie et, peut-être aussi, de faire monter en puissance un nouvel acteur de l'aéronautique civile alors que Boeing traverse une mauvaise passe. Toutefois, le C919, qui a plusieurs années de retard, ne devrait pas représenter une menace à très court terme. Mais la Chine apprend vite.

Mariage imminent ? Alstom a confirmé des discussions en vue d'une reprise des actifs ferroviaires de Bombardier. "Les discussions sont en cours. Aucune décision finale n’a été prise. Alstom informera le public de tout développement significatif sur ce sujet", indique l'entreprise. Des bruits ont circulé sur un rachat pour environ 7 Mds$ (US).

Cap sur le Brésil. Carrefour renforce Atacadão au Brésil avec le rachat de 30 magasins de "cash & carry" Marko pour 420 M€ (1,95 MdsBRL). Le distributeur prévoit de convertir ces magasins sous sa propre enseigne Atacadão au cours des 12 mois. Le Brésil est le second marché du groupe après la France.

Œil pour œil. Chez Airbus, les difficiles négociations sur les réductions d'effectifs dans la division militaire démarrent cette semaine. Airbus toujours, les Etats-Unis vont relever, le 18 mars, de 10 à 15% les droits de douane sur les avions importés d'Europe. L'USTR a laissé la porte ouverte pour des négociations avec l'UE. Airbus pense que l'OMC va autoriser l'UE à taxer les B737MAX, les B787 et les B77 de son rival. C'est sans fin. Les Etats-Unis et l'Europe s'accusent mutuellement depuis des années de pratiquer des aides illégales à leurs secteurs aéronautiques respectifs.

Un contexte compliqué. Faurecia se réjouit d'avoir atteint tous ses objectifs en 2019. Un dividende porté de 1,25 à 1,30 EUR sera proposé. L'équipementier s'attend à une contraction du marché automobile mondial de 3% cette année. Dans ce contexte, il table sur une amélioration de sa marge opérationnelle à plus de 7,2% et à un cash-flow net supérieur à 500 M€. Le groupe fait preuve d'une réelle résistance, après s'être profondément transformé, mais le marché automobile s'annonce vraiment compliqué en 2020.

En bref en France. Electricité de France a déposé des plaintes contre les coupures de production d'électricité durant les manifestations contre les retraites. Novacyt surfe toujours sur la vague épidémique en annonçant la disponibilité à la vente de son test nCOv cette semaine. Sensorion reçoit le feu vert pour inclure de nouveaux sites militaires dans l'étude de phase II du sens-401. Plant Advanced Technologies lance Prenylium, premier produit issu du partenariat avec Clariant. Serge Bitboul redevient PDG de Geci International après l'éviction du directeur général pour divergences stratégiques. Lysogène, CS Group, Musée Grévin et Total Gabon ont publié leurs comptes.

Pas d'appel. L'État de New York ne fera pas appel de la décision d'autoriser le rapprochement entre T-Mobile US et Sprint. La procureure préfère se concentrer sur un nouveau défi : "travailler avec toutes les parties pour garantir que les consommateurs profiteront des meilleurs prix et services possibles, que les réseaux seront bâtis à travers tout l'Etat, et que des emplois bien rémunérés seront créés à New York". La justice américaine a de vastes ambitions.

C'est la reprise. Toyota va rouvrir trois de ses quatre principales usines en Chine cette semaine, après des semaines d'interruption liées à l'épidémie de coronavirus. La reprise de la production était initialement prévue au 3 février, après la fin du nouvel an chinois. Le japonais n'avait pas d'installation dans la province d'Hubei. En revanche, Volkswagen a repoussé au 24 février la réouverture de certaines usines.

GM lâche Holden. General Motors poursuit sa cure d'amaigrissement va supprimer ses principales activités en Australie et en Nouvelle-Zélande et céder une usine en Thaïlande, entraînant plus de 2300 suppressions d'emploi et une charge de 1,1 Md$. En Australie, la marque historique Holden va être abandonnée. La production avait déjà été délocalisée.

En bref ailleurs. Le directeur des opérations et le DRH de British Airways (International Consolidated Airlines) démissionnent après une année très tendue avec les pilotes. Un jury américain condamne Bayer et BASF à verser 265 M$ de dommages et intérêts à un agriculteur rendu malade par des pesticides. Google supprime des emplois dans sa division cloud computing dans le cadre d'une réorganisation destinée à améliorer les performances de cette branche. L'effet domino du coronavirus continue sur l'industrie automobile, conduisant par exemple Fiat Chrysler à cesser ses opérations dans une usine en Serbie, faute d'approvisionnement en composants. Dans l'électronique aussi, puisqu'il se dit que Nintendo aurait aussi quelques soucis avec sa chaîne logistique. Motorola obtient 765 M$ contre une entreprise chinoise.

Ça publie. BHP Group, Deutsche Börse, Bridgestone, Icade, Faurecia…