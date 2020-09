EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Bénéteau, EDF, Scor, Biosynex, AstraZeneca, Apple, Sabadell, Lululemon, Slack...

En France

Pas si mal. Airbus a livré 39 appareils et reçu 1 commande en août, portant le bilan annuel à 284 livraisons et 303 commandes nettes. Un total qui permet d'afficher un carnet de commandes de 7501 appareils à livrer, dont 80% de monocouloirs de la famille A320. L'industriel peut compter sur plusieurs années de production, à condition bien sûr que ses compagnies clientes franchissent l'écueil de la pandémie.

Sévère restructuration. Bénéteau prend des mesures drastiques pour adapter son organisation aux conditions de marché actuelles, en fermant ou en mettant en sommeil 5 sites et en supprimant entre 710 et 1390 postes. Le management redoute une situation aussi difficile pour le secteur que lors de la crise des subprimes. Un accord d'activité partielle de longue durée est sur la table. Les dirigeants indiquent par ailleurs que l'activité annuelle et la situation de trésorerie sont légèrement meilleures que la prévision annoncée le 9 juillet 2020.

EDF place de la dette. Electricité de France lève 2,1 Mds€ via deux émissions d'obligations hybrides, qui seront cotées sur Euronext. Les obligations sont considérées par les agences de notation comme des fonds propres à hauteur de 50% du montant émis. Le produit sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise. Les taux affichés sont de 2,875% pour l'obligation à durée indéterminée remboursable à partir de 2026 et de 3,375% pour celle à durée indéterminée remboursable à partir de 2030.

Réassurant ? Dans le cadre de sa journée investisseurs prévue aujourd'hui, la Scor fait savoir qu'elle absorbe le choc Covid-19 conformément aux prévisions, et qu'elle envisage toujours "une croissance soutenue assortie d’une amélioration des termes et conditions tarifaires" sur ses marchés. Les projections fournies en juillet sont ainsi confirmées.

En bref

LVMH nomme Martin Brok PDG de Sephora.

Eiffage et Engie remportent le contrat pour une sous-station offshore du parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc.

Carlyle prend le contrôle d'Envea à 110 EUR par action et déposera prochainement une OPA au même prix.

Median Technologies obtient des résultats "prometteurs" avec sa plateforme iBiopsy dans la mesure de la réponse immunitaire antitumorale.

Biosynex lance deux gammes de tests antigènes rapides et PCR Covid-19.

Un nouveau directeur financier chez DBV Technologies.

Transgene obtient des résultats positifs en phase I avec son virus oncolytique TG6002 chez des patients atteints de cancers gastro-intestinaux à des stades avancés.

Fleury Michon, Altamir, Emova, Miliboo, PCAS et Herige ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Pause Covid. AstraZeneca a suspendu l'essai clinique de son vaccin contre la Covid-19 après qu'un des participants a contracté une affection inexpliquée, le temps d'examiner les données de sécurité. Un événement qui n'est pas rare dans un développement clinique, mais qui intervient alors que la course contre la montre contre la pandémie est lancée. Un seul patient serait toutefois concerné sur des milliers.

Battle Royale Apple / Epic. Apple contre-attaque contre Epic Games, l'éditeurs de Fortnite, qu'il accuse d'avoir violé ses obligations contractuelles en proposant à ses utilisateurs un mode de paiement qui court-circuite l'App Store. L'éditeur avait auparavant attaqué la marque à la pomme pour sa politique tarifaire. Par ailleurs, Apple a prévu des annonces commerciales le 15 septembre, qui pourrait concerner notamment les iPhones 5G.

Annus Horribilis. Boeing a reçu 5 commandes de B737MAX en août, mais aussi 17 annulations, laissant le solde de l'appareil largement négatif sur l'année. Dans le même temps, des inspections rendues nécessaires par des pièces défectueuses sur les B787 vont ralentir le rythme de livraison du gros porteur.

Toujours plus haut. Jeff Bezos (Amazon.com) est en tête pour la 3e année consécutive du classement Forbes des personnalités les plus riches du monde. Le dirigeant a profité de l'appréciation de la valeur boursière du titre de son entreprise en bourse. Suivent Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (LVMH) et Warren Buffet (Berkshire Hathaway).

Contrat géant dans les missiles. Northrop Grumman reçoit un énorme contrat de 13,3 Mds$ du Pentagone pour développer un nouveau missile balistique. Les travaux de l'entreprise seront étalés sur plus de huit ans, afin de doter l'U.S. Air Force de nouvelles capacités à compter de 2029. De nombreux sous-traitants du secteur aéronautique américain sont associés au projet.

Adopteunebanque. Banco de Sabadell songerait à un rapprochement avec Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, un mouvement de plus dans la consolidation en cours en Espagne dans la banque. Le marché espagnol bruisse de rumeurs actuellement, après le rapprochement annoncé entre CaixBank et Bankia. Une indiscrétion de la presse espagnole laisse penser qu'une autre option serait un rapprochement transfrontalier, pourquoi pas avec le Crédit Agricole ou BNP Paribas, écrit El Confidencial.

L'ombre d'un doute. JPMorgan Chase enquête sur des allégations de détournement de fonds de soutien Covid-19 par des banquiers et des clients aux Etats-Unis. La banque aurait détecté des actions contraires à son code de conduite concernant les prêts dédiés aux PME notamment.

Bilan des résultats. Slack décroche de 18% post-séance malgré des résultats plus élevés que prévu. Lululemon perd de son côté 6% post-publication, hors séance.

En bref

GTT Communications serait proche de céder ses actifs européens à Macquarie, AustralianSuper et 3i pour 2 Mds$, selon Bloomberg.

Tesla a perdu 21% hier, soit "plus que la valeur combinée de General Motors et Ford" en termes de capitalisation, note Reuters.

Samsung et LG Display vont cesser de fournir des écrans à Huawei à cause des restrictions mises en place par les Etats-Unis.

Bloomberg croit savoir que Nintendo va accroître sa production de Switch de 20% additionnels.

Bucher Industries acquiert l'australienne Spoutvac.

Ça publie. Zscaler, Somfy, Computacenter, Dermapharm, Technogym, Boiron, Neurones, Samse…