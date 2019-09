EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Capgemini, Air France-KLM, Worldline, Vivendi, Celyad, Apple...

Pas de pression, pour l'instant. Pour le patron d'Airbus, Guillaume Faury, l'instauration éventuelle de droits de douane américains n'aurait pas beaucoup d'impact sur les résultats cette année, même si cela s'avère problématique à terme. "Pour le moment, il est peu probable qu'il y ait un impact significatif sur 2019. Mais nous ne pouvons pas totalement exclure les perturbations", a expliqué l'intéressé dans un entretien relayé par Die Welt.

Passation de pouvoir. Chez Capgemini, le directeur général délégué Aiman Ezzat prendra la suite de Paul Hermelin comme directeur général après l'assemblée générale du 20 mai 2020. Hermelin restera président du conseil. Il avait succédé au mythique Serge Kampf comme PDG en 2012, après être entré chez Cap en 1993.

Les poches vides. Nouvelle baisse du taux de dépôt et relance du programme de rachat d’obligations, la BCE continue sa politique monétaire toujours plus accommodante. Mais quel est l’effet de ces taux toujours plus bas sur l’économie réelle ? La réponse avec notre dernière vidéo Zonebourse.

Dernière chance. Le tribunal de Commerce a donné jusqu'à mercredi à d'éventuels repreneurs d'Aigle Azur pour se faire connaître, alors que des rumeurs laissent toujours entendre qu'EasyJet et le duo Air France-KLM / Dubreuil sont sur les rangs. Sans repreneur, une liquidation judiciaire serait prononcée le 27 septembre.

Consolidation inévitable ? Pour Bernstein, Worldline, Ingenico, Wirecard, Nexi et Nets ont de bons profils pour être la cible d'acquisitions lors du prochain round de consolidation sectorielle. Le bureau d'études cite comme prétendants possibles Fiserv, Fidelity National, Global Payments, PayPal ou Ant Financial. Le secteur du paiement électronique reste très fragmenté malgré l'émergence de grands acteurs.

Canal capitule. Canal+ (Vivendi) a signé un accord de diffusion avec Netflix. Le groupe français prévoit de proposer, à partir du 15 octobre, une offre ciné/séries à 15 EUR (qui passera à 30 EUR après un an). L'Américain compte plus de 150 millions de clients dans le monde, dont 6 millions en France, soit davantage que Canal+ (hors partenariats avec les opérateurs télécoms). L'objectif des diffuseurs traditionnels est désormais de proposer une offre la plus large possible pour convaincre les téléspectateurs d'opter pour une plateforme intégrée et ainsi éviter la multiplicité des abonnements.

En bref en France. Axa lance un rachat d'actions pour annuler l'effet dilutif de son plan réservé aux salariés. Des dirigeants de Soitec cèdent 3,3% du capital par placement privé. Le trafic des aéroports parisiens de Groupe ADP a progressé de 1,5% en août. RTE estime que des restrictions de production des centrales nucléaires Electricité de France sont possibles au Bugey, à Saint-Alban et à Tricastin à cause des prévisions de débit du Rhône. Sercel (CGG) lance WiNG, son système d'acquisition nodal terrestre de nouvelle génération. Theranexus a inclus le dernier sujet sain dans son étude de phase 1b avec THN201. DNXCorp va passer d'Euronext à Euronext Growth le 19 septembre. Celyad a placé 20 M$ à 9,08 EUR par action. Aurea renonce à une opération de croissance externe sur une entreprise en difficultés. Virbac, Nicox, Theraclion, Tivoly, Cast ont publié leurs comptes.

Un procès à fort enjeu. Apple conteste à partir d'aujourd'hui devant le Tribunal de l'UE la décision de la Commission lui intimant de restituer 13 Mds€ d'avantages fiscaux à l'Irlande. L'exécutif européen reproche au groupe d'avoir, pendant plusieurs années, rapatrié ses résultats en Irlande en provenance d'Europe, mais aussi d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Inde, pour profiter d'une fiscalité sur mesure très clémente. Les griefs portent sur la période 2003 / 2014.

A deux vitesses. Plusieurs régulateurs aériens internationaux vont publier un rapport critique sur la certification initiale accordée par leur homologue américaine au Boeing 737MAX, selon Reuters. Ils reprochent à la FAA une trop grande proximité avec l'industriel américain, qui aurait pu nuire à son jugement. Il lui est notamment reproché d'avoir transféré à Boeing la responsabilité de l'évaluation de certains systèmes équipant le monocouloir. Dernièrement, la rumeur a couru que la FAA pourrait certifier à nouveau l'appareil aux Etats-Unis avant que les autres agences ne le valident dans le reste du monde, signe que les désaccords persistent.

Pixel 4. Google va présenter ses innovations, dont probablement le smartphone Pixel 4, le 15 octobre à New York. La filiale d'Alphabet pourrait aussi dévoiler le successeur du PixelBook, son ordinateur portable datant de 2017. Le Pixel 4 devrait offrir des innovations en matière de contrôle par les gestes, aux dernières rumeurs.

En bref ailleurs. Royal DSM lorgnerait la division nutrition de DuPont, valorisé 25 Mds$. General Electric passe sous les 50% de Baker Hughes après la vente de 2,9 Mds$ d'actions. Le gouvernement italien a décalé au 15 octobre la présentation de l'offre définitive de reprise d'Alitalia par Ferrovie dello Stato. L'introduction en bourse de WeWork serait décalée à octobre, au plus tôt. Advent et Cinven s'allient pour déposer une offre sur les ascenseurs de ThyssenKrupp, selon le Financial Times.

Ça publie. Fedex, Ocado, Rothschild, Synergie…