EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Dassault, Renault, Air France, LSE, Samsung, Wirecard...

Le SCAF doit décoller. Airbus et Dassault Aviation, dans un communiqué commun, ont exhorté Paris et Berlin à accélérer leurs projets sur le jet de combat du futur, ou plutôt le système de combat aérien du futur, dit "SCAF". Si le feu vert politique est donné, un démonstrateur pourrait voir le jour en 2026. La France, l'Allemagne et l'Espagne ont signé en juin dernier lors du salon du Bourget un accord préliminaire pour mutualiser leurs forces. Par ailleurs, l'Inde a reçu le premier de ses 36 Rafale commandés en septembre 2016.

Air France solide en septembre. En septembre, le trafic global d'Air France-KLM a progressé de 3,1%, pour des capacités en hausse de 2,4%. Il en résulte un coefficient d'occupation en amélioration à 89,2%. Dans le cargo, le trafic s'est contracté de 3,8% pour des capacités en hausse de 1,4%, soit à coefficient de remplissage qui recule à 57%.

Le fantôme de Ghosn. Le conseil d'administration de Nissan qui se réunit aujourd'hui sera tendu, car des dissensions persistent sur le choix du directeur général qui remplacera Hiroto Saikawa. Au menu, le départ d'Hari Nada, qui serait voulu par Renault, et le débat sur le successeur de Saikawa, qui s'annonce épicé, et pas seulement entre factions française et japonaise. De profonds désaccords seraient aussi apparus entre administrateurs nippons, aux dernières nouvelles.

Connecting people. La 5G, révolution de l'internet mobile ! Mais quelles sont les valeurs qui vont le plus bénéficier de cette nouvelle génération de réseaux mobiles ? Notre sélection de quatre dossiers dans la dernière vidéo Zonebourse.

Altitude 9000. Le bilan 2019 d'Airbus est toujours maigre, car le groupe n'a reçu que 127 commandes nettes sur neuf mois (303 brutes). Côté livraisons, tout va bien avec 571 appareils remis à leurs clients sur neuf mois. En septembre, l'industriel a livré 71 appareils et enregistré 41 commandes. Durant le mois, Airbus a franchi le cap symbolique des 9000 monocouloirs de la famille A320 livrés.

En bref en France. Saint Gobain a finalisé la vente de son activité de distribution de matériaux de construction au Danemark, Optimera, dont les revenus 2018 ont atteint 120 M€. Le Groupe SEB a finalisé le rachat de Krampouz, une société spécialisée dans les crêpières, les gaufriers, les planchas et les grils. Europlasma a réorganisé son management et prévoit de redémarrer Inertam au 1er semestre 2020, après une remise en état du site. Genfit a détaillé son programme de conférences pour l'automne. Colas participe à la construction d'une centrale hydroélectrique à Madagascar. Une nouvelle directrice médicale chez Gensight. Pharmagest rachète Groupe ICT. Carbios obtient de nouveaux brevets. Voltalia lance la production de sa première centrale en Afrique sur le site égyptien de Râ Solar. Caceis (Crédit Agricole) détient 97,07% du capital de KAS Bank après son OPA, avant le retrait obligatoire. Engie EPS retenu pour un projet géant de stockage d'énergie à Guam. Neolife, Poxel, Cogra ont publié leurs comptes.

Célibataire endurci. Sans réelle surprise, l'opérateur de la bourse de Hong Kong renonce officiellement à son projet de rachat du London Stock Exchange, qui avait repoussé le projet à 32 Mds£. Cet épilogue n'est pas une surprise car les obstacles étaient nombreux à une telle opération. Le LSE n'a jamais ouvert la voie au dialogue. Cette opération est à ranger dans le carton déjà bien rempli des mariages avortés avec le Britannique.

Samsung rassure. Les résultats trimestriels de Samsung vont dépasser les attentes du consensus sur le troisième trimestre, aussi bien sur les bénéfices que sur le chiffre d'affaires. Le Coréen anticipe un net recul de ses résultats, mais les analystes s'y attendaient. IHS Markit estime que Samsung reste le numéro un des smartphones avec 23% du marché mondial.

Wirecard montre ses muscles. Wirecard a relevé ses projections de moyen terme en amont d'une journée investisseurs organisée aujourd'hui à New York. La fintech allemande pense désormais dépasser 12 Mds€ de revenus en 2025 contre 10 Mds€ précédemment, et dégager plus de 3,5 Mds€ d'Ebitda (vs. 3,3 Mds€). Elle estime être en mesure de générer 810 Mds€ de transactions sur l'année 2025.

Liste noire. Les États-Unis ont placé 28 entités chinoises sur leur liste noire des acteurs avec qui il est interdit de commercer, pour leur implication dans la répression des Ouïghours, dont le spécialise des caméras Hangzhou Hikvision. "Ces entités sont impliquées dans des violations des droits de l'homme et des abus (...), des détentions arbitraires massives et la surveillance high-tech mise en place contre les Ouïghours, les Kazahks et d'autres membres des minorités musulmanes", ont indiqué les autorités américaines, peu soucieuses, et c'est parfois tant mieux de froisser les susceptibilités chinoises avant la reprise des négociations commerciales jeudi.

Un MAX de plaintes. Des pilotes de Southwest Airlines ont porté plainte contre Boeing, accusé de les avoir mis en danger par des tromperies sur le 737MAX. "Il faut que nous puissions faire confiance à Boeing quant à la divulgation sincère des informations nécessaires au fonctionnement de nos avions en toute sécurité", a expliqué le président de l'association des pilotes du transporteur.

En bref ailleurs. Celanese songerait à une scission dans le cadre de sa revue stratégique, a appris Bloomberg. Aareal a lancé une revue stratégique de ses activités après les pressions exercées par un actionnaire activiste qui souhaite la cession de la filiale de logiciels Aareon. Roche reçoit l'aval de Swissmedic au Tecentriq dans le SCLC. Novartis reçoit le feu vert de la FDA pour Beovu.Bang & Olufsen change de CEO. Shiseido rachète Drunk Elephant pour 845 M$. Fortum va prendre le contrôle d'Uniper. EasyJet entrevoit des résultats dans le haut de ses prévisions. Cellnex va racheter des divisions d'Arqiva Telecoms pour 2 Mds£.