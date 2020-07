EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Ipsen, Alstom, Flatex, Tesla, Soitec, Biophytis ...

La pilule ne passe pas. L'Etat français souhaite que la restructuration d'Airbus s'accompagne d'un minimum de licenciements. Le gouvernement français et les syndicats dénonce l'ampleur sinon la nécessité du plan de restructuration annoncé par Airbus et la perspective de départs contraints, mettant en avant les mesures de soutien dont bénéficie l'avionneur pour "sauver" un maximum d'emplois.

Nouvelle acquisition pour M6. Metropole Télévision conclut l'acquisition d'EPITHETE FILMS, société détentrice d'un catalogue de 25 longs métrages. Avec cette acquisition ciblée, le Groupe M6 poursuit la consolidation de ses activités de distribution de droits audiovisuels en complétant son catalogue, désormais riche de plus de 1 300 titres.

L'union fait la force. Ipsen a annoncé jeudi rejoindre la collaboration clinique d'Exelixis et Roche afin de participer au financement de deux études de phase III évaluant l'efficacité du cabozantinib associé à l'atezolizumab dans le traitement du cancer du poumon et du cancer de la prostate métastasique. La participation d’Ipsen aux essais lui permettra d’accéder aux résultats des études pour appuyer les futures soumissions réglementaires potentielles sur ses territoires

Alstom étend son offre de systèmes de freinage. Alstom réalise l'acquisition de la société Ibren, fabricant de disques de freins, rebaptisée "Alstom Ibre". La société française, qui compte une trentaine de salariés, fabrique des disques de frein en fonte ou acier pour les trains à grande vitesse, interurbains, régionaux, suburbains, tramways et métros. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros en 2019.

Un rapprochement pour une nouvelle dimension. Gaussin annonce le rachat de Metalliance. L'opération donne naissance à un groupe consolidé de 200 personnes réalisant 44,7 M€ de chiffre d'affaires pour un Ebitda de 5,4 M€.

Nouvelle étape pour Biophytis. La société de biotechnologie reçoit l'accord de la FDA pour démarrer l'essai clinique COVA de phase 2/3 avec Sarconeos dans le traitement de l'insuffisance respiratoire liée au COVID-19. Le programme COVA consiste à évaluer l'efficacité et l'innocuité de Sarconeos (BIO101) dans le traitement de la détérioration de la fonction respiratoire des patients présentant des symptômes respiratoires sévères associés au COVID-19.

En bref en France

Yann Leriche prend la direction générale de Getlink, conformément à la décision prise par le conseil d’administration le 30 janvier 2020.

Des députés veulent être associés à la réorganisation d’EDF.

Soitec a changé le nom d’EpiGaN, qui devient Soitec Belgium.

Coface réalise l'acquisition de GIEK Kredittforsikring AS.

Bic finalise celle de Djeep.

Dontnod Entertainment lance une augmentation de capital d'environ 6,5 millions d'euros.

Miliboo et M6 étendent leur partenariat pour deux ans supplémentaires.

Fountaine Pajot et Argan communiquent sur leur résultat du premier semestre 2020 tandis qu’Aures Technologies dévoilent ses résultats de l’exercice 2019.

Dans le monde

Numéro un du secteur. Tesla est devenu le plus gros constructeur automobile en bourse, devant Toyota (qui produit 20 fois plus de voitures), avec une capitalisation de 207.2 milliards de dollars. L'action de l'entreprise californienne a ainsi clôturé hier en hausse de 3.69% à 1119 USD, un record absolu.

Le low-cost a le vent en poupe. Le courtier en ligne Degiro, acheté par Flatex, annonce ce mercredi avoir connu un afflux de nouveaux clients durant le premier semestre 2020, avec au total 217.548 nouveaux comptes durant les six premiers mois de l'année, ce qui représente une hausse de l’ordre de 265% par rapport à 2019.

Magasin fermé. McDonald's suspend la réouverture de ses restaurants aux États-Unis alors que les cas de coronavirus continuent de se propager dans certains Etats, tout comme Apple qui ferme davantage de boutiques dans plusieurs Etats (Californie du Sud, Alabama, Géorgie, Louisiane, Texas...).

Le Royaume-Uni aspire à plus de concurrence dans la publicité en ligne. Google et Facebook sont dans le viseur du gendarme de la concurrence britannique, qui propose des mesures pour limiter la domination des géants américains sur le marché de la publicité en ligne dans le pays. Selon la CMA (Competition and Markets Authority), les dépenses dans les publicités sur internet atteignent 14 milliards de livre en 2019 et sont captées à hauteur de 80% par Google et Facebook, un constat qui permet de sonner l'alerte et d'ouvrir la voie à plus de régulation.

En bref

Monte dei Paschi cède un portefeuille d'actifs immobiliers à Ardian, un fonds français de capital-investissement.

La filiale de Novartis, Sandoz, envisage de saisir la cour suprême aux USA dans un litige sur un brevet de son traitement biosimilaire Erelzi.

Le groupe pétrolier et gazier britannique BP finalise la vente de ses activités upstream en Alaska à Hilcorp Energy.

Bell Food Group cède des sites de production en Hongrie et en France.

Le gestionnaire de placements dans le domaine de la santé HBM Healthcare Investments s'attend à tripler son bénéfice trimestriel (à 226 millions de francs suisses).

SoftBank cherche à mettre fin à son partenariat avec Wirecard.

Twitter supprime de sa plateforme une photo publiée par Donald Trump après une plainte concernant les droits d'auteur émise par le New York Times.

L'action du fournisseur américain de données sur les entreprises Dun & Bradstreet s’envole pour sa première cotation à la Bourse de New York.

Ça publie. Associated British Foods, Christian Hansen Holding, DS Smith…