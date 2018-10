EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, JCDecaux, Google, Volkswagen, Givaudan...

Citigroup des révisions de prévisions de résultats par les analystes montre les plus fortes révisions baissières depuis 2016 en Europe.

. Confirmation : Guillaume Faury va succéder à Tom Enders aux commandes d' Airbus et devra sans doute rapidement trancher la question de l'avenir de l'A380 : Bloomberg a appris que le contrat Emirates pour 36 très gros porteurs, qui avait permis de rallonger la durée de vie du programme, serait sur la sellette. JCDecaux a remporté le contrat Unibail-Rodamco-Westfield pour les deux plus grands centres commerciaux du Royaume-Uni, où le groupe se chargera de la publicité intérieure pendant 8 ans. Solvay s'est trouvé une CEO : Ilham Kadri a été désigné par le conseil comme présidente du comité exécutif, CEO et administratrice à partir du 1er mars prochain, pour remplacer Jean-Pierre Clamadieu. Progrès . Le procédé Isobutène de Global Bioénergies atteint 87% du rendement final en laboratoire, ce qui rendrait le procédé rentable pour les applications à marges élevées. Google va fermer Google+ pour les particuliers, alors qu'une faille de sécurité a affecté 500 000 comptes. Le service n'avait jamais réussi à rattraper ses rivaux.. Le Fnac Darty allemand a averti que ses objectifs 2018 ne seront pas tenus, alors qu'ils avaient déjà été réduits pas plus tard que le mois dernier. Ceconomy détient d'ailleurs 24% de Fnac Darty. Ford a remplacé WPP par Omnicom (BBDO) pour son budget publicitaire principal. Le britannique conservera quelques miettes. Banco BPM songe à céder son crédit à la consommation, a appris Reuters d'une bonne source. Deutsche Telekom va proposer des concessions à Bruxelles pour sécuriser le rachat de la filiale néerlandaise de Tele2. IPO . Le marchand de mobilier en ligne allemands'introduit à 26 EUR à Francfort ce matin. Volkswagen serait proche de sélectionner les banques conseil de l'IPO de son unité poids-lourds. Givaudan a dépassé les attentes de revenus et de croissance organique sur neuf mois, selon les chiffres publiés ce matin. Les objectifs moyen terme sont confirmés.a dépassé British Airways ( IAG ) sur les liaisons New York / Londres.. Le FMI réduit sa prévision pour la croissance mondiale. Donald Trump attaque les détracteurs de Brett Kavanaugh. L'indice