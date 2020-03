EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, LVMH, Kering, TechnipFMC, CGG, Elis, BlackStone, Novartis...

Le luxe réduit la voilure. Les grandes maisons de luxe comme Kering et LVMH ont réduit leurs commandes à leurs fournisseurs italiens en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la demande, a appris Reuters de sources concordantes. "Nous produisons en général 800 à 1000 sacs à main par mois pour Gucci. En février, nous en avons fait 450 et nous n'avons aucune commande pour mars", a indiqué un sous-traitant de Kering, installé en Toscane.

Premières turbulences pour Air France. Le trafic d'Air France-KLM en février a reculé de 0,7% pour des capacités en hausse de 2,3%, entraînant un coefficient d'occupation en repli à 84,4%. Le trafic de février 2020 reflète essentiellement l’impact de l’annulation de tous les vols de et vers la Chine. Mais à compter de mars, les conséquences du coronavirus seront beaucoup plus marquées. En mars, 3600 vols sont annulés, soit 13% de l'offre long-courrier et 25% sur le réseau européen. "Le Groupe suit l’évolution de la situation au quotidien et évalue en conséquence si des ajustements complémentaires sont nécessaires sur le réseau", indique-t-il.

Qantas temporise à cause du coronavirus. Qantas a demandé à Airbus de pouvoir décaler un engagement de commande de 12 A350-1000 à cause du coronavirus. "Nous préférerions attendre que la question du coronavirus soit écartée avant de passer une commande ferme pour l'A350", a expliqué le directeur général du transporteur, Alan Joyce. La compagnie australienne a réduit d'un quart ses capacités en réponse à la crise actuelle.

TechnipFMC tente de rassurer. Le groupe, étrillé en bourse hier (-23%), annonce le gain d'un contrat auprès de BP sur le champ Platina en Angola. Ce contrat EPCI intégré est de taille "significative", c’est-à-dire comprise entre 75 et 250 M$.

CGG tente de rassurer. Le spécialiste de la géophysique, dont le cours s'est effondré de plus de 37% hier, s'emploie également à rassurer le marché en annonçant que son carnet de commandes est en progression à fin février, à 537 M$. La directrice générale s'est employée à rappeler que le nouveau modèle économique de l'entreprise, léger en actifs, la rend beaucoup plus résistante aux chocs pétroliers.

Elis lave plus blanc en Allemagne. Elis rachète l'allemand Haber, un groupe familial qui opère deux usines dans l’Ouest de l’Allemagne et sert le marché de la santé avec du linge et des vêtements professionnels, pour 20 M€ de revenus annuels. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

En bref en France. Akka Technologies lance une offre obligatoire sur les 22% du capital de Data Respons qu'elle ne détient pas encore, avec pour objectif de faire délister le titre de la bourse d'Oslo. AB Science a mis en ligne le compte rendu de sa dernière conférence de présentation du Masitinib. Touax n'est pas affecté à ce stade, par les conséquences du coronavirus. La période d'observation du redressement judiciaire de Neovacs prolongée jusqu'au 26 août. Theradiag obtient le marquage CE des quatre premiers kits de tests i-Tracker. Latécoère, Innate Pharma, Séché, Invibes Advertising, Balyo, Bio-UV et Immobilière Dassault ont publié leurs comptes.

Enfin une commande. BOC Aviation va acheter 22 B787-8 à Boeing. Les appareils ont vocation à être loués à American Airlines. Ils seront livrés en 2020 et en 2021. Les modalités financières ont bien évidemment été tenues secrètes. Une annonce qui va faire du bien à l'industriel américain, dont les entrées de commandes 2020 sont déprimées par la situation du B737MAX.

Un pari sur l'immobilier chinois. Blackstone négocierait le rachat de la foncière de bureaux chinoise Soho China pour 4 Mds$, selon Reuters. Un sacré pari sur le marché chinois en ces temps difficiles. Le fonds proposerait 6 HKD par action, très au-dessus des 2,98 HKD par action affiché avant la rumeur.

Black Swan. Les acteurs du pétrole de schiste aux États-Unis sont sous surveillance, car ils sont l'un des maillons faibles de la chaîne pétrolière, avec des prix de revient nettement plus élevés que les cours actuels. Généralement, leurs finances sont relativement fragiles.

Novartis rachète des actions. Le laboratoire a lancé un nouveau programme de rachat d'actions portant, qui se déroulera jusqu'au 10 mars 2023. Il portera sur le maximum légal de 10%. Novartis conduira l'opération sur ses nominatives via une ligne de négoce séparée.

Même pas peur du virus. Des documents internes à Tesla montrent que le groupe cherche à accroître les capacités de production de pièces détachées à Shanghai, pour accroître son approvisionnement en pièces locales pour son usine chinoise. Le projet a été soumis par le constructeur aux autorités locales. Ils cadrent avec les objectifs du groupe, qui avait prévu de s'approvisionner à 100% en Chine avant la fin de l'année pour les Model 3 produites à Shanghai.

Ça publie. Deutsche Post, Geberit, Terna, Symrise, Uniper, Telecom Italia, Galenica, Salvatore Ferragamo, Mediaset…