EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Renault, ADP, La Française des Jeux, Marie Brizard, Qiagen, HP / Xerox...

Dubaï Airshow. Le salon aéronautique de Dubaï, le plus gros du Moyen-Orient, a ouvert ses portes hier et pourrait être le théâtre de quelques annonces de commandes importantes, entre un Boeing en quête de rédemption après l'affaire du B737MAX et un Airbus qui a besoin de vendre autre chose que des monocouloirs.

Un pro, un vrai. Renault a prévu de dresser rapidement une sélection restreinte de candidats au poste de directeur général, a expliqué le président Jean-Dominique Senard dans le Süddeutsche Zeitung, tandis que la directrice générale par intérim, Clotilde Delbos, aurait postulé. De son côté, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a appelé de ses vœux la désignation d'un "professionnel de l'automobile". Au cas où le conseil d'administration de Renault soit tenté par un tennisman ou un bûcheron ?

Orly pénalise ADP. Le trafic passagers des aéroports parisiens de Groupe ADP s'est contracté de 1,1%, à cause d'une vive baisse d'Orly en octobre. Une conséquence de la faillite d'Aigle Azur et de la fermeture pour travaux de la piste principale de l'aéroport. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,9% (92 millions de passagers).

Succès populaire. Bruno Le Maire indique qu'1 Md€ de souscriptions de particuliers ont déjà été reçues pour l'entrée en bourse de La Française des Jeux, pour un objectif initial de 600 M€. L'entrée en bourse est prévue le 21 novembre. L'Etat, par cette opération, réduira ses parts de 72 à 20%. Au vu de l'engouement pour cette IPO, peut-être aurait-il été intéressant d'en profiter pour réaliser une augmentation de capital afin de doter l'entreprise de ressources supplémentaires ?

Soitec et AMAT collaborent. Soitec a signé un programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec Applied Materials. Les deux sociétés vont installer une ligne pilote dédiée aux substrats innovants en carbure de silicium au sein du Substrate Innovation Centre situé sur le site du CEA-Leti, opérationnelle d’ici le premier semestre 2020.

Sobieski Trade sort du périmètre. Marie Brizard a finalisé la vente de sa filiale de distribution polonaise Sobieski Trade, ce qui permettra de déconsolidée un important foyer de pertes. La société s'attend à un effet positif immédiat sur l'Ebitda. Sobieski Trade avait affiché -0,2 M€ d'Ebitda at S1 2019. La division a été reprise par le groupe polonais United Beverages.

En bref en France. Moody's a relevé d'un cran à "A3" la notation crédit de Schneider Electric, avec une perspective stable. Arkema compte sur la "révolution industrielle" de l'impression 3D pour développer de nouveaux marchés pour les polymères de spécialités du chimiste. Icade a acquis le Groupe Confluent, qui détient l'Hôpital Privé du Confluent à Nantes, pour 194 M€. Nicox lève 12,5 M€ pour l'avancement de NCX 470 en phase III dans le glaucome. Archos, qui veut passer sur Euronext Growth, signe un nouvel accord de financement dilutif pour assurer sa continuité d'exploitation. Navya lance un nouveau service de navettes autonomes intégré au réseau de transports en commun lyonnais. Theradiag annonce le marquage CE de son nouvel automate i-Track10. Valneva obtient de bons résultats finaux en phase I pour son vaccin contre le chikungunya. Agripower réussit son IPO. Total Gabon, Pharmagest, Videlio, Groupe IRD, Avenir Telecom, Moulinvest, Baccarat, Touax, O2i, M2i, Prologue, Foncière Volta, Geci, Immobilière Dassault, ADLPartner et CNIM ont publié leurs comptes.

Qiagen courtisée. Qiagen a confirmé avoir reçu plusieurs marques d'intérêt et décide de commencer à étudier plusieurs projets, après les rumeurs d'offre de Thermo Fisher. Précisément, la société européenne précise avoir "commencé l'évaluation d'alternatives stratégiques potentielles après avoir reçu plusieurs manifestations d'intérêt conditionnelles non contraignantes pour l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de la société". Des discussions ont démarré avec les parties intéressées. Mais aucun nom n'a été cité.

C'est non ! (pour l'instant). HP Inc repousse l'offre de rapprochement à 33,5 Mds$ de Xerox, la jugeant trop chiche, sans fermer la porte à une opération commune. Unanime, le conseil de HP estime que la proposition "sous-valorise significativement" l'entreprise. "Pour parvenir à cette conclusion, le conseil a aussi considéré la nature hautement conditionnelle et incertaine de la proposition, notamment l'impact potentiel des niveaux d'endettement énormes sur l'action de l'entité combinée", a-t-il précisé. Le Wall Street Journal a annoncé jeudi que l'investisseur activiste Carl Icahn, présent au capital des deux sociétés, est favorable au mariage.

Mariage de raison. Z Holdings (filiale de SoftBank et maison mère du portail Yahoo Japan) et Line ont officialisé leur mariage. "L'intégration prévoit la coopération commerciale entre SoftBank, Naver, Z Holdings et Line dans divers domaines et industries, notamment l'intelligence artificielle, la recherche sur Internet, les télécommunications, la publicité, les paiements, la communication, etc.", a fait savoir le groupe japonais, qui veut composer une entité capable de rivaliser, sur internet, avec les géants étrangers. Une opération accueillie positivement en bourse.

En bas de fourchette. Saudi Aramco a fixé dimanche une fourchette de prix qui valorise le groupe entre 1600 et 1700 Mds$ pour son entrée en bourse, en-deçà des dernières estimations et des vœux initiaux du prince héritier. Une opération réalisée à la Bourse de Riyad et portant seulement sur 1,5% du capital, même si ce "seulement", compte tenu des montants en jeu, se situe entre 24 et 25,5 Mds$. Le prix définitif est attendu le 5 décembre.

En bref ailleurs. Après avoir achevé ses négociations avec General Motors et Ford, le puissant syndicat américain U AW se tourne vers Fiat Chrysler. Le feu vert de la FTC va permettre à Bristol-Myers Squibb de racheter Celgene avant la fin du mois. La C-Band Alliance (Intelsat, SES, Telesat) a déposé sa proposition de contribution au Trésor américain. Ford va proposer une version électrique de sa fameuse Mustang, pour rentrer sur le marché haut de gamme. Barrick Gold a vendu la moitié de ses parts dans la mine d'or australienne de Kalgoorlie Super Pit pour 750 M$. Mitsubishi Chemical va racheter Mitsubishi Tanabe.

Ça publie. Kingspan, Demant, Woodward, Grand City, Diploma et Manchester United.