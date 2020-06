EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Renault, ArcelorMittal, AstraZeneca / Gilead, Wirecard, Google...

En France

L'aéronautique souffre. Airbus a livré 24 avions sans recevoir de commandes en mai, et s'attend à des moments difficiles pour sa division hélicoptères. Le gouvernement devrait annoncer mardi un plan de 10 Mds€ de soutien pour la filière aéronautique, dont 1 Md€ via un fonds d'investissement, selon Les Échos. L'industrie, dont la principale clientèle, les compagnies aériennes, est à genou, doit faire face à des cycles longs qui nécessitent des mesures exceptionnelles.

Ilva, bis repetita. Une grève massive est prévue mardi chez Ilva, à Tarente, pour protester contre les suppressions d'emplois dans le cadre du nouveau plan prévu par ArcelorMittal, qui passerait par 5000 suppressions de postes. L'appel a été lancé après que le ministre de l'Industrie Stefano Patuanelli a accusé le groupe de ne pas respecter les termes d'un accord de sauvetage signé avec le gouvernement en mars.

Choisy s'oppose à Renault. Des centaines de salariés, élus et habitants de Choisy-le-Roi ont manifesté samedi dans les rues de la ville pour défendre l'usine Renault, que le constructeur automobile prévoit de fermer. Le constructeur a annoncé la semaine dernière un vaste plan d'économies, passant notamment par la fermeture d'1 des 14 sites industriels français, à l'horizon 2022 : Choisy-le-Roi. L'usine emploie environ 260 salariés pour la rénovation et le reconditionnement de moteurs et boîtes de vitesse.

Enchères 5G en septembre ? Le gouvernement est favorable à un lancement des enchères de la 5G en septembre. La secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher l'a confirmé dans une interview au Figaro. Les enchères devaient initialement être lancées ce printemps. Certains opérateurs estimaient qu'elles devaient être repoussées au-delà de septembre pour bien appréhender les conséquences de la pandémie.

En bref. Sanofi va présenter le 16 juin les résultats de phase III de l’avalglucosidase alpha chez des patients atteints de la forme tardive de la maladie de Pompe. Capgemini s'allie à BlackLine. Ipsen lance un programme de rachat d'actions de 450 000 titres pour couvrir son plan d'attribution d'actions aux salariés. Bénéteau dévoilera un plan stratégique le 9 juillet. La cotation d'Artmarket.com reprendra demain, après un épisode rocambolesque en Chine. Lexibook obtient un prêt garanti par l'État de 2,18 M€. Amoeba émet la troisième tranche de ses OCA Nice & Green. Danone, Wendel, Intexa, SES-Imagotag, ECA, Rexel, Faurecia, Robertet, Tessi, Ubisoft, Dassault Systèmes, Agrogénération, communiquent sur leurs assemblées générales.

Dans le monde

L'étau se resserre. Les services judiciaires des Etats américains enquêtant sur de possibles violations des règles en matière de concurrence de la part de Google se dirigent vers une recommandation de démantèlement de la division de technologie publicitaire de la filiale d'Alphabet, selon CNBC. Le groupe et sa domination sans partage est sous le coup de nombreuses procédures antitrust, qui l'accusent en général de favoriser ses services aux dépens des autres. La problématique est complexe car Google est souvent en charge du maintien d'une concurrence artificielle pour contrer son omniprésence. Insoluble ?

Nouvelle méga-fusion dans la pharmacie ? AstraZeneca (140 Mds$ de capitalisation) aurait approché Gilead (98 Mds$) en vue d'un mariage, a appris l'agence Bloomberg. Aucune des deux entreprises n'a souhaité commenter la rumeur. Le bureau d'études Jefferies estime qu'AstraZeneca n'aurait pas grand intérêt à une telle transaction, surtout si c'est une "fusion entre égaux" comme cela est évoqué, car son portefeuille de développement actuel est impressionnant.

Des prétendants pour GrubHub. GrubHub aurait reçu des marques d'intérêts de Delivery Hero et Just Eat, selon CNBC. Depuis quelques semaines, GrubHub discute avec Uber, sans avoir pu trouver d'accord à ce stade, même si les positions se seraient rapprochées. A ce stade, personne n'a voulu commenter la spéculation.

Mauvaise nouvelle. Ericsson sera déficitaire au deuxième trimestre, la faute à des coûts plus élevés que prévu de lancement de ses équipements 5G, auxquels s'ajoutent des dépréciations d'actifs d'environ 1 MdSEK (100 MEUR). Temporaire mais suffisant pour faire reculer le titre de plus de 2% en séance.

JD à HK. JD.com espère lever 4 Mds$ sur le marché de Hong Kong avec sa cotation secondaire, a officialisé l'entreprise. Le géant chinois de l'Internet, coté aux États-Unis depuis longtemps, veut diversifier son exposition, en particulier depuis que Washington cherche à restreindre l'accès des acteurs chinois au marché de capitaux américains.

Wirecard encore brocardé. La BaFin a perquisitionné les locaux de Wirecard et une procédure a été ouverte contre sa direction dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de manipulation de marché, après quoi le management a confirmé ses prévisions et annoncé sa collaboration à l'enquête. Le feuilleton juridico-comptablo-financier n'est pas terminé.

La fronde s'organise. British Airways (International Consolidated Airlines), Ryanair et easyJet ont adressé une lettre commune au gouvernement britannique pour dénoncer la quarantaine imposée en Grande-Bretagne. Une étude publiée par Survey Monkey estime que les dirigeants d'entreprises de voyages et d'hôtellerie pensent licencier jusqu'à 60% de leur personnel en cas de quarantaine.

En bref. La BCE a validé le rachat d'UBI Banca par Intesa. Volkswagen envisage de nouvelles réductions de coûts pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus sur son activité, a déclaré un porte-parole du constructeur automobile allemand. La NASA enquête sur le rôle de certains de ses hauts dirigeants dans le cadre de l'attribution à Boeing d'un juteux contrat d'atterrisseur lunaire. BKW AG va proposer une offre gazière.

Ça publie. ICA Gruppen, Thor Industries, Frontier Development…