EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Renault, Vallourec, Carrefour, Gecina, Walt Disney, Boeing, Amazon.com...

Airbus dans le dur. Airbus annule ses prévisions 2020, retire sa proposition de dividende 2019 et négocie une facilité de crédit de 15 Mds€. Le groupe va aussi suspendre le financement volontaire de ses complémentaires retraite pour protéger sa trésorie. L'industriel a par ailleurs annoncé la reprise partielle de son activité dès ce matin sur ses sites français et espagnols.

Du temps pour lire. Vous avez peut-être du temps pour lire actuellement. Si c'est le cas, voici la sélection d'ouvrages d'investissement conseillés par Xavier Delmas, le Monsieur Vidéo de Zonebourse :

Austérité chez Total. Total va réduire ses dépenses et la rémunération de ses actionnaires, a indiqué son PDG, Patrick Pouyanné, à ses salariés la semaine dernière dans un message vidéo consulté par le Wall Street Journal. Les mesures sur les coûts doivent permettre d'économiser 5 Mds$, tandis que les rachats d'actions sont suspendus.

Kering chiffre l'impact de la crise. Kering estime que son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 devrait reculer de 15% en données comparables et que le second sera aussi très affecté par le coronavirus. Le management ne peut à ce stade faire de prévisions sur les résultats. Plusieurs marques du groupe (Gucci, Balenciaga, Saint-Laurent) se lancent par ailleurs dans la fabrication de masques. Kering constitue un bon étalon de ce que va connaître le secteur du luxe dans les semaines à venir.

Renault à l'épreuve. Renault précise que l'impact du coronavirus sur son activité est actuellement impossible à quantifier, tout en indiquant prévoir de reprendre l'activité commerciale et la production dans les pays où la pandémie est sous contrôle. Interrogé dans Le Parisien, le patron du constructeur, Jean-Dominique Senard, a affirmé qu'une nationalisation n'est pas à l'ordre du jour, même si le groupe pourrait solliciter des garanties publiques. Renault vit "une des épreuves les plus difficiles" de son histoire, a précisé Senard.

La distribution joue le jeu. Plusieurs enseignes, dont Carrefour, vont verser une prime de 1000 EUR à leurs employés qui travaillent malgré la pandémie. Auchan, Kingfisher (Castorama) ou Intermarchés ont aussi pris cet engagement. Bruno Le Maire avait exhorté les entreprises en capacité de le faire à soutenir leur personnel mobilisé.

Double peine. Vallourec, frappé par la pandémie et la chute des cours pétroliers, suspend ses objectifs et envisage de lancer son augmentation de capital dès que les conditions de marché le permettront. La société est largement impactée par le coup de frein du marché du pétrole de schiste aux Etats-Unis. Le groupe disposait d'un peu plus de 2 Mds€ de liquidités au mois de février dernier.

En bref en France. Assystem, Icade, Wavestone, TF1, Nexity et Awox se sont mis en ordre de bataille pour affronter les conséquences du coronavirus. Gecina annonce des mesures pour soutenir les entreprises qu'elle héberge. Chargeurs rejoint la liste des entreprises française qui soutiennent la lutte contre le coronavirus en lançant la production de masques et de gel hydroalcoolique à grande échelle. M6 Métropole Télévision repousse son assemblée générale annuelle. Coheris repousse la publication de ses résultats annuels. Crossject récupère les droits de son injecteur Zeneo Adrénaline en échange du versement de royalties sur les ventes futures à son partenaire d'origine. La FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization, EUA) pour le test COVID-19 de Novacyt. Pharnext utilise sa technologie pour identifier des médicaments existants redirigés vers le traitement du COVID-19. Nacon finalise le rachat des casques gaming et de la marque premium RIG auprès de Plantronics. Voltalia, Memscap, Sapmer ont publié leurs résultats.

Boeing prend des engagements. Boeing va suspendre les versements de dividendes et cesser tout programme de rachat d'actions, après avoir demandé l'aide des autorités américaines. Le directeur général David Calhoun et le président du conseil d'administration Larry Kellner ont renoncé à leurs rémunérations 2020. Boeing ne suspend pas pour le moment la production dans ses usines.

Bande passante. Après Netflix, Facebook réduit à son tour ses débits en Europe pour éviter une congestion des réseaux. Dans le même registre, Walt Disney a annoncé samedi le report du lancement de son service de streaming Disney+ en France au 7 avril (soit avec 15 jours de retard), à la demande du gouvernement, pour éviter une nouvelle pression sur les réseaux.

Distribution sélective. Amazon.com va se concentrer sur les commandes prioritaires en France et en Italie, pour se focaliser sur les produits d'hygiène ou de base pour la maison, la puériculture et les aliments pour animaux. Le géant américain de la vente en ligne avait déjà adopté une priorisation identique aux Etats-Unis. Concrètement, Amazon.fr et Amazon.it ne prendront plus que des commandes considérées comme essentielles.

L'Aérien veut un soutien urgent. Les dirigeants des grandes compagnies aériennes américaines ont demandé au congrès une aide immédiate "au nom des 750 000 employés du transport aérien des compagnies aériennes". Le Financial Times affirme que le gouvernement britannique songe à entrer au capital de compagnies aériennes, comme International Consolidated Airlines, la maison-mère de British Airways et Iberia.

Softbank en cure d'amaigrissement. Critiqué pour son gigantisme et pour des acquisitions peu pertinentes, Softbank a prévu de vendre ou de monétiser jusqu'à 41 Mds$ d'actifs pour racheter des actions et réduire sa dette, ce qui a permis un rebond du titre de 19% à Tokyo ce matin.

En bref ailleurs. Les groupes automobiles allemands comme BMW, Daimler et Volkswagen suspendent leur production aux États-Unis. Goldman Sachs a injecté plus d'1 Md$ dans deux de ses fonds monétaires (Goldman Sachs Financial Square Money Market et Goldman Sachs Fund Square Prime Obligations), confrontés à de gros dégagements. Occidental Petroleum et Carl Icahn seraient proches d'enterrer la hache de guerre. SFS Group a temporairement réduit ses capacités de production pour faire face à la pandémie.