EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Safran, Renault, Technicolor, AB Science, Biophytis, Siemens, ING...

En France

Une addition salée pour Safran au Mexique. Safran supprime 3000 emplois au Mexique face au déclin de la demande. Ces mesures font partie du plan de l'industriel pour réduire l'impact de la chute d'activité liée au coronavirus. Tous les sous-traitants de l'industrie aéronautique sont actuellement forcés d'adapter leur structure à la nouvelle donne du marché, puisque leurs clients, les compagnies aériennes, luttent pour leur survie avec une majorité de la flotte aérienne mondiale clouée au sol.

Airbus au ralenti. En avril, Airbus n'a livré que 14 appareils, une baisse de 80% sur un an, une autre illustration, après Safran ci-dessus (et Air France-KLM ci-après), des difficultés du secteur aérien. L'industriel européen a toutefois engrangé 299 commandes nettes entre janvier et avril 2020, mais c'est essentiellement en tout début d'année qu'elles ont été comptabilisées et rien ne dit qu'elles sont toutes pérennes. Une situation à méditer pour l'avenir : Boeing et Airbus paraissaient intouchables avec leurs carnets de commandes pléthoriques, mais les deux groupes ont fini par être rattrapés par la réalité, encore plus sévèrement en ce qui concerne l'Américain, en panne d'innovation et de rigueur industrielle.

Dégel et regel. La production de l'usine Renault de Sandouville est suspendue, après un jugement critiquant les "modalités de présentation" des mesures sanitaires déployées par le constructeur. Le tribunal de commerce du Havre avait été saisi par la CGT du site le 24 avril. Le constructeur veut faire appel et rappelle que le jugement ne porte pas sur les mesures elles-mêmes.

Groupe ADP s'étend en Asie. TAV Airports (dont Groupe ADP détient 46,12%), allié à VPE Capital, a racheté 100% du capital de l'aéroport d'Almaty (Kazakhstan), le plus grand aéroport d'Asie Centrale avec 6,4 millions de passagers accueillis en 2019.

Un plan stratégique à revoir. Technicolor a subi une contraction de 12,8% de son chiffre d'affaires du premier trimestre à 739 M€, et une perte d'Ebita de 34 M€. Le groupe, en réponse à la situation délicate qu'il traverse comme tout le monde, a trouvé 75 M€ d'économies additionnelles à réaliser sur trois ans. Le plan stratégique présenté en février devra être revu. Le manque de visibilité ne permet pas à la société de formuler des prévisions pour 2020.

En bref. Air France-KLM a officiellement signé le paquet de 7 Mds€ de financement qui doit permettre à la compagnie de traverser la crise. Thales émet 700 M€ d'obligations 2028 à 1%. Le gendarme mexicain de l'énergie prend du retard et décale le démarrage de la centrale éolienne d'El Llano, ce qui entraînera 2 M$ d'impact mensuel sur l'Ebitda pour Neoen. AB Science tiendra une conférence le 11 mai 2020 sur le masitinib en combinaison avec l'isoquercétine dans le traitement du COVID-19. L'actionnaire principal d'Harvest dépose une offre publique d'achat simplifiée à 90 EUR par action. La cotation des actions et des BSA Biophytis suspendue dans l'attente d'un communiqué.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Genfit (assemblée générale), Ipsen (assemblée générale), IT Link (assemblée générale), Artmarket.com (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : SRP Groupe, Aurea, Delfingen, Kumulus Vape, Hiolle…

Sur les autres marchés

Les principales publications trimestrielles

Dormakaba : le fournisseur suisse de solutions d'accès sécurisées aux bâtiments a enregistré une contraction de 3% de ses ventes sur le trimestre allant de janvier à mars, le troisième de son exercice décalé. La rentabilité baisse, mais la société assure qu'elle dispose d'un bilan solide et de lignes de crédit non tirées pour franchir l'écueil.

ING Groep : le bancassureur néerlandais a vu son bénéfice net trimestriel reculer de 40% à 670 M€, sous le coup notamment d'un accroissement des provisions pour créances douteuses. Les ratios prudentiels restent élevés à ce stade.

Leonardo : le groupe d'aéronautiques et de défense italien est légèrement déficitaire au premier trimestre, mais revendique deux ans et demi de production en carnet de commandes.

Macquarie Group : le groupe financier australien publie des résultats annuels en baisse de 8,4%.

News Corp : les bonnes performances des actifs en ligne ne compensent pas le ralentissement provoqué par le Covid-19, entraînant un chiffre d'affaires en baisse de 7,8% au premier trimestre pour l'éditeur du Wall Street Journal.

Siemens : abaisse ses prévisions annuelles. Cette décision a été annoncée en marge de la publication du chiffre d'affaires du second trimestre fiscal, marquée par une bonne tenue du chiffre d'affaires mais une contraction du résultat. "Malgré la pandémie de coronavirus, Siemens a été en capacité d'opérer ses sites de production et sa chaîne d'approvisionnement de façon à peu près normale au cours du trimestre", a précisé le groupe. Le chiffre d'affaires devrait légèrement se contracter, alors que l'entreprise espérait une légère croissance. La projection de bénéfice par action a été retirée et n'a pas été remplacée.

Uber : affiche une perte de 2,9 Mds$ au 1er trimestre, dont 2,1 Mds$ de dépréciations, mais voit des signaux encourageants avec le déconfinement (+6% post-séance).

Vers la reprise. Ford Motor devrait reprendre la production en Amérique du Nord à partir du 18 mai, après avoir réactivé dès le 11 mai ses dépôts de pièces détachées. L'entreprise fournira des équipements de protection individuelle à tous les employés lors de leur retour au travail et mettra en place des mesures de sécurité adéquates.

Cure d'amaigrissement. Dow Inc réfléchirait à céder certains de ses actifs dans les ports, le stockage et le ferroviaire, selon les informations de Bloomberg. Le groupe, qui cherche à se recentrer sur la chimie, aurait mandaté des conseils pour plancher sur la question.

En bref. Alphabet renonce à son projet controversé "Smart City" à Toronto. Toujours critique envers le confinement, le patron de Tesla, Elon Musk, annonce que la sortie du Roadster de sport de la marque est repoussée. Macy's repousse au 1er juillet la publication de ses trimestriels, à cause des perturbations liées au coronavirus. Amazon.com va maintenir la fermeture de ses entrepôts français jusqu'à mercredi prochain. Microsoft a présenté quelques titres qui accompagneront la sortie de la future Xbox, dont un Assassin's Creed d'Ubisoft. C'est la première introduction en bourse d'une société chinoise aux États-Unis depuis le début de la crise du Covid-19 : Kingsoft Cloud Holdings a levé 510 M$, a annoncé sa maison-mère Kingsoft Corporation.

Ça publie. Siemens, Exelon, Buzzi Unicem, Rheinmetall, ING Groep…