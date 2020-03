EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Sanofi, ArcelorMittal, JCDecaux, Nicox, CNIM, General Motors...

Pédale douce. Airbus réfléchirait à réduire la cadence de production de l'A330neo, pour s'adapter aux difficultés du secteur aérien, frappé de plein fouet par le coronavirus, a appris Bloomberg. Il faut aussi dire qu'avec moins de 350 appareils commandés, la version neo de l'A330 n'est pas un immense succès commercial.

JCDecaux rattrapé par le virus. La société devrait connaître une contraction de l'ordre de 10% de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020, à cause de l'épidémie de coronavirus, qui pèsera aussi sur les résultats, a fait savoir ce matin JCDecaux en marge de la publication de ses résultats 2019.

Obi Wan ? Pernod Ricard a pris une participation "significative" dans le producteur de gin japonaise ultra Premium KI NO BI. Ce gin artisanal produit en petite série est très réputé. "Avec ce partenariat, Pernod Ricard étoffe encore son portefeuille de marques de spécialités et de prestige, composé de petites marques avec des propositions de valeur uniques, une distribution sélective et un potentiel de croissance significatif", explique le groupe français.

Pas encore sur les rails. ArcelorMittal serait sur les rangs, avec trois autres prétendants, pour la reprise du site de production de rails de Hayange en Moselle. Le site, qui emploie plus de 400 personnes, est le principal fournisseur de la SNCF. Sa reprise nécessite l'aval du gouvernement français. Les prétendants seraient donc ArcelorMittal, Saarstahl, Olympus Steel et Liberty House.

Renouvellement. L'ancien directeur général de Sanofi, Olivier Brandicourt, recevra 1,16 M€ de rémunération variable et 0,8 M€ de rémunération fixe pour les 8 mois de 2019 durant lesquels il a officié, plus 0,54 M€ de complément de retraite. Par ailleurs, le conseil d'administration va proposer la nomination de Rachel Duan et de Lise Kingo comme administratrices indépendantes.

Encore une semaine. Le référendum pour empêcher une privatisation de Groupe ADP, qui s'achève le 12 mars, n'a pour l'heure recueilli qu'un quart des signatures nécessaires, après son lancement en juin dernier. Le conseil constitutionnel a fait état de 1,12 millions de signatures à date, sur les 4,7 millions nécessaires.

Vers la phase III. Nicox a tenu la réunion de fin de phase II avec la FDA, concernant NCX470 dans le glaucome. Le laboratoire estime que l'entrevue ouvre la voie à l’initiation de la première étude clinique pivotale d’ici la fin du deuxième trimestre 2020.

En bref en France. Freelance.com négocie un rapprochement avec INOP’S. La cotation de CNIM est suspendue alors que le groupe négocie une restructuration de sa dette. Cellectis amende ses accords avec Servier, en étendant la licence à tous les produits allogéniques ciblant CD19. Pharmasimple s'attend à une forte poussée de ventes de ses produits de prévention contre le coronavirus. Pixium Vision active son système Prima chez le premier patient de l'étude de faisabilité américaine. DMS (diagnostic Medical Systems) lève 3 M€ via un placement privé d'obligations convertibles. Somfy, Chargeurs, Boostheat, GL Events, DBV Technologies, Cellectis, 1000Mercis, Neurones, Damartex, Verimatrix ont publié leurs comptes.

Chaos dans l'aérien. Rejoignant d'autres compagnies aériennes, United Airlines réduit son programme de vols aux Etats-Unis (de 10%) et à l'international (de 20%). Le transporteur américain va aussi geler ses embauches et ses salaires. Dans le secteur, la compagnie régionale britannique Flybe a fait faillite, elle qui était déjà fragilisée avant l'épidémie mondiale.

Starbucks joue la propreté. Starbucks forme ses salariés à de nouvelles mesures d'hygiène pour lutter contre le coronavirus. Ce grand nettoyage de fin d'hiver a été décidé pour rassurer une clientèle échaudée par l'épidémie de coronavirus.

GM à l'offensive dans l'électrique. General Motors présente son plan d'électrification des véhicules. Le constructeur américain a notamment dévoilé une batterie capable de parcourir 645 km en une seule recharge, qui pourrait l'aider à combler son retard sur ses rivaux. GM veut investir 20 Mds$ sur les cinq prochaines années dans les véhicules électriques. La batterie Ultium est censée réduire considérablement le coût de cette technologie. Les quatre marques, Cadillac, Chevrolet, GMC et Buick, seront concernées.

Virus Impact. JCDecaux, Hugo Boss, PageGroup, ITV ont laissé entendre que leurs résultats seront affectés par le coronavirus. Merck KGaA s'attend à un impact limité à 1% sur ses revenus en 2020. Henkel a confirmé ses objectifs.

En bref ailleurs. Un paquebot Carnival, le Grand Princess, abrège une croisière après qu'un ancien passager sur un voyage précédent fut décédé du coronavirus. ViacomCBS cherche à céder sa maison d'édition Simon & Schuster pour 1,2 Md$, a appris Reuters. Telecom Italia signe un vaste accord avec Google Cloud pour devenir le numéro un italien du secteur. Burckhardt Compression rachète les activités compresseurs de Japan Steel Works. Onex vend 11% de SIG Combibloc.

Ça publie. Costco Wholesale, Merck KGaA, Henkel, Vonovia, Kroger, Aviva, JCDecaux, Stadler Rail, Hugo Boss…