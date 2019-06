EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Sanofi, Rallye, Altice Europe, Kering, Tieto, Infineon...

. Le premier vol du futur avion de combat européen codéveloppé par la France, l'Allemagne et l'Espagne, est prévu en 2026 sous la houlette d' Airbus et Dassault Systèmes American Airlines négocie avec Airbus l'acquisition de 50 A321XLR, une partie en conversion de commandes existantes, a appris Reuters. Sale temps pour Boeing General Electric a annoncé que le développement du GE9X qui doit équiper les futurs B777X a pris plusieurs mois de retard. Safran engrange les commandes à rythme élevé pour son moteur LEAP. Sanofi et Google vont créer un laboratoire d'innovation. Les deux groupes ont pour ambition "de transformer radicalement le développement des futurs médicaments et services de santé". Le groupe pharmaceutique annonce en parallèle qu'il va moderniser son infrastructure informatique, notamment en migrant une partie de ses applications sur la plateforme cloud du géant californien. Rallye , la maison-mère de Casino , a obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour sa filiale indirecte à 100% Alpétrol. Cette société d'investissement est co-emprunteur solidaire d'une ligne bilatérale tirée par Rallye. Alpétrol n'a aucune dette externe mais a une dette de 163 millions d'euros vis-à-vis de Rallye.. Patrick Drahi, grand amateur d'art, dit n'avoir pas besoin de céder des titres Altice Europe pour financer son rachat surprise de la maison d'enchères Sotheby's. Une surprise à 3,7 milliards de dollars. Dans un communiqué, l'homme d'affaires précise qu'il reste pleinement concentré sur ses activités dans les télécoms et les médias. Avec cette opération, un autre acteur prestigieux du secteur tombe dans l'escarcelle hexagonale, après Christie's, détenue par Artemis, le holding de la famille Pinault ( Kering ). Vivendi a annulé 50 millions d'actions autodétenues, qui représentaient 3,8% de son capital. Bartolomeo Rongone va prendre les rênes opérationnelles de Bottega Veneta ( Kering ) le 1er septembre. Ipsen va racheter 0,18% de son capital pour compenser l'effet de son programme d'attribution d'actions gratuites. Dassault Systèmes investit dans BioSerenity. Les actionnaires de référence d' Euronext N.V. , qui détiennent 23,86% du capital, ont prolongé pour deux ans leur accord d'actionnaires. Legrand a émis 400 millions d'euros d'obligations à neuf ans avec un coupon de 0,625%. Korian améliore son crédit syndiqué. Vilmorin émet 250 millions d'euros de Schuldschein. Abu Dhabi National Oil Company attribue à CGG un contrat pluriannuel pour traiter le "plus grand projet sismique en fond de mer". L'offre de rachat de Coheris portée de 2,20 à 2,30 EUR, dividende attaché. Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics ont traité le premier patient dans l'essai clinique de phase I évaluant BI 765063. GenSight Biologics va présenter des résultats de l'étude clinique de phase III REVERSE avec GS010 au Congrès 2019 de l'EUNOS. Tieto va racheter Evry en numéraire et en titres, ont annoncé les deux groupes de services informatiques ce matin. TietoEVRY sera coté à Helsinki, Stockholm et Oslo et réalisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 milliards d'euros. Sur la base des cotations de la veille, l'offre valorise Evry 35,48 NOK par action, soit environ 1,3 milliard d'euros (selon nos calculs). Infineon a lancé une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros qui permettra de financer une partie du rachat de l'américain Cypress Semiconductor. L'opération prendra la forme d'un placement privé, qui va accroître d'environ 10% le capital du groupe.. Le fonds de pension de l'administration sud-africaine songerait réduire ses positions dans Naspers , selon Bloomberg. Les gérants craindraient en effet une exposition trop marquée à un seul titre.. Le banquier Edward Sankey quitterait la Deutsche Bank après 15 années en poste, selon plusieurs sources. Aux États-Unis, la FAA va s'employer à simplifier le retour des avions de transport de passagers supersoniques sur le marché. Une dizaine de banques, principalement européennes, dont les françaises Société Générale et Crédit Agricole , s'engagent à prendre en compte l'impact environnemental lors des renégociations de lignes de crédit à l'industrie du transport maritime. Le conglomérat Odebrecht Holding ouvre une procédure de faillite au Brésil. Les banques italiennes, dont Unicredit et Banco BPM , rattrapées par le scandale des diamants.