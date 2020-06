EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Société Générale, Vinci, Seb, Pharnext, Tiffany, Cloudera, Temenos...

En France

La SG veut poursuivre sa transformation. La Société générale prévoit de réduire encore ses coûts à l'issue de la revue de ses activités sur les produits dérivés, a déclaré mardi son directeur général, Frédéric Oudéa. Le dirigeant a toutefois expliqué qu'en dépit des contre-performances de cette division récemment, il n'est pas question de l'abandonner. Quelques détails supplémentaires ici.

Airbus maintient le cap. Dans un entretien à l'AFP, Guillaume Faury, le patron d'Airbus, écarte de nouvelles baisses de cadence de production dans l'immédiat. "Sur un A320, on est passé de 60 par mois à 40 par mois, on garde cette prévision-là", a-t-il expliqué, tout en louant le plan de soutien à la filière aéronautique proposé par le gouvernement, qui constitue à ses yeux un très bon amortisseur. Dans une autre interview, accordée cette fois aux Échos, Faury déclare qu'il croit à la possibilité de développer un avion non-émetteur de CO2 à l'horizon 2035. En parallèle, l'inquiétude monte sur l'emploi chez l'industriel, notamment dans la région toulousaine.

Des contrats dans les ENR. Siemens Gamesa a retenu le groupement mené par GTM Normandie-Centre (Vinci) pour construire dans le port du Havre sa nouvelle usine de fabrication d'éoliennes offshore. De son côté, Eiffage décroche un contrat pour le parc éolien Hollandse Kust Noord aux Pays-Bas.

Seb se refinance. Groupe SEB place 500 M€ d'obligations sur 5 ans à 1,375%. Le groupe, dont la dette long terme n'est pas notée par une agence, souligne que le livre d'ordre a atteint 1,6 Md€. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris à partir du 16 juin. L'opération permet à l'entreprise d'allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions.

En bref. John Neilson nommé directeur général de Sopra Steria UK et Asie. GTT va concevoir et réaliser une unité flottante de stockage et de regazéification pour MOL. Biophytis contraint d'émettre 2,05 millions d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital réservée à NEGMA. 88% du dividende d'Imerys a été payé en action. Vétoquinol a validé le rachat de la division santé animale de Bayer par Elanco, un pas de plus vers la récupération des traitements Profender et Drontal, qui sera vraisemblablement finalisée en août. Boostheat fait un point d'étape et annonce une accélération de son programme de réduction des coûts. Paragon ID obtient un PGE de 15 M€. Esker complète son offre de gestion du poste client avec une solution de Credit Management. Nanobiotix annonce une avancée pour sa filiale Curadigm. OSE Immunotherapeutics identifie des anticorps monoclonaux antagonistes de CLEC-1 comme inhibiteurs d'un nouveau point de contrôle des cellules immunes myéloïdes en immuno-oncologie. Pharnext va lancer sa seconde étude clinique pivot de phase III PXT3003 dans le traitement de la CMT1A avant la fin du premier trimestre 2021, après avoir validé le design avec la FDA. L'Olympique Lyonnais exhorte toujours la LFP à reprendre le championnat de football de L1, malgré un revers devant le Conseil d'Etat. Worldline, Robertet, Technicolor, Maurel & Prom, AST Groupe, Awox, Paulic Meunerie, Stentys, DNXCorp communiquent sur leurs assemblées générales. SII, Avenir Telecom ont publié leurs comptes.

Dans le monde

La mariée soigne sa tenue. Tiffany reste fermement attachée à son mariage avec LVMH, a annoncé la société en marge de la publication de ses résultats trimestriels et d'un accord pour assouplir ses covenants bancaires. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a plongé de 44%, conséquence des mesures de confinement liées au Covid-19. Dernièrement, des rumeurs faisaient état d'hésitations de la part de LVMH quant à la poursuite de son acquisition, voire d'une volonté de renégocier la transaction à la baisse. Mais d'autres bruits de couloir laissent penser qu'il n'en est rien et que l'opération suit son cours. Bref, personne n'a de certitude.

230M$ de pertes quotidiennes dans l'aérien. L'industrie aérienne devrait perdre un record de 84,3 Mds$ en cumulé cette année, et ne renouer qu'en 2022 avec la rentabilité. Selon l'IATA, le chiffre d'affaires des compagnies aériennes va passer de 838 Mds$ en 2019 à 419 Mds$ en 2020. Ce sera la pire année de l'histoire de l'aviation, un secteur qui perd chaque jour 230 M$. Si les prévisions de l'organisation sont exactes, cela signifie que sur la base de 2,2 milliards de passagers transportés cette année, les compagnies perdront environ 37,50 USD par passager.

Tests de résistance. La Fed publiera les résultats des tests de résistance bancaires le 25 juin. La banque centrale dévoilera concomitamment des scénarios de résistance en incluant le Covid-19. Cette campagne concerne les 34 banques qui disposent de plus de 100 Mds$ de fonds propres outre-Atlantique.

Des développements autour du Covid-19. GlaxoSmithKline a commencé un essai clinique aux États-Unis sur un traitement expérimental de la polyarthrite rhumatoïde administré à des patients souffrant de pneumonie due au coronavirus. AstraZeneca a reçu 23,7 M$ additionnels des autorités américaines pour financer son programme de vaccin anti Covid-19.

Cloudera en vente ? Cloudera a terminé en hausse de près de 19% hier à Wall Street, sur des rumeurs d'un éventuel rachat, alors que le dossier pèse désormais 3 Mds$. L'entreprise californienne est spécialisée dans les logiciels de gestion des bases de données. La rumeur a été sortie par Bloomberg.

En bref. Le CEO de Temenos voit une reprise au second semestre, a expliqué le directeur général Max Chuard dans une interview à Finanz und Wirtschaft. Cerberus veut s'inviter au conseil d'administration de la Commerzbank, pour poser sur sa gestion. Le cours du vendeur de véhicules d'occasion en ligne américain Vroom double le jour de son IPO. En réponse aux critiques, Adidas a affirmé prévoir de consacrer au moins 30% de ses ouvertures de postes aux communautés noires et de latinos aux États-Unis, tout en investissant 20 M$ dans des programmes transcommunautaires et scolaires. Segro veut lever 650 MGBP via une augmentation de capital. Le constructeur automobile japonais Honda a indiqué que trois de ses usines en Turquie, en Inde et au Brésil étaient toujours à l'arrêt, en raison d'une récente cyberattaque. La Finma enquêterait sur un nouveau cas de blanchiment chez Julius Bär, selon NZZ.

Ça publie. Industria de Diseño Textil (Inditex), Soitec, Shaftesbury, Paragon Banking, Marston's, Groupe Partouche…