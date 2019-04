EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Sopra, Carmat, Engie, Alten, Ford, Boeing...

. Reuters rapporte qu' Airbus s'est séparé l'année dernière de plus de 100 salariés et a émis plus de 300 avertissements pour des raisons éthiques, dans le cadre de la grande vague de transparence provoquée par les enquêtes menées par la France et le Royaume-Uni sur les pratiques du groupe. Une opération mains propres qui provoque pas mal de remous et de tensions en interne.. Le groupe informatique va renforcer son unité Sopra Banking Software avec le rachat de SAB, l'un des principaux éditeurs de logiciels de Core Banking en France. Cette société a réalisé 64,4 millions d'euros de revenus l'année dernière avec un solide récurrence de revenus et une belle implantation chez les établissements de taille intermédiaire. Les conditions financières n'ont pas été précisées, mais Sopra souligne que SBS est dans une année de consolidation avec pour objectif de revenir à ses standards de rentabilité l'année prochaine.. Le groupe a décroché un important contrat de près de 161 millions de livres pour la construction d'une nouvelle résidence étudiante sur le campus de l'université de Brighton. Bouygues construction sera en outre chargé de la gestion de l'infrastructure pendant 50 ans.. Le concepteur du cœur artificiel décale la reprise de l’étude PIVOT, qui aurait dû avoir lieu en mai. Carmat veut analyser les données en profondeur "pour vérifier si les changements apportés aux processus de production répondent bien à l’ensemble des problèmes identifiés". Le management ne fournit pas à ce stade de calendrier pour la reprise. La seconde cohorte attendra donc. Le décalage devrait peser sur le dossier. Capgemini rempile pour 5 ans avec BAE Systems Marine. TF1 décroche les droits de la coupe du monde de rygby 2019. Engie et Tokyo Gas créent une coentreprise dans les énergies renouvelables au Mexique. CGG boucle l'étude 2D multiclients conduite au Gabon. Unibail vend la tour Majumba à La Défense pour 850 millions d'euros. Lucibel vend un site pour 4 millions d'euros. JCDecaux remporte un contrat à Grenoble. Deinove signe un accord de recherche avec l'Institut Pasteur. OSE Immuno dépose des brevets en Amérique du Nord. Don't Nod et Focus Home Interactive collaborent. ITS Group boucle le rachat d'Eugena Consulting. Alten peine à endiguer la fuiter des cerveaux, rapporte 'La Lettre A'. Qwamplify rachète le solde du capital d'Highten. Fnac s'implante en Martinique. Global Bioenergies obtient 2,2 millions d'euros à l'issue de la première période du projet européen Optisochem. Cotation suspendue pour Actiplay . 96 millions d'euros pour Foncière Inea lors de son augmentation de capital. Adocia obtient des résultats porteurs en phase I avec ADO09. Medicrea Sidetrade ont publié leurs comptes. Ford serait proche de créer une coentreprise en Inde avec Mahindra & Mahindra. Le constructeur américain ne souhaite plus opérer seul dans le pays, où sa part de marché est à peine supérieure à 3% malgré d'importants investissements consentis. Reuters a appris que la coentreprise serait détenue à 51% par l'industriel indien. Standard Chartered verse 1,1 milliard de dollars pour éteindre des poursuites liées à des violations de l'embargo iranien. Dans le détail, la banque versera 947 millions de dollars à plusieurs institutions américaines, et 102 millions de livres au gendarme financier britannique.. Pour la première fois en sept ans, Boeing n'enregistre aucune commande de B737 sur le mois écoulé. Sur la totalité du premier trimestre, l'industriel n'a livré que 149 avions, contre 184 un an plus tôt. Les vols du B737MAX sont interdits depuis un second crash en quelques mois, dû, a priori, au logiciel embarqué que Boeing doit améliorer. Volkswagen lorgne une grosse part du capital de son partenaire chinois JAC, selon Reuters. Goldman Sachs aurait été mandatée pour monter l'opération. Levi Strauss & Co brille pour sa première publication après son retour en bourse. Saudi Aramco émet finalement 12 milliards de dollars d'obligations avec une demande qui a dépassé 100 milliards de dollars. American Airlines abaisse ses prévisions après l'affaire des B737MAX. aux dernières rumeurs, Uber pourrait annoncer son entrée en bourse jeudi. Le site de petites annonces norvégienvalorisé 53 milliards de couronnes norvégiennes (5,5 milliards d'euros) à Oslo après le succès de son IPO. Moody's devrait racheter le français Vigeo. OMV en Europe. Taiwan Semiconductor Delta Air Lines et Aeon ailleurs.