EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Suez, Valeo, Trigano, Voltalia, Recylex, Ahlstrom, Vifor...

En France

Sans surprise. Delta Air Lines discuterait avec Airbus pour obtenir le report de la livraison de 40 appareils initialement prévue cette année, selon Bloomberg. La compagnie américaine ne sera pas la seule à se rapprocher de l'industriel pour renégocier son planning de livraison. Ces décisions auront des conséquences sur l'avionneur mais aussi sur tout l'écosystème industriel qui l'appuie.

La surprise du chef. Suez a logé son activité Eau France dans une fondation de droit néerlandais pour quatre ans, afin de la rendre "inaliénable" en réponse aux avances de Veolia. Une sacrée pilule empoisonnée que le prétendant ne doit pas vraiment juger équitable, mais qui complexifie un peu plus un dossier déjà épineux. Redoutant à raison les foudres antitrust, Veolia avait prévu de vendre ce périmètre à un acquéreur déjà identifié.

Donnant-donnant. Valeo s'est engagé auprès de ses syndicats à ne pas fermer d'usines ni à licencier (licenciement sec) pendant deux ans en échange d'un gel des salaires sur cette période, selon Les Echos. Un accord final pourrait être signé le 29 septembre.

En bref

Dans le monde

Les constructeurs attaquent les surtaxes. Tesla, Mercedes (Daimler), Volvo ou Ford attaquent en justice à New York les surtaxes douanières visant la Chine. Des plaintes distinctes déposées depuis mi-septembre (que l'AFP a consultées) montrent que les plaignants affirment que ces droits de douanes, imposés sur une liste de produits dans le cadre du bras de fer commercial entre Washington et Pékin, sont "illégaux" et demandent leur annulation et la restitution des sommes perçues par les douanes.

Fin de l'enquête. Selon le Wall Street Journal, JPMorgan Chase aurait accepté de payer une amende d'environ 1 Md$ pour clore les poursuites dans une affaire de manipulation des prix aux Etats-Unis. Selon l'enquête, des intervenants auraient pris pour habitude de placer des ordres sur le marché des contrats à terme sur les métaux tout en ayant l'intention de les annuler afin de faire varier les cours et d'en tirer profit.

Californie sans essence. La Californie prévoit d'interdire la vente de véhicules à essence en 2035. Cette décision n'empêchera pas les habitants du plus gros marché automobile américain de détenir des véhicules à essence ni de les commercialiser sur le marché de l'occasion. Le gouverneur démocrate a exhorté d'autres Etats à faire de même.

Une nouvelle OPA. Bain Capital et ses alliés proposent de racheter Ahlstrom-Munksjö pour 18,10 EUR par action (vs 14,56 EUR à la clôture de la veille), dans le cadre d'une offre recommandée unanimement par le conseil d'administration. La société finlandaise est ainsi valorisée 2,1 Mds€.

En bref

Gilead paiera de son côté 97 M$ pour des paiements illégaux à des patients.

Nikola rencontre des difficultés dans ses négociations avec de grands groupes du secteur de l'énergie, comme BP Plc, après les révélations des vendeurs à découvert.

ByteDance a demandé à Pékin un permis d'exportation de technologie.

Volkswagen, avec son SUV électrique ID.4, veut prendre pied durablement sur un segment qui s'annonce porteur.

Johnson & Johnson fait entrer son candidat-vaccin Covid en phase III.

En Australie, la banque Westpac va payer une amende record de 1,3 MdAUD pour mettre un terme à une procédure pour blanchiment.

PSP Swiss Property acquiert trois immeubles commerciaux à Genève, relève son objectif.

Vifor Pharma en échec avec Ferinject contre les déficiences cardiaques.

Reuters a appris de bonnes sources que des investisseurs publics chinois seraient en train de préparer une sortie de la cote de Brilliance China Automotive Holdings, le partenaire local de BMW.

Ça publie. Costco Wholesale, Accenture, Carmax, Trip.com, FactSet, Vail Resorts, Smiths Group, Hella, Voltalia, Rocket Internet, Autogrill…