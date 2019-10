EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Thales, Renault, Maurel & Prom, Marie Brizard, Sika, Tesla...

Des taxes, encore des taxes. Les Etats-Unis vont appliquer à partir du 18 octobre des droits de douane sur 7,5 Mds$ d'importations de l'Union européenne chaque année, après le feu vert implicite de l'OMC dans le dossier Airbus : 10% sur les avions et 25% sur d'autres produits industriels et agricoles (vin français, fromage italien, whisky écossais…). Bruxelles va chercher à trouver un règlement amiable mais répliquera en cas d'échec. La liste complète est disponible sur le site de l'USTR.

Nouveaux objectifs. Thales présente son nouveau plan stratégique, qui vise notamment une marge d'Ebit comprise entre 11,5% et 12% à l'horizon 2023 et une croissance organique annuelle de 3 à 5% sur 2019/2023. Le PDG Patrice Caine estime en outre que l'intégration de Gemalto se passe très bien.

Valse des DG. Trois petites et moyennes capitalisations parisiennes ont annoncé des changements de directeurs généraux. Laurent Carme prend les commandes de McPhy Energy. Billy Salha devient le patron opérationnel de Fleury Michon et Olivier de Langavant celui de Maurel & Prom.

Marie Brizard externalise. Marie Brizard signe un contrat de distribution avec Sazerac pour les Etats-Unis. Les deux groupes se connaissent car MBWS a distribué les marques de l'Américain en France et au Brésil. À partir du 1er janvier prochain, le nouveau partenaire se chargera de la distribution. MBWS Americas s'occupera des autres pays du continent.

Cafom renonce à Habitat. Le groupe a décidé de vendre Habitat, qui exploite 36 magasins en propre et 39 franchises dans le monde. Les revenus semestriels de la division ont atteint 56,3 M€ pour -0,7 M€ d'Ebitda. "Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une volonté de recentrage du Groupe sur l'exploitation de franchises en Outre-Mer (But, Darty et Habitat à ce jour) et de sites e-commerce (Vente-unique.com et DirectLowCost.com)", indique Cafom.

En bref en France. Vinci Energies se renforce en Espagne. Traqueur veut réaliser une augmentation de capital de 7,7 M€. Neoen met en service une centrale solaire en Jamaïque. BMW France retient Ucar pour son offre de location courte. Global Bioenergies reçoit 3,1 M€ d'avances remboursables de l'ADEME pour le projet IBN-One. HF Company renonce au rachat de VOXX. Celyad participe à plusieurs conférences automnales. Genomic Vision et PolyAn signent un accord pour la production et la commercialisation de lamelles pour la culture cellulaire. Néovacs a publié ses comptes.

Sika voit plus haut. Le Suisse a relevé ses objectifs de rentabilité 2023. La marge d'exploitation devrait se situer entre 15 et 18% contre 14 à 16% lors des précédentes anticipations. La croissance annuelle de Sika devrait ressortir dans la fourchette 6 à 8%.

Le prochain DG de Nissan est... Qui dirigera Nissan ? Le patron de Renault, Jean-Dominique Senard qui fait partie du comité des nominations du constructeur japonais, a auditionné certains candidats, notamment trois prétendants internes, Yasuhiro Yamauchi, Jun Seki et Ashwani Gupta. Un candidat externe aurait également été entendu.

Encore raté. Tesla a livré un nombre record de 97 000 véhicules au cours du troisième trimestre, un total toutefois légèrement inférieur aux attentes, qui entraîne une forte baisse du titre hors séance. Le californien devra au minimum écouler 105 000 véhicules au quatrième trimestre pour atteindre le bas de la fourchette de ses prévisions, soit 360 000 à 400 000 livraisons sur l'année. Une fois de plus, Tesla montre les approximations dans ses anticipations, qui agacent la communauté financière.

La demande au rendez-vous. Anheuser-Busch Inbev exerce intégralement l'option de surallocation dans le cadre de l'entrée en bourse de sa filiale asiatique. Cela devrait rapporter environ 750 M$ additionnels à la société, qui passera sa détention à 87,22%. Après le report de l'IPO initiale durant l'été, c'est une bonne nouvelle.

En bref ailleurs. Delta Air Lines propose 120 M€ pour 12% d'Alitalia, Atlantia veut modifier le plan de sauvetage. Morgan Stanley et Goldman Sachs seraient en pole-position pour se charger de la cotation en bourse d'Airbnb. E*Trade va abolir les commissions sur les ordres de bourse pour les actions, les ETF et les options en réponse à l'initiative de Charles Schwab. GoPro avertit pour la seconde fois de l'année. Un ingénieur de Boeing qui a fait partie de l'équipe de développement du 737MAX affirme que l'industriel a privilégié les coûts sur la sécurité. Microsoft va refaire une incursion dans le domaine des smartphones. Amazon.com lance Alexa au Brésil. Schlumberger et Rockwell Automation mettent un terme à la coentreprise Sensia. Iamgold stoppe une partie de ses activités à Rosebel à cause d'un afflux de mineurs illégaux. U-Blox et Kudelski renoncent à leur collaboration.