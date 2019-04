EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Total, Société Générale, TechnipFMC, Nanobiotix, Novartis, Sony...

. Les Etats-Unis ont donc publié une liste de produits européens susceptibles d'être surtaxés, allant des aéronefs Airbus (avions et hélicoptères) au fromage, en passant par les vins et le matériel de ski. Au total, 11 milliards de dollars qui sont censés compenser les pertes que les Américains estiment dues aux subventions illégales dont bénéficie l'avionneur. Total a signé un protocole d'accord avec le sultanat d'Oman en vue d'un permis d'exploration dans un bloc gazier au potentiel "significatif" et fait partie du consortium qui va exploiter du GNL en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce second projet, qui implique également Exxon Mobil et Oil Search, pourrait représenter un investissement de l'ordre de 13 milliards de dollars.. La Société Générale s'apprêterait à supprimer environ 1600 postes dans sa banque de financement et d'investissement, sa banque de détail internationale et ses services financiers internationaux, a appris l'Agefi. Environ 700 emplois seraient situés en France. Les principaux éléments de ce projet ont été dévoilés hier aux représentants du personnel. La banque rouge et noire a promis de se restructurer après avoir renoncé à ses objectifs de moyen terme.. Le groupe parapétrolier a obtenu un contrat "significatif", c'est-à-dire compris dans la fourchette entre 75 et 250 millions de dollars, au Brésil. TechnipFMC a signé avec Total pour le développement du champ pré-salifère Lapa. Klépierre lance une offre d'actionnariat salarié. Allied Universal (portefeuille Wendel ) fait l'acquisition de Securadyne Systems. Korian informe que 16 des 17 résidents hospitalisés après l'intoxication alimentaire qui a eu lieu dans un établissement de Haute-Garonne ont regagné leur hébergement. DBV Technologies a livré les 6 millions d'actions de sa dernière levée de fonds. Theranexus collabore avec l'IRISA. Nanobiotix lance une augmentation de capital réservée. Poxel obtient des résultats positifs en phase Ia avec PXL065. Hérige rachète les Bétons du Poher. Umanis et Kalray ont publié leurs comptes. Standard Chartered paiera un peu plus d'1 milliard de dollars pour éteindre des enquêtes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni sur des violations des sanctions américaines contre l'Iran. L'information, obtenue par Reuters, devrait être confirmée ce matin.. Le patron de Novartis prévoit de limiter les acquisitions à environ 5% de la capitalisation du géant de la pharmacie, dont la filiale Alcon entre au SMI ce jour après sa scission. Vas Narasimhan, interrogé ce matin dans le Financial Times, entend renforcer la rémunération des actionnaires. Sony flambe après que Reuters a annoncé l'arrivée du fonds activiste Third Point au capital. Il s'agit plutôt d'un retour, car le fonds de Daniel Loeb avait déjà mis la pression sur le Japonais il y a six ans. Third Point chercherait à pousser Sony à réfléchir sur l'avenir de certaines de ses divisions, notamment ses studios de cinéma et ses semi-conducteurs.. La division animale de Nestlé , Purina, va racheter une participation minoritaire dans le groupe vétérinaire Independent Vetcare Group à EQT. Les détails de la transaction ont toutefois été tenus secrets. IVC opère un réseau de plus de 1100 cliniques et hôpitaux vétérinaires dans 10 pays européens. Amazon lance trois projets d'énergies renouvelables pour alimenter les serveurs de sa division AWS. Fiat Chrysler va payer 110 millions de dollars pour clore une action en justice intentée par des investisseurs américains. L'américain Wynn Resorts propose de racheter l'australien Crown Resorts pour 7,1 milliards de dollars. Merck KGaA propose 5,78 milliards de dollars pour racheter Versum Materials , une offre mieux-disante que celle d' Entegris . L'émission obligataire d'Aramco attire une demande évaluée à 60 milliards de dollars, pour une offre initiale programmée de 10 milliards de dollars. Royal Dutch Shell prévoit d'investir 300 millions de dollars dans la protection et la restauration des écosystèmes, dans le cadre de son programme destiné à réduire son empreinte carbone. Sika et Givaudan en Suisse.