EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Unibail, Inventiva, Nestlé, Disney, Johnson & Johnson, Ceconomy...

En France

Pas de départs contraints chez Airbus. Syndicats et direction d'Airbus ont signé un accord qui doit permettre d'éviter des licenciements secs en France sur les 5.000 suppressions de postes annoncées fin juin. Le plan d'adaptation prévoit la suppression de 4200 postes en France dont 3400 à Toulouse. "Sur le volet plan social, nous avons atteint notre objectif de parvenir à zéro départ contraint, ce qui était notre ligne rouge", a déclaré FO. Plus de détails ici.

URW réduit son patrimoine. Unibail-Rodamco-Westfield vend un immeuble à Issy-Les-Moulineaux pour 620 M€. L'immeuble SHIFT, occupé par Nestlé France, a été cédé à des institutionnels français. La cession fait partie du plan du groupe portant sur 4 Mds€ de ventes d'ici 2021.

Coup d'accélérateur. Bonne nouvelle pour Inventiva, qui reçoit de la FDA le statut de "thérapie de rupture" pour lanifibranor dans la NASH. Le programme "Breakthrough Therapy" de l'agence américaine du médicament permet d'accélérer le processus administratif pour des candidats prometteurs sur des pathologies graves.

En bref

Dans le monde

Nestlé réussit son OPA sur Aimmune. Le groupe détient 84% du capital d'Aimmune à l'issue de son offre publique d'achat, qui est donc couronnée de succès, sans surprise. Cette acquisition permet à Nestlé de diversifier son offre dans les traitements allergiques.

Coup d'arrêt. L'étude clinique de Johnson & Johnson sur son vaccin Covid-19 mise en pause à cause d'un problème sur un patient. Il s'agit d'un événement plutôt classique dans un essai clinique, mais qui a tendance à provoquer des réactions épidermiques dans le contexte actuel. Confronté à un souci identique il y a peu, AstraZeneca avait pu rapidement reprendre son essai.

Mickey en streaming. The Walt Disney Company se réorganise en trois activités (studios, divertissement général et sports), servis par une branche distribution et commercialisation globale. Le streaming prend une place de plus en plus importante pour le groupe. Les annonces ont plu aux investisseurs avec un titre qui monte fort hors séance.

En bref

Apple dévoile donc ses iPhones 5G aujourd'hui, pendant qu'Amazon.com lance pour deux jours sa grande braderie.

Airbnb viserait une valorisation de 30 Mds$ pour son introduction en bourse.

La fintech Revolut souhaite demander une licence bancaire aux Etats-Unis, selon CNBC.

Ceconomy va dépasser les attentes sur son exercice 2019/2020.

Roche renforce son arsenal de test Covid-19.

Kahoot! Obtient 215 M$ d'un placement privé réservé à un affilié de SoftBank, à 46 NOK l'action.

Peach Property lève 300 millions d'euros et boucle sa hausse de capital.

Ça publie. Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Citigroup, BlackRock, Fastenal, Delta Air Lines, Demant, Gerresheimer, Fagron, Esker…