EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, Vallourec, Eramet, AXA, Accor, Nexans, Air France-KLM, UBS...

Avalanche de publications. Beaucoup de sociétés françaises annoncent leurs résultats ce matin. Que faut-il retenir ? Que Bouygues va verser un dividende exceptionnel, qui porte son coupon à 2,60 EUR par action. Qu'Air France-KLM voit un impact négatif compris entre 150 et 200 M€ sur son résultat d'exploitation à cause du coronavirus. Qu'Accor tient ses objectifs 2019 mais n'a pas encore de visibilité sur l'impact du virus. Qu'AXA accélère son processus de transformation après des résultats 2019 en demi-teinte. Que Schneider Electric estime que le coronavirus lui coûtera environ 300 M€ au premier trimestre 2020. Que Nexans entrevoit un Ebitda compris entre 440 et 460 M€ cette année, et propose un dividende de 0,40 EUR. Bilan :

En hausse :

Axway (+23%), Lisi (+8%), Schneider Electric (+3,5%), Bouygues (+1,9%) : des résultats salués pour toutes ces entreprises.

Suez (+1,8%) : HSBC passe de conserver à acheter en visant 19 EUR.

En baisse :

Vallourec (-23%) : le groupe a annoncé une nouvelle levée de fonds surprise de 800 M€ (le dossier pèse 1,09 Md€ depuis la chute du jour).

Eramet (-20%) : une publication vraiment inquiétante, avec des résultats 2020 qui seront inférieurs à ceux de 2019, déjà déficitaires.

Air France-KLM (-5%) : l'impact du coronavirus est chiffré, et il est lourd puisque le résultat d'exploitation y perdra 150 à 200 M€.

AXA (-2,2%), Nexans (-1,7%) : ont publié des résultats décevants.

Airbus D&S à la peine. Airbus va supprimer plus de 2 300 postes dans sa branche Défense et Espace en raison "de l'atonie du marché spatial et du report de plusieurs contrats de défense". Ce projet était attendu de longue date. 404 emplois seront concernés en France, mais c'est l'Allemagne qui payera le tribut le plus lourd, avec 829 postes supprimés. D'éventuelles incidences financières pourraient être communiquées ultérieurement par l'industriel.

Spéculation. Total a acheté de nouveaux titres SunPower, à un prix compris entre 8,27 et 8,90 USD, ce qui porte sa participation théorique dans l'Américain, en incluant les obligations convertibles, à 51,25% du capital. Le titre SunPower a bondi de 13% hier en clôture après cette annonce.

Versailles, c'est pas Byzance. La justice française a ouvert une information judiciaire visant notamment Carlos Ghosn (Ex-Renault, Ex-Nissan) dans le cadre d'une enquête portant notamment sur l'organisation de deux soirées au château de Versailles. "Le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information judiciaire contre X pour abus de biens sociaux, abus de biens sociaux aggravés, abus de confiance aggravés, recel de ces infractions, faux et usage, blanchiment aggravé d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance aggravés", selon un communiqué du Parquet.

Vallourec sollicite (encore) ses actionnaires. Vallourec a amélioré ses résultats mais doit encore lever des fonds : une augmentation de capital d'environ 800 M€ se profile au second trimestre. Pour Jefferies, l'annonce de la levée de fonds est une vraie surprise car le groupe avait regagné un matelas de sécurité sur les covenants de sa dette et a donné des indications positives pour 2020 en matière de free cash-flow. Le projet sera soumis à l'assemblée générale du 6 avril prochain.

Pas encore au bout du tunnel. Eramet espère atteindre 400 M€ d'EBE cette année, moins que les 630 M€ de 2019, et encore, sans l'impact éventuel du coronavirus. 2019 s'est soldé par une perte nette de 184 M€. Les perspectives sur le marché du manganèse restent incertaines, la Chine étant le plus gros consommateur mondial. Le groupe a en outre fait savoir qu'il reportait son projet dans le lithium en Argentine, à cause de la situation dans le pays.

En bref en France. Deinove étoffe sa gamme commerciale d'ingrédients cosmétiques. Mediawan et Zag posent leurs valises en Chine. Biocorp signe un partenariat marketing Mallya et iSage Rx dans la digitalisation du diabète. Theradiag participe à l'élaboration d'un nouveau standard international de l'OMS pour le monitoring des biothérapies. Roctool et Novacyt font le point sur leurs dernières émissions de BSA. Accor, Nexans, Gecina, Axway, Colas, Lisi, Xilam, CBo Territoria, Dalet, Nextedia, Courtois, Paref, Linedata ont publié leurs comptes.

HNA, un de chute. La Chine pourrait nationaliser le conglomérat surendetté HNA pour éviter sa faillite à cause du coronavirus. Les analystes prédisent depuis longtemps la chute du groupe qui a toujours eu les yeux plus gros que le ventre. Bloomberg affirme que les autorités chinoises vont "nationaliser" le holding et ses filiales pour le sauver. HNA est présent dans plusieurs domaines, notamment la finance et l'immobilier mais aussi le transport aérien et la logistique, deux secteurs particulièrement touchés par les conséquences du virus.

Passation de pouvoir. Le successeur de Sergio Ermotti aux commandes d'UBS Group sera Ralph Hamers, actuel patron d'ING Groep. Il ne rejoindra sa nouvelle affectation que le 1er novembre 2020. Le bilan d'Hamers à la tête d'ING est bon, notamment sur le plan boursier : +20% pour le titre ces dernières années, quand le STOXX Europe 600 des banques perdait 20%.

Déjà 19,5% de plus-value. Tesla obtient 2,3 Mds$ grâce à son augmentation de capital. Le prix de l'opération avait été fixé à 767 USD l'action. Les souscripteurs n'ont pas fait une mauvaise affaire, puisque le titre n'a cessé de flamber depuis, pour remonter à 917 USD hier soir.

Victoria's Secret dans le privé. L Brands céderait le contrôle de la marque de lingerie Victoria's Secret à un fonds de capital investissement sur la base d'une valorisation de 1,1 Md$, a appris Reuters d'une bonne source. Des informations qui confirment celle du Wall Street Journal, qui avait révélé que le fond Sycamore Partners pourrait prendre une part de 55% du capital de la marque.

En bref ailleurs. Le gendarme de la bourse allemande s'intéresse à des délits d'initiés potentiels avant l'annonce du rachat de RIB Software par Schneider Electric. Virgin Galactic devient un must-have sur la cote américaine, après avoir gagné 400% depuis décembre et enterré quelques vendeurs à découvert. Diageo trouve un compromis à 5 M$ avec la SEC dans une affaire de lissage comptable. Les résultats trimestriels de Lenovo dépassent les attentes. La Finma tape sur les doigts de Julius Bär en évoquant de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment.

Ça publie. AXA, Schneider Electric, Lloyds Banking Group, Telefonica, Swiss Re, Fresenius, BAE Systems, UCB, Bouygues, Teleperformance et bien d'autres.