EN DIRECT DES MARCHES : Airbus, bioMérieux, Unibail, Altice, SoLocal, Roche, Nestlé, Boeing...

Airbus doit s'adapter à un environnement dégradé. Airbus redoute des annulations et de nouveaux reports de commandes, peut-on lire dans son document annuel, ce qui n'étonnera à peu près personne. C'est logique, puisque les compagnies aériennes vont être laminées par la situation actuelle et qu'elles ne pourront probablement pas tenir leurs engagements. Au mieux des reports, au pire des annulations. Ce matin, Berenberg a pris le parti d'abaisser sa recommandation sur le dossier d'acheter à conserver, en sabrant de 156 à 65 EUR son objectif de cours : l'analyste estime que le groupe a les reins assez solides pour surmonter la crise, et qu'il faudra attendre d'avoir une meilleure visibilité pour y revenir.

Bonne nouvelle. bioMérieux annonce que sa filiale BioFire a reçu l’autorisation d'utilisation en urgence de la FDA pour son test BIOFIRE COVID-19. On savait la nouvelle imminente. Le test permet de détecter le coronavirus en à peu près 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon. "Il s’agit du deuxième test lancé sur les trois qui constituent la stratégie de bioMérieux pour répondre à la pandémie de COVID-19", précise le groupe. La capacité de production du test maximale est attendue dans quelques semaines. La base installée de systèmes Biofire installés dans le monde est d'environ 11 000 unités. bioMérieux a déjà lancé en France un test PCR en temps réel.

Unibail renonce au solde de son dividende. Unibail-Rodamco-Westfield suspend ses objectifs 2020 et divise de moitié son dividende promis pour 2019 pour préserver ses ressources. La foncière, dont le rendement était presque devenu indécent suite à la chute des cours, ne versera que 5,40 EUR au titre de 2019, déjà payés en mars dernier sous forme d'acompte. Le solde de 5,40 EUR initialement prévu ne sera pas payé.

SFR a recours au chômage partiel. SFR (Altice Europe) met au chômage partiel près de la moitié de ses salariés. "Il s’agit de faire des économies sur la masse salariale en les reportant sur les fonds publics, c’est un manque de solidarité nationale", a dénoncé la CGT, citée par Le Monde. Le groupe explique de son côté que c'est le ralentissement économique qui dicte le recours au dispositif. Deux points de vue, donc.

En bref en France. D'autres entreprises amendent leurs objectifs : Pernod Ricard, Valneva, Technicolor, O2i, M2i, Teleperformance, Prologue, MND, Bic, Pixium Vision, Somfy, SergeFerrari notamment. OPR à 22 EUR sur April. Spie finalise une cession au Royaume-Uni. SoLocal publie le compte rendu de sa dernière conférence téléphonique. PCAS nomme Pierre Luzeau PDG après la démission du directeur général Frédéric Desdouits. Poxel tient le 26 une conférence téléphonique pour faire le point sur son activité et sur ses résultats 2019. L'Office européen des brevets confirme la validité de plusieurs brevets de Safe Orthopaedics. Mediawan, ECA, Groupe Gorgé, Prodways, Streamwide et ESI Group ont publié leurs comptes.

Plan d'adaptation. Boeing a temporairement suspendu ses activités de production dans l'État de Washington. Le site de Puget Sound non loin de Seattle, cessera de produire le 25 mars pour 15 jours. L'action a rebondi hier, grâce à un changement de recommandation de Goldman Sachs, qui choisit d'attraper le couteau qui tombe. Le titre a perdu 70% depuis le 1er janvier.

AB Inbev renonce à ses objectifs, pas à sa cession. Anheuser-Busch Inbev renonce à ses objectifs 2020 et espère boucler la transaction de cession de sa division australienne à Asahi au second trimestre. Berenberg a maintenu ce matin sa recommandation à l'achat sur le dossier, mais a réduit de 94,60 à 55,20 EUR son objectif de cours.

Production accrue pour Actemra. Roche va renforcer ses capacités de fabrication pour "maximiser la production d'Actemra partout où c'est possible". Le laboratoire et certaines entreprises tierces testent le traitement par voie intraveineuse sur des patients adultes sévèrement touchés par la pneumonie provoquée par le Covid-19.

Statu quo. Dans son rapport annuel, Nestlé ne donne pas vraiment de nouvelles informations sur l'avenir de ses 23,2% dans le capital de L'Oréal. Le Suisse précise qu'il suit en permanence les performances et les options stratégiques que lui offrent le Français. RAS donc.

En bref ailleurs. Twitter, Axel Springer et ThyssenKrupp rejoignent la liste des entreprises qui renoncent à leurs objectifs. Le gendarme du commerce américain valide l'exemption de surtaxes douanières de l'Apple Watch. Wells Fargo va payer des primes à ses guichetiers. Santander va décaler le versement de son dividende à l'année prochaine pour protéger ses liquidités. Honeywell discuterait d'une ligne de crédit de 5 Mds$ avec ses banques. Next ferme tous ses magasins au Royaume-Uni. Mediaset détient près de 200% de ProSiebenSat. Toyota et NTT vont prendre des participations croisées dans le cadre de leur projet commun pour la ville intelligente.