EN DIRECT DES MARCHES : Alstom, Euronext, Nissan, Amazon, BNP Paribas, Europlasma...

. Après l'antitrust européen, ce serait au tour de son homologue allemand de s'inquiéter du rapprochement entre Alstom et Siemens Mobility, selon 'FAZ'. Les deux régulateurs seraient sur la même longueur d'ondes quant aux conséquences du rapprochement. Euronext a déposé son OPA sur la Bourse d'Oslo ( Oslo Bors ), avec une offre libellée à 145 NOK par action, soit une valeur de 625 millions d'euros pour la totalité du capital. BNP Paribas pourrait fermer sa filiale de trading pour compte propre, Opera, dont les performances financières sont négatives, ont rapporté 'Bloomberg' puis 'Reuters'. L'entité était dotée de 600 millions d'euros de fonds propres.. José Munoz, haut dirigeant de Nissan et proche de Carlos Ghosn, a démissionné. Pendant ce temps, l'épouse de Ghosn en appelle à Human Rights Watch sur les conditions de détention de son mari. Et 'Les Echos' évoquent un versement de 7 millions d'euros par une coentreprise de Nissan et Mitsubishi, qui intéresse le parquet japonais.. La France lance un nouveau programme d'achat de "Rafale" ( Dassault Aviation Safran ) pour 2 milliards d'euros. L'accord porte sur des appareils au standard F4 livrés à partir de 2023. Ces contrats sont bénéfiques pour les trois partenaires du programme mais aussi pour tout l'écosystème de sous-traitants.. La société a publié un bref communiqué ce matin, dans lequel elle explique ne pas avoir soumis d'offre pour le contrat de la ville de Sydney. JCDecaux ne peut donc pas être en "pôle position" sur ce budget, comme l'a indiqué à tort la presse locale.. La division aéroports de Vinci a le vent en poupe avec un trafic en hausse de 6,8% en 2017. Elior attend les offres sur sa division restauration de concession d'ici la fin du mois. Hybrigenics a reçu une offre de prise de contrôle. SES imagotag et Cisco présentent une offre commune. Europlasma convoque une AGO après la procédure d'alerte des commissaires aux comptes. MdxHealth a publié ses résultats.. Le groupe allemand a annoncé que ses revenus provisoires du 4ème trimestre ont atteint 431 millions de dollars, soit le bas de la fourchette d'objectifs 430 à 470 millions de dollars. Dialog Semiconductor est fortement dépendant d'Apple.. L'équipementier automobile a prévenu que ses marges vont reculer en 2019, dans la zone 8 à 9% contre 9,2% en 2018. Le chiffre d'affaires de Continental est attendu dans la fourchette 45 à 47 milliards d'euros en 2019, après 44,4 milliards en 2018.. Une enquête du magazine 'Capital' de M6 montre que le groupe détruit des centaines de milliers de produits invendus neufs. Un journaliste s'est fait embaucher sur la plateforme d' Amazon à Saran pour constater ces destructions.. L'autorité qui chapeaute l'automobile en Allemagne pourrait ordonner le rappel des véhicules polluants de Volkswagen , rapporte 'Bild'. La KBA enquêterait désormais sur un logiciel équipant les voitures dotées d'un moteur de 1,2 litre, dont la Polo.. La division "Mainframe" de T-Systems ( Deutsche Telekom ) serait vendue à IBM , selon le 'Handelsblatt', un montant de 860 millions d'euros étant évoqué. T-Systems devrait rester au capital.. Le secteur automobile a rendez-vous aujourd'hui au Salon de Detroit, qui a perdu de sa superbe et qui pâtit d'une ambiance actuelle alourdie par les barrières commerciales. La plupart des constructeurs haut-de-gamme ont fait l'impasse. Ford et Volkswagen devraient toutefois mardi y présenter les détails d'une nouvelle alliance.. L'énergéticien américain, durement éprouvé par les incendies en Californie et son éventuelle responsabilité dans certains sinistres, négocierait avec ses banques créancières en vue d'une mise en faillite organisée, selon Reuters.pourrait aussi perdre son patron, selon d'autres sources.. Le gouvernement allemand continue à examiner un éventuel rapprochement entre Deutsche Bank et Commerzbank , indique 'FAZ'. Huawei licencie l'employé accusé d'espionnage en Pologne. SpaceX se sépare de 600 personnes sur 6 000 employés. La Chine va doubler son quota d'investissements étrangers. Viacom négocierait la vente du bloc de contrôle de sa filiale chinoise. Rio Tinto déclare la force majeure sur certains produits ferreux après un incendie. Hémorragie de hauts dirigeants chez AstraZeneca Banco BPM ne veut pas d'alliance pour le moment. Le régulateur allemand s'intéresse à Facebook et à l'exploitation qu'il fait des données. JD Sports Fashion sera en haut de fourchette des attentes de la place.