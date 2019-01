EN DIRECT DES MARCHES : Alstom, Société Générale, Renault, Casino, Engie, Iliad, Scout24...

. De nouvelles rumeurs circulent concernant un veto de la Commission européenne au rapprochement entre Alstom et Siemens Mobility pour des problèmes de concurrence. L'antitrust doit trancher d'ici le 18 février. Deux théories s'opposent sur une question centrale : peut-on accepter de renier en partie le droit de la concurrence dans l'espace économique européen pour créer un acteur renforcé sur la scène internationale ? Société Générale pourrait lancer un vaste programme d'économies dans sa banque d'investissement, selon Bloomberg. Une bonne source a expliqué à l'agence financière que des annonces pourraient avoir lieu dès le mois de février. Personne n'a souhaité commenter au sein de la banque rouge et noire.Un conseil d'administration de Renault serait prévu cette semaine pour trancher l'après Carlos Ghosn, avec une poursuite de la spéculation concernant le futur président : Jean-Dominique Senard ( Michelin ) tiendrait la corde. En parallèle, le scénario d'une simplification des structures entre Renault, Nissan et Mitsubishi refait surface, avec de probables désaccords entre les factions française et japonaise. Carlos Ghosn, pour sa part, s'est engagé à rester sur le territoire japonais en cas de libération.. L'énergéticien, qui a émis une obligation perpétuelle d'1 milliard d'euros avec un coupon de 3,25%, pourrait céder ses quatre dernières centrales au charbon en Europe au fonds Riverstone, rapportent 'Les Echos'. Les centrales Engie situées en Allemagne et au Pays-Bas seraient vendues 250 millions d'euros. Bloomberg avait déjà évoqué cette cession la semaine dernière. Casino a signé des promesses de vente au profit d'adhérents Leclerc pour six hypermarchés valorisés globalement 100,5 millions d'euros. Il s'agit des établissements de Castelnaudary, Saint-Grégoire, Dole, Cholet, Anglet et Castres. Les six magasins font partie des moins performants du parc, avec un chiffre d'affaires 2018 cumulé d'environ 150 millions d'euros, pour une perte d'exploitation courante d'environ 8 millions d'euros. Iliad a pris le contrôle de Jaguar Networks, en versant un peu moins de 100 millions d'euros pour 75% du capital de cette société spécialisée dans les solutions professionnelles. Le dirigeant fondateur restera en poste et conservera 25% des parts. L'opération représente un multiple de 10,6 fois l'Ebitda.. L'offre d' Accor sur les minoritaires d'Orbis a recueilli 33% du capital, portant la détention du Français à 85,8%. Le PDG de Getlink craint un Brexit encore plus dur en cas de second referendum. Bouygues Telecom a racheté 43,6% de Keyyo à 34 EUR l'action. Biosynex a publié ses comptes. Drone Volt livre un Hercules 10 aux Etats-Unis. CGG démarre une étude multiclients au Gabon.. Le régulateur italien des télécommunications s'oppose au projet de scission du réseau fixe de Telecom Italia , ce qui constitue un coup dur pour la stratégie de l'entreprise et un nouveau signal négatif, alors que TI est minée par les désaccords entre ses deux principaux actionnaire, Vivendi et Elliott.. Le groupe allemand spécialisé dans les petites annonces Scout24 a rejeté une offre à 43,50 EUR par action (4,7 milliards d'euros) des fonds H&F et Blackstone. Elle représente une prime de 8% sur le dernier cours coté. Le conseil d'administration a jugé le prix trop faible. La rumeur d'une mise en vente de la société avait circulé en décembre.. L'Italie chercherait à adosser Banca Carige et Banca Monte dei Paschi à des compatriotes en meilleure santé. L'agence Reuters évoque même un mariage à trois, avec UBI Banca , en meilleure santé. Les négociations en seraient toutefois un stade précoce. Carige est sous perfusion tandis que Rome possède 68% du capital de la Monte dei Paschi, dont elle doit se séparer en vertu des accords pris avec Bruxelles.. Les Etats-Unis songeraient à adopter une politique de restriction forte concernant les équipements réseaux chinois sur leur sol, ce qui pénaliserait ZTE et Huawei. La réglementation pourrait favoriser l'adoption de mesures sécuritaires sur le fondement de la sécurité nationale, à l'initiative du département du commerce, selon Bloomberg, sans nommer les acteurs concernés. Une aubaine pour Ericsson Nokia et consorts ? Oeneo et Soitec font partie des entreprises qui publient aujourd'hui.