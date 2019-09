EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Airbus, Carrefour, Altran, Inventiva, Bourbon, ENI, Tesla...

Le fer n'a plus la cote. ArcelorMittal serait en train de réfléchir à la vente de certains actifs miniers au Canada, au Brésil et au Libéria, selon les informations obtenues par Bloomberg. Des trois entités, c'est la canadienne qui pourrait rapporter le plus, environ 2 Mds$, selon la même source. Confronté à un contexte compliqué, le groupe pourrait céder des actifs non-stratégiques pour alléger son bilan. Un processus formel de cession n'a toutefois pas encore été mis en œuvre.

Irréconciliables ? Guillaume Faury, le directeur général d'Airbus, espère toujours qu'un compromis sera trouvé entre Europe et Etats-Unis sur les subventions à Airbus et Boeing, pour éviter un "jeu perdant-perdant" pour l'aviation. Les dernières rumeurs laissent penser que l'OMC autorisera Washington à imposer des droits de douane annuels représentant 7,5 Mds$ sur des produits européens, sur l'aéronautique mais aussi sur d'autres secteurs clefs de l'économie du vieux continent.

L'aventure chinoise presque soldée. Carrefour boucle la vente de 80% de Carrefour Chine à Suning.com, conformément au calendrier annoncé. Le montant de la transaction devrait représenter environ 620 M€ pour cette division qui n'a cessé d'accumuler les pertes. Le distributeur français conserve 20% du capital et 2 sièges sur 7 au conseil d'administration.

En bref en France. Capgemini obtient le feu vert des autorités américaines nécessaires au rachat d'Altran. Natixis paiera 3 M€ de sanction AMF pour manquement de deux de ses filiales à leurs obligations professionnelles. Bourbon organise le sauvetage de l'un de ses navires, victime d'une voie d'eau dans l'Atlantique. DBT déploie 37 chargeurs dans le Rhône. Nicox achève le recrutement de l'étude de phase II avec NCX 4251, dont les premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre. Claranova veut accélérer dans l'internet des objets. Inventiva obtient le statut "Fast Track" de la FDA pour lanifibranor dans la NASH. Genfit muscle sa direction américaine. GTT remporte de nouveaux contrats. Bigben investit dans raceward studio. Akwel, Navya, Hiolle, Egide, Guillemot, Biocorp, Microwave Vision, Deinove, Cibox, Oncodesign, Ateme, Visiodent, Carbios, Eurofins-Cerep et Theranexus ont publié leurs comptes.

ENI, cap au nord. Exxon Mobil a signé un accord de cession de ses activités amont en Norvège à ENI, pour 4,5 Mds$, représentant une production de 150 000 barils équivalent pétrole par jour sur des champs opérés par Equinor. La finalisation de la transaction aura lieu dès le quatrième trimestre. Elle va permettre à la filiale de l'Italien, Var Energi, de devenir le numéro deux du pétrole en Norvège derrière l'opérateur national.

Cap sur les 100 000. Tesla a clôturé en hausse de 6% hier à Wall Street, après un message interne d'Elon Musk laissant penser que le constructeur pourrait livrer 100 000 véhicules au troisième trimestre, ce qui constituerait un record. L'action évolue toutefois toujours en baisse de 27% depuis le 1er janvier. En vérité, le groupe n'a pas tellement le choix pour atteindre ses ambitieux objectifs 2019, c'est-à-dire une fourchette de livraison comprise entre 360 000 à 400 000 véhicules.

Delta Latina. Delta Air Lines va prendre 20% du capital de la plus grosse compagnie d'Amérique latine, Latam Airlines, pour 2,25 Mds$. L'opération est divisée en 1,9 Md$ pour les titres et 350 M$ d'investissement pour déployer le partenariat. Latam va quitter le réseau Oneworld dans le cadre de cette opération.

BMW ne transige pas. Le constructeur allemand a révélé au magazine WiWo qu'il n'a pas l'intention de chercher un compromis pour éteindre une action de l'Union européenne dans l'affaire du cartel des constructeurs allemands. La commission a démarré en avril des investigations sur une collusion entre BMW AG, Daimler AG et Volkswagen pour avoir retardé l'arrivée de technologies de propulsion moins polluantes entre 2006 et 2014.

En bref ailleurs. La Compagnie Financière Richemont rachète le joallier Buccellati dans des conditions financières tenues secrètes. La Commerzbank AG renonce à faire croître ses revenus cette année, à cause d'une détérioration de l'environnement global. Nestlé renforce ses contrôles sur le café qu'il achète, après des tests récents montrant que les grains en provenance de certains pays étaient proches de la limite réglementaire tolérée pour le glyphosate. Toyota devrait passer de 17 à plus de 20% du capital de Subaru, a appris Nikkei. Las Vegas Sands remplacera Nektar Therapeutics dans le S&P500. General Motors fait une concession pour mettre un terme au conflit social qui dure depuis deux semaines en proposant de prendre en charge l'assurance santé des grévistes, mais les discussions restent tendues. Logitech s'offre l'américain Streamlabs pour 118 M$.