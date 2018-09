EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Legrand, Sequana, Claranova, Ferragamo...

. Une agence gouvernementale canadienne veut empêcher ArcelorMittal d'accroître sa production de fer sur l'île de Baffin en territoire Nunavut.. Avec un peu de retard, Legrand confirme une perquisition antitrust dans ses locaux le 6 septembre.. En marge de ses semestriels, Hermès a indiqué ne pas avoir constaté, en Chine, d'inflexion de ses ventes à cause de la guerre commerciale.. La FDA va examiner une demande d'indication additionnelle pour le Praluent de Sanofi dans la réduction d'événements cardiovasculaires majeurs.. La filiale de Sequana a vendu son site industriel de Wizernes à Wizpaper dans des conditions non précisées mais sans impact sur les résultats.. S&P place sous surveillance négative le "BBB" d' Eutelsat . Dans le cadre d'une revue globale destinée à intégrer la dégradation des fondamentaux sectoriels et le risque surcapacitaire lié à l'émergence de nouvelles technologies.. La filiale de Claranova signe un partenariat de déploiement IoT en Chine avec Alibaba Innate fait entrer un premier patient dans son étude de phase I avec IPH5401 en combinaison avec durvalumab (Imfinzi) dans différentes tumeurs solides. SergeFerrari et Groupe Crit . L'antitrust américain veut plus de temps pour examiner la fusion entre Sprint et T-Mobile US, qui réduirait de quatre à trois le nombre d'opérateurs mobiles sur le marché.. Cepsa pourrait préparer la plus grosse entrée en bourse européenne récente. Son propriétaire Mubadalah pourrait obtenir une valorisation de l'ordre de 10 milliards d'euros.Rumeurs de mise en vente de Salvatore Ferragamo , les fonds d'investissement seraient sur les rangs.L'offre informelle d' Anta Sports visant Amer Sports serait libellée à 4,7 milliards d'euros, a appris Bloomberg.. Le fonds souverain de Singapour aurait des visées sur la division de location d'avions civils de General Electric, GECAS. Ericsson signe un contrat de 3,5 milliards de dollars avec T-Mobile US pour des équipements de réseau 5G aux Etats-Unis. Wellcare Health va remplacer XL Group dans le S&P500. Unilever va quitter le FTSE. Pas de changement dans l'AEX lors de la revue trimestrielle, mais Adyen entre dans l'AMX à Amsterdam.. Londres et Bruxelles planifieraient un sommet spécial pour signer l'accord sur le Brexit. L'Italie pourrait récupérer 20 milliards d'euros en cas d'amnistie fiscale, estime Salvini. L'ouragan Florence devrait finalement atteindre les côtes américaines jeudi soir ou vendredi matin. L'EIA réduit sa prévision de production de brut en 2019.