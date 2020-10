EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Orange, Korian, Europcar, Disney, Samsung, Citi, Amazon...

En France

Relâche. Les sites industriels français d'ArcelorMittal perturbés par un mouvement de grève hier. La CGT avait demandé une prime de 2 000 EUR et la couverture à 100% du salaire en cas d'activité partielle, mais aurait été retoquée par la direction. Le travail a depuis repris.

Journée émissions. Les entreprises françaises sollicitent le marché obligataire. Orange émet 700 M€ d'obligations hybrides. Arkema émet 300 M€ d'obligations vertes sur six ans avec un coupon annuel de 0,125%. Eutelsat a émis 600 M€ d'obligations à huit ans avec un coupon de 1,5%.

400 M€ à lever. Korian lance l'augmentation de capital de 400 M€ qui doit lui permettre de racheter Inicea. Les actions sont proposées à 18,10 EUR pièce, avec un droit préférentiel de souscription (coté) à raison de 4 nouvelles pour 15 existantes. La souscription est possible du 14 au 26 octobre. Les engagements de souscription représentent 128 M€ (32% du total).

Ça discute toujours. Europcar a repoussé au 13 octobre la date de clôture de la consultation de ses créanciers. L'objectif des discussions est d'obtenir leur accord pour désigner un mandataire ad hoc sans que cela constitue un défaut de paiement.

En bref

Le Luxembourg reçoit d'Airbus son premier A400M.

Capgemini neutralise les effets de la dilution de son plan d'actionnariat salarié.

Covivio a commercialisé les 4 500 m² de son nouveau site parisien Wellio Gobelins pour 58 mois.

Le conseil d'administration d'Horizontal Software recommande unanimement l'OPA de HSW à 1,04 EUR.

Global Bioenergies poursuit ses développements dans les biocarburants aéronautiques.

Munic retenu par Telia pour son nouveau service Telia Sense.

Adomos annonce le décès de son président, Fabrice Rosset.

LDC a publié ses comptes.

Dans le monde

Un actionnaire contre les dividendes. L'investisseur activiste Dan Loeb a exhorté The Walt Disney Company à renoncer au dividende versé aux actionnaires pour utiliser les fonds afin de renforcer sa plateforme de streaming. Cela représente environ 3 Mds$ annuels, qui seraient, selon le patron de Third Point, mieux employés à la production et la distribution de contenus, et contribueraient à créer un fossé avec la concurrence. Chiche ?

Merci Huawei ! Samsung a annoncé que son bénéfice au troisième trimestre devrait avoir augmenté de 58% pour s'établir à un plus haut en deux ans, battant les estimations des analystes. Un coup d'accélérateur notamment permis par les restrictions imposées à Huawei, comme l'explique très bien ce papier.

Citi puni. La Fed inflige une amende de 400 M$ à Citigroup pour sa mauvaise gestion des risques. Les autorités américaines reprochent à la banque d'avoir échoué à améliorer ses process malgré plusieurs années d'avertissements. De surcroît, Citi est placée sous tutelle puisqu'elle ne peut réaliser d'acquisition d'envergure sans l'aval du régulateur. L'injure s'ajoute à l'outrage. Jane Fraser, qui va prendre les commandes en février, a du pain sur la planche.

Droits voisins. Google serait proche d'un accord avec la presse française sur les "droits voisins". "Ces dernières semaines ont permis de clarifier de nombreux points et de confirmer que Google acceptait le principe de rémunération de nos titres de presse et ainsi de donner une réalité aux droits voisins", a indiqué Pierre Louette, négociateur pour la presse d'information générale et patron du groupe Le Parisien / Les Echos.

Twitch règne. Twitch, le service de diffusion de parties de jeux vidéo en streaming d'Amazon.com, renforce sa part de marché à 91,1 % au cours du troisième trimestre, selon les données de Streamlabs et Stream Hatchet, ne laissant que des miettes à ses concurrents. Après l'arrêt de Mixer de Microsoft, Amazon ne laisse que des miettes à la concurrence : 5,5% de parts de marché pour YouTube Gaming (Google) et 3,4% pour Facebook Gaming.

En bref

A défaut de signer un accord global de soutien économique, Démocrates et Républicains pourraient s'entendre sur une aide exceptionnelle centrée sur le secteur aérien, pour éviter les licenciements massifs se profilent aux États-Unis.

Leonardo Del Vecchio n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la banque d'affaires italienne Mediobanca après avoir augmenté sa participation juste au-dessus de 10% du capital.

Regeneron grimpe en bourse après que son traitement Covid-19 a été encensé par Donald Trump.

Coty va lancer Kylie Skin en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Eli Lilly a déposé une demande d'autorisation en urgence pour un traitement aux anticorps de synthèse contre la Covid-19.

Givaudan a réalisé 3,7% de croissance organique sur neuf mois, assez proche des attentes.

Idorsia veut lever 575 MCHF pour préparer le lancement du daridorexant.

Ça publie. Givaudan, Mediatek, Delta Air Lines, Domino's Pizza, ICA Gruppen, Hargreaves, OMV, Electrocomponents…