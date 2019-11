EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Safran, Casino, Ipsen, Rubis, Teleperformance, Adecco, Pandora...

Ilva à nouveau sans pilote ? ArcelorMittal renonce à racheter Ilva, après les voltes-faces gouvernementales italiennes. La plus grosse aciérie d'Europe, en grandes difficultés financières, désastre environnemental, avait été reprise à la condition que les autorités italiennes immunisent ArcelorMittal contre les conséquences pénales de la pollution antérieure du site. La disparition de cette garantie, remise en cause par le nouveau gouvernement transalpin, a poussé le groupe à jeter l'éponge, malgré les tentatives de rétropédalage de l'exécutif.

La voie interne retenue chez Safran. Le conseil d'administration de Safran a désigné un interne, Olivier Andries, comme futur directeur général. Il entrera officiellement en fonction le 1er janvier 2021, après une période de transition d'un an. Il officie au sein du groupe depuis 2009, d'abord dans la division défense et sécurité, puis dans la propulsion. Le président Ross McInnes et le comité des nominations et des rémunérations a auditionné plusieurs candidats internes et externes. Ce choix de la continuité devrait contribuer à rassurer les marchés.

Anchorage appuierait Casino. Selon Bloomberg, le hedge fund américain Anchorage Capital aurait souscrit une grosse tranche du refinancement de Casino, environ 750 M€. Les candidats auraient jusqu'à jeudi pour souscrire. Hier, l'annonce de l'ouverture d'une enquête antitrust européenne sur la centrale d'achat codétenue avec Intermarché n'avait eu aucune conséquence sur le titre, qui a gagné près de 2%.

Des objectifs mesurés. Air France-KLM tient aujourd'hui une réunion investisseurs très attendue, qui donne l'occasion au transporteur de dévoiler ses objectifs de moyen terme. Il s'agit d'une marge opérationnelle de 7 à 8% et d'un cash-flow libre d’exploitation ajusté "positif", sans mention chiffrée. La compagnie vise aussi un ratio dette nette sur EBITDA d’environ 1,5 fois, et estime qu'elle sera en mesure de renouer avec la distribution de dividendes.

L'actionnariat d'Ipsen évolue. L'actionnaire de référence d'Ipsen, Mayroy (56,4% du capital), va se scinder, mais cela n'aura pas d'impact à court terme sur le laboratoire. Concrètement, les holdings d'Anne Beaufour et d'Henri Beaufour disposeront chacun de 26,03% du capital et 33,27% des droits de vote, tandis que la famille Schwabe détiendra 4,34% du capital et 5,54% des droits de vote. Ils poursuivront leur action de concert vis-à-vis de la société, et maintiendront un pacte d'actionnaires. Anne et Henri Beaufour sont les petits-enfants du fondateur d'Ipsen. Par ailleurs, le laboratoire a annoncé la nomination d'un nouveau directeur R&D, Howard Mayer, le 1er décembre.

Rubis grossit au Kénya. Rubis va racheter la société kényane de distribution de produits pétroliers Gulf Energy Holdings (GEHL). Cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 320 M$ en 2018. Elle opère via un réseau de 46 stations-service, mais aussi à travers la distribution de produits pétroliers dans l'industrie et l'aviation, le GPL et les lubrifiants. Elle possède deux dépôts de produits pétroliers et une unité de stockage et de conditionnement de lubrifiant. Rubis, déjà présent avec KenolKobil au Kenya, deviendra un leader avec 20% de parts de marché. Les conditions financières n'ont pas été dévoilées à ce stade.

Poxel se finance. Poxel a signé un emprunt obligataire de 30 M€ avec IPF Partners, qui devrait permettre au laboratoire de gonfler sa trésorerie à 35 M€ en fin d'année. L'emprunt affiche un taux EURIBOR +6,5% pour les deux premières tranches et EURIBOR +6% pour la troisième tranche, et +2% d’intérêts capitalisés pour toutes les tranches. Des BSA sont attachés aux obligations (représentant une dilution potentiel modeste légèrement supérieure à 2%). IPF a déjà financé Mauna Kea ou EOS Imaging et est toujours en position sur Pharnext et Mainstay, notamment.

En bref en France. Saint-Gobain a vendu sa division GlassSolutions aux Pays-Bas. La FDA approuve la version quadrivalente du vaccin antigrippal Fluzone High Dose de Sanofi chez l'adulte à partir de 65 ans. Teleperformance a relevé la prévision de croissance de son chiffre d'affaires 2019. Le tribunal de commerce de Paris constate la sortie du plan de sauvegarde de Groupe Partouche. Sword acquiert DataCo au Royaume-Uni Exel Industries crée "EXXACT Robotics", une entité spécialisée dans les technologies d’agriculture de précision. Geci International modifie son contrat de financement avec Yorkville Advisors. Gaussin étend son contrat avec ST Engineering Land. La Française de l'Energie reçoit une subvention FEDER de 2,8 M€. Digigram boucle la levée de fonds de Digigram Digital. Metabolic Explorer estime être en phase avec le planning de développement de METEX Noovista. Eurobio Scientific signe un contrat pour le développement de tests propriétaires en Biologie Moléculaire. Dalet finalise l'acquisition de l'activité flex media platform d'ooyala et lève des fonds en conséquence. Vicat, Vilmorin, Bonduelle, Solutions 30, Visiativ, Cast, Generix, Poujoulat, PCAS ont publié leurs comptes.

Bilan des publications. Uber souffre post-séance après des résultats décevants, tandis que Marriott International recule aussi, mais dans une moindre proportion, après des chiffres mi-figue, mi-raisin. Les résultats de Suzuki Motor plient, plombés par l'Inde.

Adecco vend Soliant Health. Le Suisse va céder son activité américaine dans le domaine médical, Soliant Health, à Olympus Partners, pour 551 M€ (612 M$). Cette décision a été prise dans le cadre de la stratégie de concentration d'Adecco sur des marques globales et des solutions digitales. Soliant a réalisé 344 M$ de revenus lors de son dernier exercice, pour 54 M$ d'Ebitda. La transaction, qui sera finalisé d'ici la fin du premier trimestre 2020, devrait générer petite plus-value.

Pandora avertit. Le bijoutier danois a révisé en baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats pour 2019. Pour tenter de faire passer la pilule, il a relevé ses projections d'économies de coûts. Pandora traverse depuis plusieurs trimestres une passe compliquée.

En bref ailleurs. Le CEO de Vale aurait ignoré un message anonyme concernant l'état des barrages du groupe au Brésil, avant que l'un d'entre eux ne cède et n'entraîne une catastrophe mortelle. Après le départ de son CEO, McDonald's perd aussi son responsable des ressources humaines. Under Armour a perdu près de 19% hier en bourse, après l'annonce d'une enquête fiscale. Samsung va fermer une unité de recherche sur les processeurs aux États-Unis. Xerox va céder ses parts dans sa coentreprise avec Fujifilm au japonais pour 2,2 Mds$. Evonik réduit ses prévisions.

Ça publie. Intesa Sanpaolo, Telefonica, Vonovia, Endesa, Coloplast, Evonik, Orpea en Europe et Fidelity National, Becton, Allergan, Softbank et Emerson Electric ailleurs.