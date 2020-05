EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Sanofi, Alstom, Iliad, Genfit, CGG, Toyota, Tesla, Logitech...

En France

Décarbonation progressive. BNP Paribas va élargir à l'ensemble des pays membres de l'OCDE son objectif de rompre d'ici 2030 toute relation avec des clients utilisant du charbon pour produire de l'électricité, sous conditions. Les réactions sont toujours partagées entre ceux qui estiment que c'est un pas dans la bonne direction, et ceux qui aimeraient voir la banque adopter une politique plus radicale vis-à-vis du charbon.

Inattendu. ArcelorMittal veut lever 2 Mds$ en émettant des actions nouvelles et des obligations : l'annonce a été faite en séance et a fait s'effondrer le titre de 16%. Cette annonce intervient dans le sillage de la publication de résultats trimestriels plutôt robustes compte tenu du contexte. Cette levée de fonds dilutive effraie un peu les investisseurs, c'est logique, mais devrait permettre à l'aciériste d'afficher de meilleurs ratios bilanciels. Jefferies a maintenu sa recommandation à l'achat et son objectif de cours de 14 EUR après l'annonce.

Bis repetita pour Sarclisa. Sanofi annonce que l’essai de phase III avec Sarclisa (isatuximab) atteint plus tôt son critère d’évaluation principal chez des patients présentant un myélome multiple en rechute. Il s'agit du second essai de phase trois positif pour le candidat. Les résultats feront l'objet d'une communication lors d'un prochain congrès médical, et serviront de base à un dossier réglementaire en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.

Alstom renonce au dividende et confirme pour Bombardier. Le groupe, en marge de la publication de ses résultats annuels, annonce qu'il espère finaliser l'acquisition de Bombardier Transport au premier semestre 2021. Les résultats de l'exercice clos le 31 mars dernier ont progressé, en ligne avec les objectifs. La pandémie aura toutefois un impact négatif sur l'exercice qui vient de démarrer. Alstom ne distribuera pas de dividende.

Iliad en croissance au T1. L'opérateur télécom a enregistré une légère progression du nombre de ses abonnés globaux en France, et une accélération plus marquée en Italie dans le mobile (5,8 millions d'abonnés). Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 6,9% à 1,38 Md€. À ce stade, Iliad est peu affecté par le Covid-19, mais prévient que ses performances pourraient souffrir à l'avenir.

CGG fait le dos rond. Au premier trimestre 2020, l'entreprise de géophysique a enregistré un chiffre d'affaires de 253 M$ et une perte opérationnelle de 40 M$. CGG va faire des efforts sur ses coûts et sur ses investissements. Le management met en avant une situation bilancielle assainie, avec une trésorerie de 624 M$ et aucune dette obligataire à rembourser avant avril 2023.

Le coup dur. Le verdict est tombé pour Genfit : Elafibranor est en échec dans la NASH en phase III. Le candidat-médicament n'est pas parvenu à produire d'effets suffisamment différenciants par rapport au placebo. Il reste en course dans une autre indication, mais cela ne suffira pas, loin de là, à gommer la déception.

Ils communiquent sur les conséquences du Covid-19 : Figeac Aero (activité), Delfingen (assemblée générale), Sopra Steria (assemblée générale), Linedata (assemblée générale), IDI (assemblée générale), HiPay (assemblée générale), Esker (assemblée générale), Guerbet (assemblée générale), Cellectis (assemblée générale).

Ils ont publié leurs comptes trimestriels : Delta Plus, Awox, Euro Ressources, Innate Pharma, Aures…

En bref. JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Bogota pour 15 ans. Elis a finalisé l'acquisition de Central Laundry au Royaume-Uni. Roctool obtient un prêt garanti de l'Etat de 1,8 M€. Groupe Parot se sépare de son pôle premium. Le test PCR Covid-19 d'Eurobio Scientific figure bien dans la liste des tests pris en charge par l'assurance maladie en France. Delta Drone signe un contrat dilutif d'OCA avec Ott Ventures. La nouvelle plateforme OTN d’Ekinops sélectionnée par un client majeur.

Sur les autres marchés

Toyota restera bénéficiaire. Toyota Motor s'attend à réaliser un bénéfice opérationnel de l'ordre de 500 MdsJPY au terme de l'exercice démarré le 1er avril, soit une baisse de 80% par rapport au millésime précédent et son niveau le plus bas des neuf dernières années. Sur l'année fiscale achevée le 31 mars, les résultats ont été solides.

Oiseau de mauvais augure. Le patron de Boeing, dans une interview à paraître sur NBC, estime que le trafic aérien en septembre n'atteindra même pas 25% de son niveau antérieur et qu'une grande compagnie américaine pourrait disparaître.

Elon muscle son jeu. Elon Musk part en croisade contre les autorités locales, en annonçant le redémarrage de la production dans l'usine californienne de Tesla. Toujours aussi incontrôlable, le dirigeant a même mis au défi les autorités de l'arrêter. "Tesla reprend la production aujourd'hui, contre les règles du comté d'Alameda. Je serai dans les rangs avec tout le monde", a-t-il notamment twitté.

Fin d'une (lucrative) histoire. PNC Financial va sortir du capital de BlackRock en plaçant 22% du tour de table sur le marché. Les titres ont actuellement une valeur de marché d'environ 17 Mds$, ce qui représente environ 70 fois la mise de l'actionnaire en 1995. BlackRock a prévu de racheter un peu plus d'1 Md$ des titres qui seront placés.

Logitech, corona-proof. Les achats de périphériques informatiques à cause du confinement ont dopé les ventes de Logitech, qui ont bondi de 13,6% sur le trimestre clos le 31 mars, le dernier de l'exercice du groupe suisse. Sur l'année entière, les revenus ont progressé de 9% et le bénéfice net de 7,6% à 364,8 M$. L'entreprise vaudoise est l'une des rares à avoir maintenu ses objectifs annuels, soit une croissance d'environ 5% de l'activité en monnaie locale et un résultat d'exploitation compris entre 380 et 400 M$.

En bref. Les opérateurs de casino Caesars et Eldorado lourdement affectés par le Covid-19. Twitter va commencer à marquer les posts qui contiennent des informations controversées sur le Covid-19. Under Armour enregistre des pertes au premier trimestre, après une contraction de 23% de ses revenus. Tencent Music rate le consensus au T1, l'action perd 4,5% post-séance. Les résultats trimestriels de Marriott sont encore plus dégradés que prévu. KKR acquiert 5,2% de ProSiebenSat. ThyssenKrupp accuse une perte de 948 M€ sur le trimestre clôt le 31 mars. Les résultats du géant allemand de l'assurance Allianz sont en baisse de 29% au premier trimestre.

Ça publie. Saudi Arabian Oil (Aramco), Toyota Motor, Allianz SE, Duke Energy, Honda Motor, Vodafone, Deutsche Post, Innogy, Alcon, E.ON, Engie, Shiseido, Iliad, Alstom, Eiffage…