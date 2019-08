EN DIRECT DES MARCHES : ArcelorMittal, Société Générale, Axa, EDF, Ubisoft, Qualcomm, Zalando, Siemens...

. Les résultats annuels de Siemens seront dans le bas de la fourchette des prévisions. Zalando relève ses prévisions. BMW confirme ses anticipations. Nomura flambe après ses résultats. Qualcomm rate le consensus, avertit, et baisse post-séance. MetLife et Prudential ont publié de solides résultats. Vale en pertes au second trimestre après les provisions pour la catastrophe du barrage brésilien. Fitbit s'effondre après-bourse suite à une révision en baisse de ses objectifs. Apple remonte à la seconde place des capitalisations américaines derrière Microsoft , après ses bons résultats trimestriels. Le titre s'est à nouveau approché des 1 000 Mds$ de capitalisation au début de la séance sur une vive poussée de 5%, mais il n'a finalement pris que 2% en clôture. Le groupe créé par Bill Gates reste donc sur la plus haute marche du podium, complété par Amazon.com . Le London Stock Exchange confirme le rachat de Refinitiv pour 27 Mds$ en titres. Les actionnaires actuels du fournisseur de données, Blackstone et Thomson Reuters, détiendront 30% du capital du LSE après la transaction. Amazon.com aurait démarré des négociations avec l'indien Reliance Industries pour prendre 26% de Reliance Retail, selon l'Economic Times. Des discussions initiales avaient eu lieu avec Alibaba, mais les parties n'étaient pas parvenues à s'entendre sur la valorisation.. Le placement de titres Beyond Meat aurait lieu à 160 USD pièce, selon Bloomberg. Le patron de Ryanair a prévenu que des suppressions de postes auront lieu dans les semaines à venir, après avoir estimé que sa compagnie comptait 500 pilotes et 400 membres d'équipage de trop. Turkish Airlines lorgnerait les parts de HNA dans Virgin Australia. Un 4C919 chinois a réalisé son vol d'essai inaugural cette semaine. Veolia et Arkema sont au programme. Aux Etats-Unis, place à Verizon , S&P Global Inc, General Motors Intercontinental Exchange ou Exelon