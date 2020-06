EN DIRECT DES MARCHES : Atos, Europcar, Lagardère, Solvay, Innate, VMWare, Wirecard, Amazon...

En France

Ambitieux. Atos fait preuve de volontarisme en présentant dès aujourd'hui son plan de moyen terme lors d'une journée analyste, dont la "baseline" est "devenir le leader du numérique sécurisé et décarboné", un bien bel objectif sur le papier qui s'accompagne d'éléments plus pragmatiques comme des objectifs chiffrés. Le groupe annonce en parallèle les rachats d'ALIA Consulting et de Paladion.

VW s'intéresse à Europcar. Volkswagen serait en train de négocier le rachat d'Europcar, selon de bonnes informations obtenues par Reuters, 14 ans après l'avoir vendue à Eurazeo pour 3,3 Mds$. Des fonds d'investissement, notamment Apollo Global, regarderaient aussi le dossier, qui ne pèse plus que 390 M€ en bourse et qui est lourdement endetté. Les discussions avec VW ne seraient que préliminaires.

Lagardère dément pour sa salles de spectacle. Lagardère fait savoir qu'aucune décision de vendre sa filiale Live Entertainment, qui possède notamment les Folies bergères ou le Bataclan, n'a été prise, contrairement aux rumeurs qui circulent. Le groupe est engagé dans un processus de cession d'actifs pour améliorer son profil financier. Cette semaine, il a annoncé la vente de sa division Studios à Mediawan.

NRJ coupe les ponts avec EIT. NRJ Group vend ses parts minoritaires dans Euro-Information Telecom, qui exploite NRJ Mobile, pour 50 M€. EIT a en parallèle obtenu la prolongation du contrat de licence pour le patronyme jusque fin 2025. Euro-Information, filiale du Crédit Mutuel, possède 100% du capital.

Innate reprend. L'agence américaine du médicament lève la suspension partielle de l'essai TELLOMAK d'Innate Pharma évaluant lacutamab chez les patients présentant un lymphome T avancé. Les premières données de l’essai TELLOMAK sont attendues en 2021 pour le mycosis fongoïdes et en 2022 pour le syndrome de Sézary.

En bref

Worldline a placé 1 Md€ d'obligations en deux tranches avec un coupon de 0,5% à trois ans et de 0,875% à sept ans.

Catherine Leblanc et Philippe Hourdain nommés administrateurs de Natixis.

Nexity fait appel à Accenture et Oracle pour moderniser sa fonction finance.

Evergreen dépose une OPA simplifiée à 1,03 EUR sur Digigram.

Claranova renforce son équipe de direction.

Olympique Lyonnais signe un PGE de 92,6 M€.

SMCP signe un PGE de 140 M€ et obtient un assouplissement de ses conditions de financement.

Awox obtient un PGE de 4,1 M€.

1000Mercis annule 280 879 actions.

Orapi réalise plusieurs opérations dans le cadre de sa restructuration financière, dans le cadre de son protocole de conciliation.

Sogeclair lance un plan de sauvegarde de l'emploi qui concernerait jusqu'à 245 personnes, à cause de l'exposition de la société au secteur aéronautique.

CNIM fait valider par le tribunal de commerce un protocole de conciliation qui doit lui permettre de redresser la barre.

Poxel annonce des résultats positifs de son étude pharmacocinétique / pharmacodynamique pour le PXL770, en amont des résultats de la phase IIa.

Riber, FIPP ont communiqué sur leurs assemblées générales.

Dans le monde

Amazon concrétise son fonds environnement. Amazon.com crée the Climate Pledge Fund, un fonds de 2 Mds$ dédié à la transition énergétique. L'argent doit servir à "investir dans les entreprises qui conçoivent des produits, services et technologies propices à la décarbonation de l'économie ainsi qu'à la préservation de la planète". L'objectif est de favoriser la mise en place de l'Accord de Paris avec 10 ans d'avance, soit dès 2040.

Procès du talc. Johnson & Johnson perd son procès pour faire annuler sa condamnation dans l'affaire du talc pour bébé, mais voit les dommages-intérêts réclamés reculer à 2,12 Mds$. Initialement, le jugement avait accordé 4,7 Mds$ à 22 plaignants. L'affaire possède encore de nombreuses ramifications avec 19 000 plaintes enregistrées sur le territoire américain. Le débat porte sur le caractère cancérigène ou pas du talc, et donne lieu à des jugements à géométrie variable comme le permet le système judiciaire américain.

Focus sur VMware. Dell Technologies serait en train d'examiner ses options pour monétiser sa participation de 81% dans VMWare. Dans les cours actuels, ces titres valent près de 50 Mds$, soit plus que la capitalisation de Dell (36 Mds$). Une incongruité que la maison-mère pourrait chercher à exploiter en cédant des actions ou au contraire en rachetant le solde des titres.

Braun libéré. Le PDG de Wirecard, Markus Braun, a été libéré sous caution. Le titre de la fintech allemande a repris 19% hier après avoir cédé 86% en trois séances. La question de sa survie reste posée après la découverte d'un scandale comptable de grande ampleur.

Solvay fait un point d'étape. Solvay va déprécier 1,5 Md€ d'actifs en conséquence de la Covid-19, et poursuit ses efforts sur les coûts. Le chiffre d'affaires des mois d'avril et mai a reculé d'environ 20% par rapport à la même période l'an passé.

Un géant des infrastructures ? Selon les informations obtenues par Bloomberg, la famille Benetton aurait été approchée par des fonds pour sa participation dans Cellnex, valorisée 3,9 Mds$. Mais le holding Edizione n'aurait pas l'intention de s'en séparer pour le moment, selon la même source. Elle pourrait même vouloir créer un groupe d'infrastructures élargi avec Atlantia. Dans lequel la participation dans Cellnex aurait sa place.

En bref

L'action Spirit Aerosystems s'effondre en bourse, à cause de ses difficultés financières consécutives aux déboires de son principal donneur d'ordre, Boeing.

Les procureurs de plusieurs états américains doivent se rencontrer vendredi pour décider des suites à donner à d'éventuelles poursuites antitrust contre Google.

Aux États-Unis, la foncière Simon Property s'associe à Brookfield Property Partners pour étudier la possibilité de racheter des locataires en difficulté, comme J. C. Penney.

GNC Holdings se place sous la protection de la loi des faillites aux États-Unis.

Les actions T-Mobile US placées par Softbank seraient vendues à 103 USD pièce, selon CNBC.

Standard & Poor's dégrade la dette de Carnival en catégorie spéculative.

