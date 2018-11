EN DIRECT DES MARCHES : Axa, Accor, Vallourec, Crédit Agricole, Trigano, General Motors...

Axa

va payer 584 millions d'euros pour racheter les 50% de l'assureur chinois Axa Tianping qu'il ne détient pas encore. "Cette transaction est une première dans le marché chinois de l'assurance : elle permet à un acteur étranger de détenir entièrement un assureur dommages majeur disposant d'une couverture nationale

Plus de minoritaires

Accor lance le rachat du solde du capital du polonais Orbis, soit 47,3% pour 442 millions d'euros. Une OPA à 87 PLN sera déposée. Si l'initiateur détient 90% des parts, il procèdera à un retrait de la cote à Varsovie. Le groupe tient en parallèle une journée investisseurs aujourd'hui

Dans l'événementiel

. La division assurances de Crédit Agricole va racheter les parts de Charterhouse dans Comexposium. Le groupe est co-leader en France de l'événementiel. Aucun montant n'a été évoqué.

Vallourec secoué

. S&P a abaissé à "B-" la notation crédit de Vallourec , qui en réaction a indiqué prévoir de respecter ses covenants bancaires en 2019. En revanche, l'absence de commentaires sur les ratios 2018 suscite quelques interrogations depuis hier soir.

Ça publie

Trigano et BigBen ont publié leurs comptes.

En bref en France

. Emmanuel Macron doit dévoiler ce matin la nouvelle politique énergétique française, avec des conséquences pour Electricité de France Total et plus généralement sur tout l'écosystème.. La Commission européenne exigerait d'importantes concessions avant d'autoriser un mariage entre Alstom et Siemens Mobility, selon le 'FT', confirmant les rumeurs récentes. La concurrence chinoise doit beaucoup s'en amuser.", s'est réjoui le directeur général d'Axa.. La société rachète 80% de TRFC, numéro quatre britannique des cartes-carburant sur ce marché. Le coût est voisin de 95 millions de livres. L'opération sera relutive sur l'EBIT et le résultat net en 2019, selon Edenred.in du recrutement pour la phase IIa de Sensorion avec Séliforant. General Motors va supprimer près de 15 000 emplois dans le monde, dont plusieurs milliers aux Etats-Unis où quatre sites seront fermés. Cela a évidemment déclenché la fureur de Donald Trump. United Technologies va se scinder en trois : aéronautique, Otis (ascenseurs) et Carrier (climatisation). L'opération devrait être finalisée en 2020.. Le nouveau président de Nissan devrait être annoncé le 17 décembre, selon 'Jiji', alors que Carlos Ghosn assure que son bras droit lui avait garanti que tout était légal dans ses rémunérations.. La capitalisation de Microsoft a brièvement dépassé celle d' Apple hier en séance, une première depuis 8 ans. Mais le regain de forme de l'action à la pomme en fin de séance a inversé la tendance. Novartis obtient l'AMM pour le biosimilaire de Neulasta en Europe. Barry Callebaut renforce ses accords en Indonésie. Les ventes chinoises de Tesla plongent en octobre. Jack Ma ( Alibaba ) est membre du PC chinois.