EN DIRECT DES MARCHES : Axa, Air France-KLM, Renault, Airbus, Scor, Roche,Tesla...

A l'est, du nouveau. Comme la rumeur le laissait entendre la semaine dernière, AXA a signé un accord de cession de ses activités en Pologne, République tchèque et Slovaquie à l'autrichien Uniqa, pour 1 Md€. L'opération aura un effet marginalement positif sur le ratio de solvabilité de l'assureur, qui explique qu'il n'avait pas la taille suffisante sur ces marchés pour s'imposer comme un leader.

Entre les gouttes. Le trafic passager d'Air France-KLM a été assez peu impacté par l'épidémie de coronavirus. Sur la totalité du groupe, le trafic a progressé de 2,7% pour des capacités en hausse de 2,3%, améliorant mécaniquement le coefficient d'occupation à 86,1%. Dans le cargo, le trafic a reculé de 0,6% pour des capacités en hausse de 2% et un coefficient de remplissage en retrait à 53,6%. La compagnie indique qu'une première estimation financière de l'impact du coronavirus sera donnée lors de la présentation des résultats annuels. Le 20 février prochain.

Dernière chance. Il se dit qu'ArcelorMittal espère aboutir à un accord d'ici la fin du mois avec les autorités italiennes sur l'aciérie d'Ilva, alors qu'une décision de justice est attendue le 6 mars dans ce dossier politico-économique à plusieurs inconnues. Un juriste d'ArcelorMittal a confirmé une date-butoir au 28 février. Le groupe avait repris l'aciérie des Pouilles en déconfiture, mais le gouvernement italien a changé les règles du jeu en cours de route.

Chômage technique. Renault a suspendu la production de son usine coréenne de Busan pendant quatre jours à cause des problèmes d'approvisionnement de pièces dus au coronavirus. Le local de l'étape, Hyundai, avait déjà annoncé des restrictions de fourniture et la fermeture de certains sites. En Chine, la province d'Hubei, en quarantaine, est un centre de production automobile majeur.

Bombardier à la découpe. Airbus devrait racheter les parts résiduelles de Bombardier dans le programme A220 (ex-CRJ). L'ancienne star canadienne est en grande difficulté avec ses activités résiduelles. Elle conserve 33,6% de son ancien programme. Dernièrement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Bombardier négocierait aussi la cession de ses jets d'affaires à Textron et de sa branche ferroviaire à Alstom. Il ne resterait pas grande chose du conglomérat. C'est le Wall Street Journal qui avait, le premier, rapporté les discussions avec Airbus.

Covéa convoite PartnerRe. Exor négocie la vente de sa filiale de réassurance PartnerRe à Covéa, ce qui ne devrait pas améliorer les relations entre l'assureur français et son compatriote, le réassureur Scor. Le holding de la famille Agnelli avait acquis PartnerRe pour 6,9 Mds$ en 2015. On entend cette fois parler d'un prix de vente de 9 Mds$ à Covéa, l'entité qui chapeaute MAAF, MMA et Macif.

En bref en France. Econocom International rachète 5,4% du capital d'Econocom à Walter Butler à 3 EUR pièce. Rubis lance une augmentation de capital pour ses salariés. L'AMF pourrait infliger 20 M€ d'amende à Elliott pour avoir masqué sciemment des intentions dans le dossier XPO Logistics (quand l'américain a racheté Norbert Dentressangle). Les convertibles Sensorion ont été exercées en totalité par Invus. Amoeba signale un article positif pour ces travaux dans le journal scientifique Pathogens. Adthink, Abeo, Aurea, Delfingen ont publié leurs comptes.

Rétropédalage. Le vice-président américain, Michael Pence, s'est désolidarisé de la position du ministre de la justice, William Barr, qui avait suggéré de faire rentrer les États-Unis au capital d'Ericsson et de Nokia pour contrer Huawei. Cette annonce pour le moins incongrue avait fait flamber, la semaine dernière, les actions des deux groupes scandinaves.

Hiver meurtrier. Les vendeurs à découvert ont accumulé 8,4 Mds$ de pertes en cinq semaines sur Tesla. L'action du constructeur américain s'est approchée des 1000 USD la semaine dernière, avant d'enregistrer un violent contrecoup pour clôturer vendredi dernier à 748 USD. Les données de S3 Partners montrent que les pertes des "vadeurs" ont totalisé 2,4 Mds$ sur la seule première semaine de février. En 2019, les fonds baissiers avaient laissé 2,9 Mds$ dans la bataille.

Dans l'œil du fisc. Facebook se préparer à ferrailler avec le trésor américain sur son ingénierie fiscale avec l'Irlande, une affaire à 9 Mds$. Le procès de l'affaire qui remonte à plusieurs années doit démarrer cette semaine. Un contentieux emblématique qui pourrait avoir des conséquences sur d'autres affaires d'optimisation fiscale des multinationales de la technologie américaine. Dans un registre plus léger, les comptes officiels de Facebook et de Messenger sur Twitter ont été piratés.

En bref ailleurs. Foxconn maintient la fermeture de ses usines ce lundi, a appris Nikkei. Mattel ferme deux usines en Asie et prévoit de stopper la production dans une troisième au Canada pour réduire ses coûts. Mauvaise séance pour Take-Two vendredi, avec une chute de 12% après des résultats décevants. Roche a échoué en phase II/III avec gantenerumab dans la maladie d'Alzheimer. Daimler accélèrerait la réduction des coûts et prévoit de supprimer jusqu'à 15.000 emplois, selon le Handelsblatt. NMC Health approché par KKR et GKI pour un rachat. Atlas Copco va racheter ISRA Vision à 50 EUR l'action.

Ça publie. Allergan, Michelin, Groupe ADP, Loews, Carl Zeiss Meditec, Moncler…