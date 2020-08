EN DIRECT DES MARCHES : Axa, Carrefour, Casino, MND, Facebook, Microsoft, Qiagen, Sulzer...

En France

Mariage à trois. Axa et Bharti vont céder leur coentreprise indienne d'assurance dommages à ICICI Lombard, dont ils vont devenir actionnaires avec un produit net attendu de 200 M€ pour l'assureur français en 2021. Ce rapprochement créera le numéro trois de l'assurance dommages en Inde, avec environ 8,7% du marché. La nouvelle entité est valorisée environ 521 M€.

Bio c'Bon veut s'adosser. Carrefour, Casino, Biocoop, La Vie Claire et Naturalia seraient sur les rangs pour reprendre le groupe en difficultés Bio c'Bon, proche du redressement judiciaire. La reprise serait orchestrée par le tribunal de commerce. Bio c'Bon compte près de 160 magasins en propre et emploie 1500 personnes. Il est le numéro trois du secteur en France, et dispose de quelques implantations internationales.

Le régime continue. Casino cède 5% du capital de son ex-foncière Mercialys, dont elle détiendra à l'avenir 20,3%, en récupérant 26 M€ affectés au remboursement de la dette brute. Le distributeur poursuit ainsi son plan de cession, dont il espère qu'il lui permettra de solder ses problèmes d'endettement. Casino a déjà cédé 2,8 Mds€ d'actifs sur les 4,5 Mds€ prévus dans le plan.

Bonne pioche ? Un consortium composé d'Euronext et de la CDP (la caisse des dépôts transalpine) fait partie des prétendants à la plateforme obligataire MTS, mise en vente par le London Stock Exchange. Deutsche Börse et SIX seraient également sur les rangs, ainsi que le Nasdaq, selon les informations de La Repubblica. Les offres informelles pour une participation de plus de 60% dans MTS seraient toutes dans une fourchette de 300 à 350 M€, a appris de son côté Reuters. Le consortium italo-français, SIX et Deutsche Börse auraient soumis des offres sur la totalité de Borsa Italiana (l'opérateur de la bourse de Milan). L'appui de la CDP est un atout de poids pour rassurer le gouvernement italien.

Revenus en baisse. MND a dégagé 40,3 M€ de revenus au cours de l'exercice 2019/2020, en baisse de 16%, et présentera un nouveau plan stratégique à la rentrée. Le carnet de commande ferme atteignait 197,1 M€ au 30 juin, dont 28,1 M€ à facturer au cours du nouvel exercice. Pas de prévisions chiffrées mais une indication : les résultats de l'exercice 2019/2020 publiés fin octobre porteront la trace de la baisse d'activité et des coûts du plan de transformation.

Dans le monde

C'est pas mois c'est l'autre. Facebook envisage de suspendre la diffusion de publicités politiques après les élections américaines du 3 novembre. Par ailleurs, le PDG du groupe, Marc Zuckerberg, a estimé que les accusations américaines envers TikTok sont fondées et l'a fait savoir aux autorités, selon le Wall Street Journal. Certains y voient une façon de détourner l'attention des attaques antitrust dont Facebook est la cible dernièrement.

Microsoft à la rescousse. Le groupe de Redmond s'est invité dans le bras de fer entre Apple et Epic Games, en jugeant qu'empêcher Epic d'accéder aux outils de programmation d'Apple affecterait les créateurs de jeux vidéo comme les joueurs, en particulier en bloquant l'accès au moteur plébiscité Unreal, utilisé par de nombreux développeurs dans le monde, dont les plus grands studios. La prise de position figure dans un argumentaire déposé auprès du tribunal californien qui traite le dossier par un ingénieur de Microsoft.

En bref

Le président du conseil de surveillance de Qiagen démissionne après le rejet par les actionnaires de l'offre de Thermo Fisher.

Olaf Koch, le président du directoire de Metro, quittera son poste à la fin de son mandat le 31 décembre.

Novartis échoue en phase trois avec une combinaison comprenant Spartalizumab sur des patients atteints d'un mélanome avec mutation BRAF V600.

TikTok va contester en justice le décret américain le privant de transactions.

Sulzer reprend Haselmeier pour 100 M€.

Le PDG de Rio Tinto privé d'un bonus de 32,7 M£ après la catastrophe de Juukan Gorge.

Ça publie. Palo Alto Networks, Bunzl, Aluflexpack…